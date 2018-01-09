男女１６強決まる　県高校新人バスケ

バスケットボールの県高校新人大会は8日、三豊市総合体育館などに男子35、女子26校が出場して開幕。初日は男子は2回戦まで、女子は1回戦を行い、それぞれ16強が決まった。男女の上位2校が四国大会（2月10、11日・高知）に出場する。



第2日は13日、同体育館などで男子3回戦、女子2回戦を行う。



▽男子1回戦 志度90―65坂出一 三本松107―39高松東 坂出53―49香川誠陵

▽2回戦 高松商134―48志度 高松一73―64善通寺一 高松桜井81―46三木 高松101―55観音寺一 丸亀144―24丸亀城西 大手前高松97―26笠田 香川高専高松88―35藤井 高松工92―36寒川 三本松68―64高松中央 高松南88―60津田 高瀬88―27琴平 多度津92―77高松西 香川中央89―65小豆島中央 高松北79―46香川高専詫間 観音寺総合117―50英明 尽誠115―43坂出



▽女子1回戦 坂出63―60高松東 善通寺一89―28三本松 高松商130―29笠田 三木105―47高松工 高松桜井106―53観音寺一 大手前高松52―46観音寺総合 高松西55―54小豆島中央 高松100―27飯山 高松中央80―46香川中央 高松北107―37津田