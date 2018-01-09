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男女１６強決まる　県高校新人バスケ

2018/01/09 09:29

　バスケットボールの県高校新人大会は8日、三豊市総合体育館などに男子35、女子26校が出場して開幕。初日は男子は2回戦まで、女子は1回戦を行い、それぞれ16強が決まった。男女の上位2校が四国大会（2月10、11日・高知）に出場する。

　第2日は13日、同体育館などで男子3回戦、女子2回戦を行う。

　▽男子1回戦　志度90―65坂出一　三本松107―39高松東　坂出53―49香川誠陵
　▽2回戦　高松商134―48志度　高松一73―64善通寺一　高松桜井81―46三木　高松101―55観音寺一　丸亀144―24丸亀城西　大手前高松97―26笠田　香川高専高松88―35藤井　高松工92―36寒川　三本松68―64高松中央　高松南88―60津田　高瀬88―27琴平　多度津92―77高松西　香川中央89―65小豆島中央　高松北79―46香川高専詫間　観音寺総合117―50英明　尽誠115―43坂出

　▽女子1回戦　坂出63―60高松東　善通寺一89―28三本松　高松商130―29笠田　三木105―47高松工　高松桜井106―53観音寺一　大手前高松52―46観音寺総合　高松西55―54小豆島中央　高松100―27飯山　高松中央80―46香川中央　高松北107―37津田

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