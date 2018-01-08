男子・池田（英明高）、女子・吉川（英明高）Ｖ　県総合バド最終日

バドミントンの県総合選手権最終日は7日、坂出市立体育館で男女の個人戦を行った。シングルスは英明高勢が男女制覇。男子は池田圭吾、女子は吉川真白が頂点に立った。
ダブルスの男子は宮武佑輔（三菱電機丸亀）菅康太（九大）組が優勝。女子は柴村真希・藤本陽奈組（百十四銀行）が栄冠に輝いた。
【男子】
▽シングルス準々決勝
山根（高松一高） 2―0 松田（坂出工高）
池田（英明高） 2―0 菅（九大）
宮武（三菱電機丸亀） 2―1 栗田（高商ク）
竹島（金沢学院大） 2―0 永岑（高松商高）
▽準決勝
池田 2―1 山根
竹島 2―0 宮武
▽決勝
池田 2（21―18）1 竹島
（11―21）
（22―20）
▽ダブルス準々決勝
池内・伊沢（タダノ） 2―1 山中一・山中宏（PLAYERSCLUB）
森下・矢田（川崎重工） 2―0 永岑・佃（高松商高）
宮武（三菱電機丸亀）菅（九大） 2―1 木村・大江（一高ク）
松村（多肥体協）高津（三豊ク） 2―1 好井・小山（三菱電機丸亀）
▽準決勝
池内・伊沢 2―1 森下・矢田
宮武・菅 2―0 松村・高津
▽決勝
宮武・菅 2（21―18）1 池内・伊沢
（17―21）
（21―18）
【女子】
▽シングルス準々決勝
新井田（英明高） 2―1 藤本（百十四銀行）
吉川（英明高） 2―0 有安（百十四銀行）
宮沢（百十四銀行） 2―0 小野田（香川中央高）
韮沢（英明高） 2―0 立石（英明高）
▽準決勝
吉 川 不戦勝 新 井 田
宮沢 2―0 韮沢
▽決勝
吉川 2（21―18）0 宮沢
（21―12）
▽ダブルス準々決勝
柴村・藤本（百十四銀行） 2―0 中西・三本（高松商高）
新井田・韮沢（英明高） 2―0 上池・中岡（高松一高）
樫栄・樋口（百十四銀行） 2―0 久保・馬場（高松一高）
松村（県教職員）粟井（松山大） 2―0 宮沢・有安（百十四銀行）
▽準決勝
柴村・藤本 2―0 新井田・韮沢
樫栄・樋口 2―1 松村・粟井
▽決勝
柴村・藤本 2（21―17）1 樫栄・樋口
（18―21）
（21―17）