男子・池田（英明高）、女子・吉川（英明高）Ｖ　県総合バド最終日

バドミントンの県総合選手権最終日は7日、坂出市立体育館で男女の個人戦を行った。シングルスは英明高勢が男女制覇。男子は池田圭吾、女子は吉川真白が頂点に立った。



ダブルスの男子は宮武佑輔（三菱電機丸亀）菅康太（九大）組が優勝。女子は柴村真希・藤本陽奈組（百十四銀行）が栄冠に輝いた。



【男子】

▽シングルス準々決勝

山根（高松一高） 2―0 松田（坂出工高）

池田（英明高） 2―0 菅（九大）

宮武（三菱電機丸亀） 2―1 栗田（高商ク）

竹島（金沢学院大） 2―0 永岑（高松商高）

▽準決勝

池田 2―1 山根

竹島 2―0 宮武

▽決勝

池田 2（21―18）1 竹島

（11―21）

（22―20）

▽ダブルス準々決勝

池内・伊沢（タダノ） 2―1 山中一・山中宏（PLAYERSCLUB）

森下・矢田（川崎重工） 2―0 永岑・佃（高松商高）

宮武（三菱電機丸亀）菅（九大） 2―1 木村・大江（一高ク）

松村（多肥体協）高津（三豊ク） 2―1 好井・小山（三菱電機丸亀）

▽準決勝

池内・伊沢 2―1 森下・矢田

宮武・菅 2―0 松村・高津

▽決勝

宮武・菅 2（21―18）1 池内・伊沢

（17―21）

（21―18）

【女子】

▽シングルス準々決勝

新井田（英明高） 2―1 藤本（百十四銀行）

吉川（英明高） 2―0 有安（百十四銀行）

宮沢（百十四銀行） 2―0 小野田（香川中央高）

韮沢（英明高） 2―0 立石（英明高）

▽準決勝

吉 川 不戦勝 新 井 田

宮沢 2―0 韮沢

▽決勝

吉川 2（21―18）0 宮沢

（21―12）

▽ダブルス準々決勝

柴村・藤本（百十四銀行） 2―0 中西・三本（高松商高）

新井田・韮沢（英明高） 2―0 上池・中岡（高松一高）

樫栄・樋口（百十四銀行） 2―0 久保・馬場（高松一高）

松村（県教職員）粟井（松山大） 2―0 宮沢・有安（百十四銀行）

▽準決勝

柴村・藤本 2―0 新井田・韮沢

樫栄・樋口 2―1 松村・粟井

▽決勝

柴村・藤本 2（21―17）1 樫栄・樋口

（18―21）

（21―17）