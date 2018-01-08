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男子・池田（英明高）、女子・吉川（英明高）Ｖ　県総合バド最終日

2018/01/08 09:49

　バドミントンの県総合選手権最終日は7日、坂出市立体育館で男女の個人戦を行った。シングルスは英明高勢が男女制覇。男子は池田圭吾、女子は吉川真白が頂点に立った。

　ダブルスの男子は宮武佑輔（三菱電機丸亀）菅康太（九大）組が優勝。女子は柴村真希・藤本陽奈組（百十四銀行）が栄冠に輝いた。

　【男子】
　▽シングルス準々決勝
山根（高松一高）　2―0　松田（坂出工高）
池田（英明高）　2―0　菅（九大）
宮武（三菱電機丸亀）　2―1　栗田（高商ク）
竹島（金沢学院大）　2―0　永岑（高松商高）
　▽準決勝
池田　2―1　山根
竹島　2―0　宮武
　▽決勝
池田　2（21―18）1　竹島
　　　　（11―21）
　　　　（22―20）
　▽ダブルス準々決勝
池内・伊沢（タダノ）　2―1　山中一・山中宏（PLAYERSCLUB）
森下・矢田（川崎重工）　2―0　永岑・佃（高松商高）
宮武（三菱電機丸亀）菅（九大）　2―1　木村・大江（一高ク）
松村（多肥体協）高津（三豊ク）　2―1　好井・小山（三菱電機丸亀）
　▽準決勝
池内・伊沢　2―1　森下・矢田
宮武・菅　2―0　松村・高津
　▽決勝
宮武・菅　2（21―18）1　池内・伊沢
　　　　　　（17―21）
　　　　　　（21―18）
　【女子】
　▽シングルス準々決勝
新井田（英明高）　2―1　藤本（百十四銀行）
吉川（英明高）　2―0　有安（百十四銀行）
宮沢（百十四銀行）　2―0　小野田（香川中央高）
韮沢（英明高）　2―0　立石（英明高）
　▽準決勝
吉　　　川　不戦勝　新　井　田
宮沢　2―0　韮沢
　▽決勝
吉川　2（21―18）0　宮沢
　　　　（21―12）
　▽ダブルス準々決勝
柴村・藤本（百十四銀行）　2―0　中西・三本（高松商高）
新井田・韮沢（英明高）　2―0　上池・中岡（高松一高）
樫栄・樋口（百十四銀行）　2―0　久保・馬場（高松一高）
松村（県教職員）粟井（松山大）　2―0　宮沢・有安（百十四銀行）
　▽準決勝
柴村・藤本　2―0　新井田・韮沢
樫栄・樋口　2―1　松村・粟井
　▽決勝
柴村・藤本　2（21―17）1　樫栄・樋口
　　　　　　　（18―21）
　　　　　　　（21―17）

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