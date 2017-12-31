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１月の県内スポーツ

2017/12/31 09:14


【5日】
四国中学生バドミントン選抜大会（坂出市立体育館）
【6日】
全国高校選抜ハンドボール県予選第1日（高松市香川総合体育館ほか）
県総合バドミントン第1日（坂出市立体育館）

【7日】
県サッカー選手権第1日（県営球技場）
全国高校選抜ハンドボール県予選第2日（高松市香川総合体育館）
県総合バドミントン最終日（坂出市立体育館）
県冬季ジュニアテニス第1日（県営生島コート）
県連盟会長杯ボウリング（マックスボウル）

【8日】
香川駅伝（県総合運動公園周回コース）
県高校新人バスケットボール第1日（三豊市総合体育館ほか）
全国高校選抜ハンドボール県予選最終日（高松市香川総合体育館）
県高校新人弓道（琴平高）
県冬季ジュニアテニス第2日（県営生島コート）
県女子社会人卓球リーグ（高松市総合体育館）

【13日】
Jアイスウエスト・香川アイスフェローズ―大阪（トレスタ白山アリーナ）
県サッカー選手権第2日（高松市成合河川敷）
県高校新人サッカー第1日（県営球技場ほか）
県高校新人バスケットボール第2日（三豊市総合体育館ほか）
全国高校柔道県大会第1日（県立武道館）
県中学校新人卓球第1日（高松市西部運動センター体育館）
MUFGジュニアテニストーナメント県予選第1日（高松市亀水コート）
県冬季ジュニアテニス第3日（県営生島コート）
県ジュニアバドミントン選手権第1日（坂出市立体育館）

【14日】
Jアイスウエスト・香川アイスフェローズ―和歌山（トレスタ白山アリーナ）
県高校新人サッカー第2日（県営球技場ほか）
県高校新人バスケットボール第3日（高松工高ほか）
全国高校柔道県大会最終日（県立武道館）
全国高校選抜剣道県予選（高松桜井高）
県中学校新人卓球最終日（高松市西部運動センター体育館）
MUFGジュニアテニストーナメント県予選最終日（高松市亀水コート）
県冬季ジュニアテニス最終日（県営生島コート）
県バレーボールリーグ第4日（丸亀市飯山総合運動公園体育館）

【20日】
全国高校選抜フェンシング四国予選（東かがわ市とらまるてぶくろ体育館）
全国高校選抜レスリング四国予選第1日（多度津高）
県高校新人サッカー第3日（県営球技場ほか）
県高校新人バスケットボール最終日（高松市牟礼総合体育館）
県高校弓道遠的大会（三豊市弓道場）
全国選抜ジュニアテニス県予選第1日（県営生島コート）
全日本中学生ソフトテニス県最終選考会（丸亀市民体育館）
県中学校ハンドボール1年生大会（香東中）
県小学生学年別バドミントン（高松市総合体育館）

【21日】
全国高校選抜レスリング四国予選最終日（多度津高）
県高校新人ラグビー第1日（県営球技場）
四国地区高校オープンインドアアーチェリー（観音寺一高）
県フェンシング選手権（東かがわ市とらまるてぶくろ体育館）
全国選抜ジュニアテニス県予選最終日（県営生島コート）
日本武道協議会受賞記念兼OHK杯なぎなた大会（琴平小）
県小学生卓球選手権（丸亀市民体育館）
県バレーボールリーグ最終日（サンビレッジ土器川）
県馬術大会（スタリオンステーブル）

【27日】
B2・香川ファイブアローズ―広島（高松市総合体育館）
県高校新人駅伝（県総合運動公園周回コース）
県高校新人サッカー第4日（県営球技場）
県中学校新人バレーボール第1日（丸亀市民体育館）
県中学生テニス選手権（団体戦）（県営生島コート）
県中学校1年生強化剣道（高松市牟礼総合体育館）

【28日】
B2・香川ファイブアローズ―広島（高松市総合体育館）
県高校新人ラグビー第2日（県営球技場）
県中学校新人バレーボール最終日（丸亀市民体育館）
県ジュニアバドミントン選手権最終日（坂出市立体育館）
県中学1年生バスケットボール（高松市西部運動センター体育館ほか）
県冬季ライフル射撃（高松国際射撃場）

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