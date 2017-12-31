【5日】

四国中学生バドミントン選抜大会（坂出市立体育館）

【6日】

全国高校選抜ハンドボール県予選第1日（高松市香川総合体育館ほか）

県総合バドミントン第1日（坂出市立体育館）



【7日】

県サッカー選手権第1日（県営球技場）

全国高校選抜ハンドボール県予選第2日（高松市香川総合体育館）

県総合バドミントン最終日（坂出市立体育館）

県冬季ジュニアテニス第1日（県営生島コート）

県連盟会長杯ボウリング（マックスボウル）



【8日】

香川駅伝（県総合運動公園周回コース）

県高校新人バスケットボール第1日（三豊市総合体育館ほか）

全国高校選抜ハンドボール県予選最終日（高松市香川総合体育館）

県高校新人弓道（琴平高）

県冬季ジュニアテニス第2日（県営生島コート）

県女子社会人卓球リーグ（高松市総合体育館）



【13日】

Jアイスウエスト・香川アイスフェローズ―大阪（トレスタ白山アリーナ）

県サッカー選手権第2日（高松市成合河川敷）

県高校新人サッカー第1日（県営球技場ほか）

県高校新人バスケットボール第2日（三豊市総合体育館ほか）

全国高校柔道県大会第1日（県立武道館）

県中学校新人卓球第1日（高松市西部運動センター体育館）

MUFGジュニアテニストーナメント県予選第1日（高松市亀水コート）

県冬季ジュニアテニス第3日（県営生島コート）

県ジュニアバドミントン選手権第1日（坂出市立体育館）



【14日】

Jアイスウエスト・香川アイスフェローズ―和歌山（トレスタ白山アリーナ）

県高校新人サッカー第2日（県営球技場ほか）

県高校新人バスケットボール第3日（高松工高ほか）

全国高校柔道県大会最終日（県立武道館）

全国高校選抜剣道県予選（高松桜井高）

県中学校新人卓球最終日（高松市西部運動センター体育館）

MUFGジュニアテニストーナメント県予選最終日（高松市亀水コート）

県冬季ジュニアテニス最終日（県営生島コート）

県バレーボールリーグ第4日（丸亀市飯山総合運動公園体育館）



【20日】

全国高校選抜フェンシング四国予選（東かがわ市とらまるてぶくろ体育館）

全国高校選抜レスリング四国予選第1日（多度津高）

県高校新人サッカー第3日（県営球技場ほか）

県高校新人バスケットボール最終日（高松市牟礼総合体育館）

県高校弓道遠的大会（三豊市弓道場）

全国選抜ジュニアテニス県予選第1日（県営生島コート）

全日本中学生ソフトテニス県最終選考会（丸亀市民体育館）

県中学校ハンドボール1年生大会（香東中）

県小学生学年別バドミントン（高松市総合体育館）



【21日】

全国高校選抜レスリング四国予選最終日（多度津高）

県高校新人ラグビー第1日（県営球技場）

四国地区高校オープンインドアアーチェリー（観音寺一高）

県フェンシング選手権（東かがわ市とらまるてぶくろ体育館）

全国選抜ジュニアテニス県予選最終日（県営生島コート）

日本武道協議会受賞記念兼OHK杯なぎなた大会（琴平小）

県小学生卓球選手権（丸亀市民体育館）

県バレーボールリーグ最終日（サンビレッジ土器川）

県馬術大会（スタリオンステーブル）



【27日】

B2・香川ファイブアローズ―広島（高松市総合体育館）

県高校新人駅伝（県総合運動公園周回コース）

県高校新人サッカー第4日（県営球技場）

県中学校新人バレーボール第1日（丸亀市民体育館）

県中学生テニス選手権（団体戦）（県営生島コート）

県中学校1年生強化剣道（高松市牟礼総合体育館）



【28日】

B2・香川ファイブアローズ―広島（高松市総合体育館）

県高校新人ラグビー第2日（県営球技場）

県中学校新人バレーボール最終日（丸亀市民体育館）

県ジュニアバドミントン選手権最終日（坂出市立体育館）

県中学1年生バスケットボール（高松市西部運動センター体育館ほか）

県冬季ライフル射撃（高松国際射撃場）