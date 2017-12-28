牛塚、大西が制す　高校、男女とも四学香川西勢　四国高校・中学ゴルフ春季大会

ゴルフの四国高校・中学校選手権春季大会は26、27の両日、高知県のグリーンフィールゴルフGC（高校、中学の男女いずれもパー72）で計36ホールを争った。県勢は、高校男子で牛塚海斗（四学香川西）がイーブンパーの144で優勝。同女子は大西菜生（同）が1オーバーの145で頂点に立った。



各種目の上位者が全国大会（来年3月・滋賀）の出場権を獲得した。（記録は1位と県勢の全国大会出場者）



【高校】

▽男子（6989ヤード、パー72） （1）牛塚海斗（四学香川西）144（70、74）（3）吉本（寒川）152（76、76）（5）亀井（四学香川西）153（76、77）（6）小川（同）154（74、80）（7）落合（高松北）155（77、78）（7）加藤祐（寒川）155（77、78）（9）加藤渉（同）156（76、80）（9）石川（同）156（73、83）（11）竹川（同）157（80、77）



▽女子（6327ヤード、パー72） （1）大西菜生（四学香川西）145（73、72）（2）手束（高松中央）153（78、75）（3）村上（四学香川西）159（79、80）（3）岡田（高松中央）159（77、82）（5）木内（四学香川西）161（80、81）（7）鴻上（高松中央）162（83、79）（9）熊谷（同）165（81、84）



【中学】

▽男子（6627ヤード、パー72） （1）古川惣一朗（徳島・生光学園）147（74、73）（2）加藤（勝賀）150（75、75）（3）高橋（高松一）156（77、79）（4）古瀬（さぬき南）163（81、82）



▽女子（6327ヤード、パー72） （1）城戸姫菜（愛媛・松山東雲）157（78、79）