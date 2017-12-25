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アーチェリー　県インドア選手権　記録

2017/12/25 09:28

（24日・かがわ総合リハビリテーションセンター）
　【男子個人】
　▽リカーブ準々決勝
内村（観音寺一高）　6―2　後藤（高松東高）
藤本（高松市協会）　6―0　林（観音寺一高）
永原（高松西高）　6―2　黒川（高松市協会）
佐藤（高松西高）　6―0　堀川（観音寺一高）
　▽準決勝
内村　6―4　藤本
永原　6―5　佐藤
　▽3位決定戦
藤本　7―1　佐藤
　▽決勝
内村　6―4　永原
　▽同40センチ標的　（1）鯨井佳則（高松市協会）361点＝以下なし
　▽同小中学生　（1）松岡優輝（香川Jr．ク）451点（2）村田（同）361点＝以下なし
　▽コンパウンド決勝
平尾（身障ク）　146―143　樋口（高松市協会）

　【女子個人】
　▽リカーブ準々決勝
平賀（香川中央高）　6―4　望月（高松西高）
青木（高松西高）　6―0　湯浅（高松西高）
松尾（香川中央高）　6―5　三枝（高松西高）
多田（香川中央高）　6―0　浅見（高松西高）
　▽準決勝
青木　6―0　平賀
多田　6―2　松尾
　▽3位決定戦
平賀　6―2　松尾
　▽決勝
多田　6―0　青木
　▽同小中学生　（1）岡詩織（香川Jr．ク）447点（2）植田（同）362点（3）樋口（同）325点

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