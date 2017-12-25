アーチェリー　県インドア選手権　記録

（24日・かがわ総合リハビリテーションセンター）
【男子個人】
▽リカーブ準々決勝
内村（観音寺一高） 6―2 後藤（高松東高）
藤本（高松市協会） 6―0 林（観音寺一高）
永原（高松西高） 6―2 黒川（高松市協会）
佐藤（高松西高） 6―0 堀川（観音寺一高）
▽準決勝
内村 6―4 藤本
永原 6―5 佐藤
▽3位決定戦
藤本 7―1 佐藤
▽決勝
内村 6―4 永原
▽同40センチ標的 （1）鯨井佳則（高松市協会）361点＝以下なし
▽同小中学生 （1）松岡優輝（香川Jr．ク）451点（2）村田（同）361点＝以下なし
▽コンパウンド決勝
平尾（身障ク） 146―143 樋口（高松市協会）
【女子個人】
▽リカーブ準々決勝
平賀（香川中央高） 6―4 望月（高松西高）
青木（高松西高） 6―0 湯浅（高松西高）
松尾（香川中央高） 6―5 三枝（高松西高）
多田（香川中央高） 6―0 浅見（高松西高）
▽準決勝
青木 6―0 平賀
多田 6―2 松尾
▽3位決定戦
平賀 6―2 松尾
▽決勝
多田 6―0 青木
▽同小中学生 （1）岡詩織（香川Jr．ク）447点（2）植田（同）362点（3）樋口（同）325点