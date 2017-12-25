吉川（英明）が女王　複は県勢男女Ｖ　高校選抜バド四国予選最終日

バドミントンの全国高校選抜大会四国予選最終日は24日、高知県の天王体育館で男女の個人戦を行った。県勢は、男子ダブルスで岡田侑生・佐藤幹紀組（高松商）が、藤原和人・佐野晴亮組（坂出工）との県勢決勝に2―1で競り勝ち、頂点に立った。女子はシングルスの吉川真白（英明）が1回戦から1ゲームも落とさずに優勝。ダブルスの新井田楓・韮沢美羽組（同）も準決勝、決勝とストレート勝ちで栄冠をつかんだ。

各種目3位までが全国大会（来年3月・愛媛）に出場する。（記録は県勢）



▽男子シングルス1回戦

福崎（坂出工） 2―0 西村（徳島商）

▽準決勝

岡田（高松商） 2―0 深木（土佐）

川窪（高知商） 2―0 福崎

▽3位決定戦

福崎 2―0 深木

▽決勝

川窪 2（21―17）0 岡田

（21―17）

▽2位決定戦

岡田 2―1 福崎

▽同ダブルス1回戦

藤原・佐野（坂出工） 2―0 三浦・大塚（城南）

岡田・佐藤（高松商） 2―0 深木・高橋（土佐）

▽準決勝

藤原・佐野 2―0 川窪・小島（高知商）

岡田・佐藤 2―0 西村・堀口（徳島商）

▽決勝

岡田・佐藤 2（17―21）1 藤原・佐野

（21―16）

（21―9）

▽女子シングルス1回戦

韮沢（英明） 2―0 谷（城東）

吉川（英明） 2―0 岩本（高知西）

▽準決勝

小松（土佐女） 2―0 韮沢

吉川 2―0 高橋（城東）

▽3位決定戦

韮沢 2―0 高橋

▽決勝

吉川 2（21―11）0 小松

（21―11）

▽同ダブルス1回戦

久保・馬場（高松一） 2―0 西原・長滝（土佐）

▽準決勝

高橋・友成（城東） 2―0 久保・馬場

新井田・韮沢（英明） 2―0 小松・森（土佐女）

▽3位決定戦

小松・森 2―1 久保・馬場

▽決勝

新井田・韮沢 2（21―11）0 高橋・友成

（21―3）