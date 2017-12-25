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吉川（英明）が女王　複は県勢男女Ｖ　高校選抜バド四国予選最終日

2017/12/25 09:22

　バドミントンの全国高校選抜大会四国予選最終日は24日、高知県の天王体育館で男女の個人戦を行った。県勢は、男子ダブルスで岡田侑生・佐藤幹紀組（高松商）が、藤原和人・佐野晴亮組（坂出工）との県勢決勝に2―1で競り勝ち、頂点に立った。女子はシングルスの吉川真白（英明）が1回戦から1ゲームも落とさずに優勝。ダブルスの新井田楓・韮沢美羽組（同）も準決勝、決勝とストレート勝ちで栄冠をつかんだ。
　各種目3位までが全国大会（来年3月・愛媛）に出場する。（記録は県勢）

　▽男子シングルス1回戦
福崎（坂出工）　2―0　西村（徳島商）
　▽準決勝
岡田（高松商）　2―0　深木（土佐）
川窪（高知商）　2―0　福崎
　▽3位決定戦
福崎　2―0　深木
　▽決勝
川窪　2（21―17）0　岡田
　　　　（21―17）
　▽2位決定戦
岡田　2―1　福崎
　▽同ダブルス1回戦
藤原・佐野（坂出工）　2―0　三浦・大塚（城南）
岡田・佐藤（高松商）　2―0　深木・高橋（土佐）
　▽準決勝
藤原・佐野　2―0　川窪・小島（高知商）
岡田・佐藤　2―0　西村・堀口（徳島商）
　▽決勝
岡田・佐藤　2（17―21）1　藤原・佐野
　　　　　　　（21―16）
　　　　　　　（21―9）
　▽女子シングルス1回戦
韮沢（英明）　2―0　谷（城東）
吉川（英明）　2―0　岩本（高知西）
　▽準決勝
小松（土佐女）　2―0　韮沢
吉川　2―0　高橋（城東）
　▽3位決定戦
韮沢　2―0　高橋
　▽決勝
吉川　2（21―11）0　小松
　　　　（21―11）
　▽同ダブルス1回戦
久保・馬場（高松一）　2―0　西原・長滝（土佐）
　▽準決勝
高橋・友成（城東）　2―0　久保・馬場
新井田・韮沢（英明）　2―0　小松・森（土佐女）
　▽3位決定戦
小松・森　2―1　久保・馬場
　▽決勝
新井田・韮沢　2（21―11）0　高橋・友成
　　　　　　　　（21―3）

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