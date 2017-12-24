英明Ｖ２、全国へ　女子　男子２位の坂出工も　高校選抜バド四国予選第１日

バドミントンの全国高校選抜大会四国予選第1日は23日、高知県の天王体育館に各県代表の男女各4校が出場して団体戦を行った。県勢は女子の英明が2年連続2度目の優勝。男子は坂出工が2位に入った。



英明は1回戦で土佐女に3―0でストレート勝ち。決勝も城東をストーレートで下した。坂出工は、初戦で優勝した新田に敗れたが、3位決定戦で徳島商を下すと、2位決定戦で土佐に3―2で競り勝った。



男子は優勝した新田が開催地枠で全国大会（来年3月・愛媛）に出場するため、2、3位校が全国切符を獲得。女子は上位2校と開催地枠で新田が全国大会に出場する。



▽男子団体1回戦

土佐 3―0 徳島商

新田 3―2 坂出工



▽3位決定戦

坂出工 3―0 徳島商



▽決勝

新田 3―0 土佐

（新田は2年連続8度目の優勝）



▽2位決定戦

坂出工 3―2 土佐



▽女子団体1回戦

英明 3―0 土佐女

城東 3―1 新田



▽3位決定戦

土佐女 3―1 新田



▽決勝

英明 3―0 城東

〇小林・立石 2―0 阿部・十川

〇新井田・韮沢 2―0 高橋・友成

〇吉川 2―0 谷

（英明は2年連続2度目の優勝）



▽2位決定戦

城東 3―1 土佐女