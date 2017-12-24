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英明Ｖ２、全国へ　女子　男子２位の坂出工も　高校選抜バド四国予選第１日

2017/12/24 09:21

　バドミントンの全国高校選抜大会四国予選第1日は23日、高知県の天王体育館に各県代表の男女各4校が出場して団体戦を行った。県勢は女子の英明が2年連続2度目の優勝。男子は坂出工が2位に入った。

　英明は1回戦で土佐女に3―0でストレート勝ち。決勝も城東をストーレートで下した。坂出工は、初戦で優勝した新田に敗れたが、3位決定戦で徳島商を下すと、2位決定戦で土佐に3―2で競り勝った。

　男子は優勝した新田が開催地枠で全国大会（来年3月・愛媛）に出場するため、2、3位校が全国切符を獲得。女子は上位2校と開催地枠で新田が全国大会に出場する。

　▽男子団体1回戦
土佐　3―0　徳島商
新田　3―2　坂出工

　▽3位決定戦
坂出工　3―0　徳島商

　▽決勝
新田　3―0　土佐
（新田は2年連続8度目の優勝）

　▽2位決定戦
坂出工　3―2　土佐

　▽女子団体1回戦
英明　3―0　土佐女
城東　3―1　新田

　▽3位決定戦
土佐女　3―1　新田

　▽決勝
英明　3―0　城東
〇小林・立石　2―0　阿部・十川
〇新井田・韮沢　2―0　高橋・友成
〇吉川　2―0　谷
（英明は2年連続2度目の優勝）

　▽2位決定戦
城東　3―1　土佐女

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