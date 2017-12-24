弓道　県連盟会長杯（県高校１年生）大会　記録

（23日・琴平高）



【男子】

▽団体（24射） （1）高松商A（秋山、龍満、八村）14中（2）高松一A11中（3）志度A11中（4）小豆島中央A、観音寺一B（以上11中）（6）丸亀城西A11中（7）石田A、丸亀城西B、志度B（以上10中）（10）高瀬A、高松西A、笠田A、高松東A、小豆島中央B（以上9中）（15）坂出商A、琴平A、飯山A、笠田B、高松工C（以上8中）（20）多度津A、観音寺総合D（以上7中）（22）高松工A、観音寺一A、坂出A、三本松A、観音寺総合B（以上6中）（27）丸亀A、高松A、琴平B、多度津B、観音寺総合C（以上5中）（32）高松工B、石田B、観音寺一C、高松一C（以上4中）（36）高松南A、高松一B、琴平C（以上3中）（39）観音寺総合A、高松工D（以上2中）（41）観音寺一E1中（42）観音寺一D0中＝2〜6位は競射による

▽個人（8射） （1）礒野滉大（観音寺一）6中（2）一藁（笠田）6中（3）秋山（高松商）6中＝1位は競射、2、3位は遠近法による



【女子】

▽団体（24射） （1）高松商A（阿野、中井、蓬莱）11中（2）津田A11中（3）高松工A10中（4）高松一A、小豆島中央A、志度A（以上9中）（7）丸亀城西A、飯山A、高瀬B（以上8中）（10）高瀬A、坂出A、笠田A、高松西B、飯山B、高瀬C（以上7中）（16）観音寺総合A、石田A、観音寺総合B、高松工B、高松南C（以上6中）（21）高松南A、高松南B、坂出B、石田B（以上5中）（25）坂出商A、琴平A、高松西A、高松一B、高松商B、観音寺総合C、坂出商C（以上4中）（32）観音寺一A、丸亀A、坂出商B、丸亀城西B、高松南D、高瀬D（以上3中）（38）小豆島中央B、丸亀B、坂出C（以上2中）＝1、2位は競射による

▽個人（8射） （1）児玉日彩（高松工）6中（2）渡辺（琴平）6中（3）野崎（志度）5中＝1、2位は遠近法による