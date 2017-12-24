江原（高松中央）頂点　男子個人形　全国高校選抜空手四国予選第１日

空手の全国高校選抜大会四国予選第1日は23日、高松市総合体育館で男女の形の団体と個人を行った。県勢は個人男子で江原琉一（高松中央）が優勝、3位に竹内誠竜（同）が入った。同女子では北村菜々（丸亀）が3位となった。団体では男子の高松中央、女子の高松商がそれぞれ準優勝した。
男女ともに団体は上位2校、個人は上位3選手が本大会（来年3月26〜28日・高松市総合体育館）の出場権を獲得。県勢は、団体では男子の高松中央、女子の高松商のほか、男子の多度津、女子の坂出が開催地枠で出場する。個人は男子が江原、竹内のほか山口翼（多度津）と荒川仁（津田）、女子は北村のほか草野優香（高松中央）と矢野佑奈（善通寺一）が開催地枠で全国大会に進む。
大会最終日は24日、同体育館で組手の団体と個人を行う。（記録は団体と個人は県勢上位と決勝）
【男子】
▽形団体1回戦 高知工5―0多度津 今治西5―0徳島北 高松中央5―0今治北 小松島西3―2明徳義塾
▽準決勝
高知工 5―0 今治西
高松中央 5―0 小松島西
▽3位決定戦
小松島西 4―1 今治西
▽決勝
高知工 4−1 高松中央
▽同個人準々決勝
江原（高松中央） 5―0 岩丸（城ノ内）
高橋（今治北） 5―0 荒川（津田）
竹内（高松中央） 5―0 富加見（小松島西）
▽準決勝
江原 4―1 高橋
阪部（今治西） 3―2 竹内
▽3位決定戦
竹内 5―0 高橋
▽決勝
江原 3―2 阪部
【女子】
▽形団体1回戦 高松商5―0今治北 徳島北3―2土佐女 松山中央5―0坂出
▽準決勝
高松商 5―0 徳島北
松山中央 3―2 小松島西
▽3位決定戦
小松島西 5―0 徳島北
▽決勝
松山中央 5―0 高松商
▽同個人準々決勝
草野（高松中央） 3―2 渡辺（聖カタリナ学園）
北村（丸亀） 3―2 青野（聖カタリナ学園）
▽準決勝
相原（松山中央） 5―0 草野
佐々木（済美） 3―2 北村
▽3位決定戦
北村 5―0 草野
▽決勝
相原 4―1 佐々木