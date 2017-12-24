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江原（高松中央）頂点　男子個人形　全国高校選抜空手四国予選第１日

2017/12/24 09:17

　空手の全国高校選抜大会四国予選第1日は23日、高松市総合体育館で男女の形の団体と個人を行った。県勢は個人男子で江原琉一（高松中央）が優勝、3位に竹内誠竜（同）が入った。同女子では北村菜々（丸亀）が3位となった。団体では男子の高松中央、女子の高松商がそれぞれ準優勝した。

　男女ともに団体は上位2校、個人は上位3選手が本大会（来年3月26〜28日・高松市総合体育館）の出場権を獲得。県勢は、団体では男子の高松中央、女子の高松商のほか、男子の多度津、女子の坂出が開催地枠で出場する。個人は男子が江原、竹内のほか山口翼（多度津）と荒川仁（津田）、女子は北村のほか草野優香（高松中央）と矢野佑奈（善通寺一）が開催地枠で全国大会に進む。

　大会最終日は24日、同体育館で組手の団体と個人を行う。（記録は団体と個人は県勢上位と決勝）

　【男子】
　▽形団体1回戦　高知工5―0多度津　今治西5―0徳島北　高松中央5―0今治北　小松島西3―2明徳義塾
　▽準決勝
高知工　5―0　今治西
高松中央　5―0　小松島西
　▽3位決定戦
小松島西　4―1　今治西
　▽決勝
高知工　4−1　高松中央
　▽同個人準々決勝
江原（高松中央）　5―0　岩丸（城ノ内）
高橋（今治北）　5―0　荒川（津田）
竹内（高松中央）　5―0　富加見（小松島西）
　▽準決勝
江原　4―1　高橋
阪部（今治西）　3―2　竹内
　▽3位決定戦
竹内　5―0　高橋
　▽決勝
江原　3―2　阪部

　【女子】
　▽形団体1回戦　高松商5―0今治北　徳島北3―2土佐女　松山中央5―0坂出
　▽準決勝
高松商　5―0　徳島北
松山中央　3―2　小松島西
　▽3位決定戦
小松島西　5―0　徳島北
　▽決勝
松山中央　5―0　高松商
　▽同個人準々決勝
草野（高松中央）　3―2　渡辺（聖カタリナ学園）
北村（丸亀）　3―2　青野（聖カタリナ学園）
　▽準決勝
相原（松山中央）　5―0　草野
佐々木（済美）　3―2　北村
　▽3位決定戦
北村　5―0　草野
　▽決勝
相原　4―1　佐々木

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