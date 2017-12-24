江原（高松中央）頂点　男子個人形　全国高校選抜空手四国予選第１日

空手の全国高校選抜大会四国予選第1日は23日、高松市総合体育館で男女の形の団体と個人を行った。県勢は個人男子で江原琉一（高松中央）が優勝、3位に竹内誠竜（同）が入った。同女子では北村菜々（丸亀）が3位となった。団体では男子の高松中央、女子の高松商がそれぞれ準優勝した。



男女ともに団体は上位2校、個人は上位3選手が本大会（来年3月26〜28日・高松市総合体育館）の出場権を獲得。県勢は、団体では男子の高松中央、女子の高松商のほか、男子の多度津、女子の坂出が開催地枠で出場する。個人は男子が江原、竹内のほか山口翼（多度津）と荒川仁（津田）、女子は北村のほか草野優香（高松中央）と矢野佑奈（善通寺一）が開催地枠で全国大会に進む。



大会最終日は24日、同体育館で組手の団体と個人を行う。（記録は団体と個人は県勢上位と決勝）



【男子】

▽形団体1回戦 高知工5―0多度津 今治西5―0徳島北 高松中央5―0今治北 小松島西3―2明徳義塾

▽準決勝

高知工 5―0 今治西

高松中央 5―0 小松島西

▽3位決定戦

小松島西 4―1 今治西

▽決勝

高知工 4−1 高松中央

▽同個人準々決勝

江原（高松中央） 5―0 岩丸（城ノ内）

高橋（今治北） 5―0 荒川（津田）

竹内（高松中央） 5―0 富加見（小松島西）

▽準決勝

江原 4―1 高橋

阪部（今治西） 3―2 竹内

▽3位決定戦

竹内 5―0 高橋

▽決勝

江原 3―2 阪部



【女子】

▽形団体1回戦 高松商5―0今治北 徳島北3―2土佐女 松山中央5―0坂出

▽準決勝

高松商 5―0 徳島北

松山中央 3―2 小松島西

▽3位決定戦

小松島西 5―0 徳島北

▽決勝

松山中央 5―0 高松商

▽同個人準々決勝

草野（高松中央） 3―2 渡辺（聖カタリナ学園）

北村（丸亀） 3―2 青野（聖カタリナ学園）

▽準決勝

相原（松山中央） 5―0 草野

佐々木（済美） 3―2 北村

▽3位決定戦

北村 5―0 草野

▽決勝

相原 4―1 佐々木