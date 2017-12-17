県中学新人大会／バドミントン　岡田、上岡の一宮勢制す　男女シングルス

（坂出市立体育館）

▽男子シングルス準々決勝

岡田（一宮） 2―0 対馬（白鳥）

福西（志度） 2―0 小畑（豊中）

沼野（藤井） 2―1 芳地（三野津）

平野（丸亀東） 2―0 亀井（丸亀南）

▽準決勝

岡田 2―0 福西

平野 2―0 沼野

▽決勝

岡田 2（21―16）1 平野

（16―21）

（21―8）

▽同ダブルス準々決勝

深岡・蜜石（豊中） 2―0 石川・板東（木太）

高尾・石川（玉藻） 2―0 沖田・新宅（瀬居）

安川・楠原（綾南） 2―1 岡本・楠（木太）

坂本・植松（国分寺） 2―0 岡田・井上（綾南）

▽準決勝

深岡・蜜石 2―1 高尾・石川

安川・楠原 2―0 坂本・植松

▽決勝

深岡・蜜石 2（21―14）0 安川・楠原

（21―18）



▽女子シングルス準々決勝

上岡（一宮） 2―0 森貞（勝賀）

石川（太田） 2―0 北山（香東）

片山（綾南） 2―1 西岡（善通寺東）

氏家（善通寺西） 2―0 藤田（三野津）

▽準決勝

上岡 2―0 石川

氏家 2―0 片山

▽決勝

上岡 2（21―17）0 氏家

（21―9）

▽同ダブルス準々決勝

赤松・豊口（香川一） 2―0 安田沙・安田莉（鶴尾）

須田・宮崎（香川一） 2―1 中川・安野（玉藻）

伊藤・坂本（木太） 2―0 石原・若松（玉藻）

城戸・大野（綾南） 2―0 井本・大山（香川一）

▽準決勝

須田・宮崎 2―1 赤松・豊口

伊藤・坂本 2―1 城戸・大野

▽決勝

須田・宮崎 2（21―13）0 伊藤・坂本

（21―7）