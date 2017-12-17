県中学新人大会／バドミントン　岡田、上岡の一宮勢制す　男女シングルス

（坂出市立体育館）
▽男子シングルス準々決勝
岡田（一宮） 2―0 対馬（白鳥）
福西（志度） 2―0 小畑（豊中）
沼野（藤井） 2―1 芳地（三野津）
平野（丸亀東） 2―0 亀井（丸亀南）
▽準決勝
岡田 2―0 福西
平野 2―0 沼野
▽決勝
岡田 2（21―16）1 平野
（16―21）
（21―8）
▽同ダブルス準々決勝
深岡・蜜石（豊中） 2―0 石川・板東（木太）
高尾・石川（玉藻） 2―0 沖田・新宅（瀬居）
安川・楠原（綾南） 2―1 岡本・楠（木太）
坂本・植松（国分寺） 2―0 岡田・井上（綾南）
▽準決勝
深岡・蜜石 2―1 高尾・石川
安川・楠原 2―0 坂本・植松
▽決勝
深岡・蜜石 2（21―14）0 安川・楠原
（21―18）
▽女子シングルス準々決勝
上岡（一宮） 2―0 森貞（勝賀）
石川（太田） 2―0 北山（香東）
片山（綾南） 2―1 西岡（善通寺東）
氏家（善通寺西） 2―0 藤田（三野津）
▽準決勝
上岡 2―0 石川
氏家 2―0 片山
▽決勝
上岡 2（21―17）0 氏家
（21―9）
▽同ダブルス準々決勝
赤松・豊口（香川一） 2―0 安田沙・安田莉（鶴尾）
須田・宮崎（香川一） 2―1 中川・安野（玉藻）
伊藤・坂本（木太） 2―0 石原・若松（玉藻）
城戸・大野（綾南） 2―0 井本・大山（香川一）
▽準決勝
須田・宮崎 2―1 赤松・豊口
伊藤・坂本 2―1 城戸・大野
▽決勝
須田・宮崎 2（21―13）0 伊藤・坂本
（21―7）