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県中学新人大会／バドミントン　岡田、上岡の一宮勢制す　男女シングルス

2017/12/17 09:42

（坂出市立体育館）
　▽男子シングルス準々決勝
岡田（一宮）　2―0　対馬（白鳥）
福西（志度）　2―0　小畑（豊中）
沼野（藤井）　2―1　芳地（三野津）
平野（丸亀東）　2―0　亀井（丸亀南）
　▽準決勝
岡田　2―0　福西
平野　2―0　沼野
　▽決勝
岡田　2（21―16）1　平野
　　　　（16―21）
　　　　（21―8）
　▽同ダブルス準々決勝
深岡・蜜石（豊中）　2―0　石川・板東（木太）
高尾・石川（玉藻）　2―0　沖田・新宅（瀬居）
安川・楠原（綾南）　2―1　岡本・楠（木太）
坂本・植松（国分寺）　2―0　岡田・井上（綾南）
　▽準決勝
深岡・蜜石　2―1　高尾・石川
安川・楠原　2―0　坂本・植松
　▽決勝
深岡・蜜石　2（21―14）0　安川・楠原
　　　　　　　（21―18）

　▽女子シングルス準々決勝
上岡（一宮）　2―0　森貞（勝賀）
石川（太田）　2―0　北山（香東）
片山（綾南）　2―1　西岡（善通寺東）
氏家（善通寺西）　2―0　藤田（三野津）
　▽準決勝
上岡　2―0　石川
氏家　2―0　片山
　▽決勝
上岡　2（21―17）0　氏家
　　　　（21―9）
　▽同ダブルス準々決勝
赤松・豊口（香川一）　2―0　安田沙・安田莉（鶴尾）
須田・宮崎（香川一）　2―1　中川・安野（玉藻）
伊藤・坂本（木太）　2―0　石原・若松（玉藻）
城戸・大野（綾南）　2―0　井本・大山（香川一）
　▽準決勝
須田・宮崎　2―1　赤松・豊口
伊藤・坂本　2―1　城戸・大野
　▽決勝
須田・宮崎　2（21―13）0　伊藤・坂本
　　　　　　　（21―7）

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