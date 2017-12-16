天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

ミルポワ１部Ｖ　ＭＶＰに宮脇（ミルポワ）　全日程終了　サッカー県リーグ

2017/12/16 09:15

　県サッカーリーグ（1〜3部）はこのほど、順位決定戦と入れ替え戦を除く全日程を終了した。トップレベルの1部はミルポワが7勝1敗で4年ぶり3度目の優勝を飾った。最優秀選手には宮脇雅希（ミルポワ）が選ばれた。得点王は9点をマークした間口法弘（三菱ケミカル）が輝いた。

　【最終成績】
　▽1部　（1）ミルポワ7勝1敗（2）BLUEVELHO6勝1分け1敗（3）三菱ケミカル5勝1分け2敗（4）高商ク4勝4敗（5）屋島FC3勝1分け4敗（6）Mentirosa3勝1分け4敗（7）南ク3勝1分け4敗（8）K’z2勝6敗（9）玉藻GW1分け7敗＝5〜7位は得失点差による
　▽2部　（1）シーガル6勝1分け1敗（2）高松市役所6勝1分け1敗（3）長尾19805勝1分け2敗（4）川添ク5勝1分け2敗（5）メイプル214勝1分け3敗（6）四電3勝1分け4敗（7）ミスキッカーズ2勝2分け4敗（8）ガロア1勝7敗（9）三菱電機8敗＝1、2位と3、4位は得失点差による

　▽3部A　（1）牟礼ク7勝2分け（2）南7勝2敗（3）リベロ7勝2敗（4）ReVolt4勝2分け3敗（5）ドリーム3勝2分け4敗（6）志度ク2勝4分け3敗（7）香川教員2勝3分け4敗（8）Peek−Aboo1勝2分け6敗（9）まんでがん1勝8敗（10）TBG3勝1分け5敗＝2、3位は得失点差による、TBGは棄権試合があるため規定により最下位▽同B　（1）GAMBAKITA7勝2分け（2）ZIEL6勝3分け（3）JOYFUL6勝1分け2敗（4）ソフトバンク四国4勝3分け2敗（5）香西ブルーキー5勝4敗（6）三木4勝1分け4敗（7）県庁3勝1分け5敗（8）C・A・CENTRO2勝3分け4敗（9）IF881勝8敗（10）ファンクヒッツ9敗＝4、5位は得失点差による▽同C　（1）丸亀WINS6勝1分け1敗（2）観音寺アルテ6勝1分け1敗（3）ミスター6勝2敗（4）F・H5勝2分け1敗（5）NTTドコモ四国3勝3分け2敗（6）又信香川2勝1分け5敗（7）ROOMTOGROW2勝6敗（8）HIGASHI2勝6敗（9）西風ク8敗＝1、2位と7、8位は得失点差による

　【最優秀選手】
　　▽1部　宮脇雅希（ミルポワ）▽2部　美濃英輝（シーガル）▽3部A　高桑健太郎（牟礼ク）▽同B　井上智仁（GAMBAKITA）▽同C　下村敏之（丸亀WINS）

　【得点王】
　▽1部　間口法弘（三菱ケミカル）9点▽2部　諏訪圭佑（シーガル）17点▽3部A　松原信仁（南）8点▽同B　土井敬典（GAMBAKITA）19点▽同C　古川元気（丸亀WINS）11点

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 全国中学駅伝、滋賀で１７日号砲…
  2. レスリング成国を資格停止処分／ドーピ…
  3. 卓球、女子の平野は初戦敗退／グランド…
  4. １４歳張本に躍進賞／国際卓球連盟の年…
  5. ＬＳ北見、１勝１敗／軽井沢国際カーリ…
  6. スポーツ関連に３４０億円／過去最高、…
  7. 高木ら４人、契約を更新　カマタマーレ…
  8. 竹内らは１回戦敗退／スノボＷ杯パラレ…
  9. 羽生結弦「腱と骨にも炎症」／練習の再…
  10. 阪神の糸井、年俸４億円で更改／移籍１…
集計対象記事：14日10:38〜16日10:38配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. なでしこ、北朝鮮に０―２　Ｅ―１選手…
  2. Ｗ杯ジャンプ、高梨２位で本戦へ　女子…
  3. ジャンプＷ杯、竹内ら３人本戦へ　男子…
  4. ＩＨ女子、日本はロシアに惜敗　５カ国…
  5. １７日未明、クラブＷ杯決勝　ジダン監…
  6. サッカー独１部、酒井高フル出場　ハン…
  7. バド米元、田中組が準決勝進出　園田、…
  8. エンゼルス、コザート内野手獲得　オー…
  9. Ｕ―２０日本は準優勝　サッカー親善大…
  10. サッカー独２部宇佐美は途中出場　デュ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.