ミルポワ１部Ｖ　ＭＶＰに宮脇（ミルポワ）　全日程終了　サッカー県リーグ

県サッカーリーグ（1〜3部）はこのほど、順位決定戦と入れ替え戦を除く全日程を終了した。トップレベルの1部はミルポワが7勝1敗で4年ぶり3度目の優勝を飾った。最優秀選手には宮脇雅希（ミルポワ）が選ばれた。得点王は9点をマークした間口法弘（三菱ケミカル）が輝いた。



【最終成績】

▽1部 （1）ミルポワ7勝1敗（2）BLUEVELHO6勝1分け1敗（3）三菱ケミカル5勝1分け2敗（4）高商ク4勝4敗（5）屋島FC3勝1分け4敗（6）Mentirosa3勝1分け4敗（7）南ク3勝1分け4敗（8）K’z2勝6敗（9）玉藻GW1分け7敗＝5〜7位は得失点差による

▽2部 （1）シーガル6勝1分け1敗（2）高松市役所6勝1分け1敗（3）長尾19805勝1分け2敗（4）川添ク5勝1分け2敗（5）メイプル214勝1分け3敗（6）四電3勝1分け4敗（7）ミスキッカーズ2勝2分け4敗（8）ガロア1勝7敗（9）三菱電機8敗＝1、2位と3、4位は得失点差による



▽3部A （1）牟礼ク7勝2分け（2）南7勝2敗（3）リベロ7勝2敗（4）ReVolt4勝2分け3敗（5）ドリーム3勝2分け4敗（6）志度ク2勝4分け3敗（7）香川教員2勝3分け4敗（8）Peek−Aboo1勝2分け6敗（9）まんでがん1勝8敗（10）TBG3勝1分け5敗＝2、3位は得失点差による、TBGは棄権試合があるため規定により最下位▽同B （1）GAMBAKITA7勝2分け（2）ZIEL6勝3分け（3）JOYFUL6勝1分け2敗（4）ソフトバンク四国4勝3分け2敗（5）香西ブルーキー5勝4敗（6）三木4勝1分け4敗（7）県庁3勝1分け5敗（8）C・A・CENTRO2勝3分け4敗（9）IF881勝8敗（10）ファンクヒッツ9敗＝4、5位は得失点差による▽同C （1）丸亀WINS6勝1分け1敗（2）観音寺アルテ6勝1分け1敗（3）ミスター6勝2敗（4）F・H5勝2分け1敗（5）NTTドコモ四国3勝3分け2敗（6）又信香川2勝1分け5敗（7）ROOMTOGROW2勝6敗（8）HIGASHI2勝6敗（9）西風ク8敗＝1、2位と7、8位は得失点差による



【最優秀選手】

▽1部 宮脇雅希（ミルポワ）▽2部 美濃英輝（シーガル）▽3部A 高桑健太郎（牟礼ク）▽同B 井上智仁（GAMBAKITA）▽同C 下村敏之（丸亀WINS）



【得点王】

▽1部 間口法弘（三菱ケミカル）9点▽2部 諏訪圭佑（シーガル）17点▽3部A 松原信仁（南）8点▽同B 土井敬典（GAMBAKITA）19点▽同C 古川元気（丸亀WINS）11点