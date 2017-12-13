１部、男子・四国電力Ｖ２　女子・明善ク１３連覇　バスケットボール県リーグ

バスケットボールの県リーグは10日、さぬき市のツインパルながおで各部の入れ替え戦を行って全日程を終了した。1部の男子は四国電力が7戦全勝で2年連続13度目の頂点に立ち、女子は明善クラブが8勝全勝で13年連続17度目の優勝を飾った。



【順位】

▽男子1部 （1）四国電力7勝（2）クリッパーク6勝1敗（3）白峰ク5勝2敗（4）高松工芸ク3勝4敗（5）香川大3勝4敗（6）高松商業OB3勝4敗（7）百十四銀行1勝6敗（8）BozzClub7敗＝4〜6位は得失点差による

▽同2部 （1）響6勝1敗（2）BEARS6勝1敗（3）大野原クSG6勝1敗（4）瀬戸内ク4勝3敗（5）玉藻ク3勝4敗（6）キングコングス2勝5敗（7）三志会ク1勝6敗（8）香川西OB7敗＝1〜3位は得失点差による

▽同3部 （1）善一OB6勝1敗（2）佐野ク6勝1敗（3）観商友ク5勝2敗（4）サンズク3勝4敗（5）香川高専高松3勝4敗（6）丸高OB2勝5敗（7）志度ク2勝5敗（8）TEAMKAI1勝6敗＝1、2位と4、5位と6、7位は直接対決の結果による

▽同4部 （1）BREATHONE6勝1敗（2）瀬戸内TBC5勝2敗（3）YBC4勝3敗（4）国分寺ク4勝3敗（5）三本松ク4勝3敗（6）隼3勝4敗（7）庵治ク2勝5敗（8）RIOT7敗＝3〜5位は得失点差による

▽同5部 （1）香川大医学部10勝（2）白峰トシオリーズ9勝1敗（3）JESUS8勝2敗（4）どーん6勝4敗（5）FATBALLERS6勝4敗（6）丸亀ク5勝5敗（7）JUNKSTAR4勝6敗（8）Frog3勝7敗（9）FLEX3勝7敗（10）瀬戸内OB1勝9敗（11）SaltFes10敗＝4、5位と8、9位は直接対決の結果による



▽女子1部 （1）明善ク8勝（2）テクニクス7勝1敗（3）B・M・D6勝2敗（4）丸亀ク5勝3敗（5）TeeeS.4勝4敗（6）Betty3勝5敗（7）花園ク2勝6敗（8）Tosfive1勝7敗（9）三高ク8敗



【男子入れ替え戦】

▽1、2部

百十四銀行 55−50 BEARS

（百十四銀行が1部残留）

▽2、3部

佐野ク 89―62 三志会ク

（佐野クが2部昇格）

▽3、4部

瀬戸内TBC 73―55 志度ク

（瀬戸内TBCが3部昇格）

▽4、5部

庵治ク 64―37 白峰トシオリーズ

（庵治クが4部残留）