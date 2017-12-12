四学香川西高が勝ち点２７で４位　プリンスＬ四国サッカー

高校生サッカーの高円宮杯U−18（18歳以下）プリンスリーグ四国は徳島スポーツビレッジなどで最終第18節5試合を行い、全日程を終了した。県勢は参加10チームのうち、四学香川西高が8勝3分け7敗（勝ち点27）の4位、高松商高が6勝4分け8敗（同22）の6位、大手前高松高が6勝3分け9敗（同21）の7位で今季を終えた。



最終節の9日、県勢は四学香川西高が松山工高に5―0で快勝し、大手前高松高も徳島北高に1―0で競り勝った。高松商高は愛媛FCユースに1―7で敗れた。



リーグは徳島ヴォルティスユースが14勝4分け（同46）で制した。



▽第18節

四学香川西高 5（3―0）0 松山工高

（2―0）

▽得点者【四】オウンゴール、高木3、生沼

大手前高松高 1（0―0）0 徳島北高

（1―0）

▽得点者【大】三谷

愛媛FCユース 7（2―0）1 高松商高

（5―1）

▽得点者【愛】谷川2、塩崎4、三原【高】坂口

徳島市立高 3（0―2）2 明徳義塾高

（3―0）

徳島ヴォルティスユース 2（0―1）1 高知西高

（2―0）

▽最終順位 （1）徳島ヴォルティスユース14勝4分け（勝ち点46）（2）愛媛FCユース14勝2分け2敗（44）（3）徳島市立高9勝1分け8敗（28）（4）四学香川西高8勝3分け7敗（27）（5）松山工高6勝4分け8敗（22）（6）高松商高6勝4分け8敗（22）（7）大手前高松高6勝3分け9敗（21）（8）明徳義塾高3勝6分け9敗（15）（9）高知西高4勝3分け11敗（15）（10）徳島北高3勝4分け11敗（13）＝5、6位は総得点差、8、9位は得失点差による