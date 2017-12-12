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柔道　県中学校新人大会最終日　記録

2017/12/12 09:20

（10日・県立武道館）
　【男子個人】
　▽50キロ級準決勝
山下（さぬき南）　優　勢　永原（太田）
佐藤（善通寺東）　大　腰　青山（国分寺）
　▽決勝
佐藤　優　勢　山下
　▽55キロ級準決勝
陶山（善通寺東）　背負い投げ　宮本（太田）
松本（勝賀）　体落とし　樋笠（志度）
　▽決勝
松本　反則勝ち　陶山
　▽60キロ級準決勝
田中（太田）　反則勝ち　佐立（国分寺）
久米井（三木）　優　勢　寺尾（さぬき南）
　▽決勝
田中　肩固め　久米井
　▽66キロ級準決勝
藤本（善通寺東）　小外刈り　多田（太田）
秋山（太田）　縦四方固め　山本（三木）
　▽決勝
藤本　けさ固め　秋山
　▽73キロ級準決勝
原（豊中）　内股透かし　溝口（勝賀）
山内（三木）　内　股　細井（太田）
　▽決勝
原　内　股　山内
　▽81キロ級準決勝
西山（さぬき南）　大　腰　蓮井（三木）
藤井（三木）　けさ固め　高橋（観音寺中部）
　▽決勝
西山　内　股　藤井
　▽90キロ級準決勝
松岡（勝賀）　大内返し　佐藤（丸亀南）
岡部（多度津）　けさ固め　山室（丸亀南）
　▽決勝
松岡　大内刈り　岡部
　▽90キロ超級準決勝
蓮井（太田）　払い腰　夘目（古高松）
岡部（綾歌）　大外返し　西野（飯山）
　▽決勝
蓮井　上四方固め　岡部

　【女子個人】
　▽40キロ級リーグ　（1）安宅結那（丸亀南）2勝（2）飛鷹（同）1勝1敗（3）植野（山田）2敗
　▽44キロ級準決勝
川崎（丸亀東）　優　勢　阿河（宇多津）
中山（牟礼）　優　勢　大前（丸亀南）
　▽決勝
川崎　横四方固め　中山
　▽48キロ級準決勝
瀬野（桜町）　けさ固め　石原（三木）
糸目（三木）　優　勢　松浦（小豆島）
　▽決勝
瀬野　背負い投げ　糸目
　▽52キロ級準決勝
黒田（観音寺中部）　送り足払い　岡村（大川）
高橋（善通寺東）　内　股　木村（三木）
　▽決勝
黒田　優　勢　高橋
　▽57キロ級リーグ　（1）長谷川福（龍雲）3勝（2）田村（小豆島）2勝1敗（3）黒田（白鳥）1勝2敗（4）木村（屋島）3敗
　▽63キロ級リーグ　（1）亀原愛美（土庄）4勝（2）大山（さぬき南）3勝1敗（3）藤沢（善通寺西）2勝2敗（4）藤村（観音寺）1勝3敗（5）井上（丸亀西）4敗
　▽70キロ級決勝
長尾（付属坂出）　大外刈り　山口（白鳥）
　▽70キロ超級決勝
溝渕（太田）　横四方固め　安村（多度津）

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