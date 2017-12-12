柔道　県中学校新人大会最終日　記録

（10日・県立武道館）

【男子個人】

▽50キロ級準決勝

山下（さぬき南） 優 勢 永原（太田）

佐藤（善通寺東） 大 腰 青山（国分寺）

▽決勝

佐藤 優 勢 山下

▽55キロ級準決勝

陶山（善通寺東） 背負い投げ 宮本（太田）

松本（勝賀） 体落とし 樋笠（志度）

▽決勝

松本 反則勝ち 陶山

▽60キロ級準決勝

田中（太田） 反則勝ち 佐立（国分寺）

久米井（三木） 優 勢 寺尾（さぬき南）

▽決勝

田中 肩固め 久米井

▽66キロ級準決勝

藤本（善通寺東） 小外刈り 多田（太田）

秋山（太田） 縦四方固め 山本（三木）

▽決勝

藤本 けさ固め 秋山

▽73キロ級準決勝

原（豊中） 内股透かし 溝口（勝賀）

山内（三木） 内 股 細井（太田）

▽決勝

原 内 股 山内

▽81キロ級準決勝

西山（さぬき南） 大 腰 蓮井（三木）

藤井（三木） けさ固め 高橋（観音寺中部）

▽決勝

西山 内 股 藤井

▽90キロ級準決勝

松岡（勝賀） 大内返し 佐藤（丸亀南）

岡部（多度津） けさ固め 山室（丸亀南）

▽決勝

松岡 大内刈り 岡部

▽90キロ超級準決勝

蓮井（太田） 払い腰 夘目（古高松）

岡部（綾歌） 大外返し 西野（飯山）

▽決勝

蓮井 上四方固め 岡部



【女子個人】

▽40キロ級リーグ （1）安宅結那（丸亀南）2勝（2）飛鷹（同）1勝1敗（3）植野（山田）2敗

▽44キロ級準決勝

川崎（丸亀東） 優 勢 阿河（宇多津）

中山（牟礼） 優 勢 大前（丸亀南）

▽決勝

川崎 横四方固め 中山

▽48キロ級準決勝

瀬野（桜町） けさ固め 石原（三木）

糸目（三木） 優 勢 松浦（小豆島）

▽決勝

瀬野 背負い投げ 糸目

▽52キロ級準決勝

黒田（観音寺中部） 送り足払い 岡村（大川）

高橋（善通寺東） 内 股 木村（三木）

▽決勝

黒田 優 勢 高橋

▽57キロ級リーグ （1）長谷川福（龍雲）3勝（2）田村（小豆島）2勝1敗（3）黒田（白鳥）1勝2敗（4）木村（屋島）3敗

▽63キロ級リーグ （1）亀原愛美（土庄）4勝（2）大山（さぬき南）3勝1敗（3）藤沢（善通寺西）2勝2敗（4）藤村（観音寺）1勝3敗（5）井上（丸亀西）4敗

▽70キロ級決勝

長尾（付属坂出） 大外刈り 山口（白鳥）

▽70キロ超級決勝

溝渕（太田） 横四方固め 安村（多度津）