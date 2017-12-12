天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

ヴィスポことひら勢制す　６年以下男子・坂東、女子・伊藤　ホープス卓球県予選

2017/12/12 09:19

　小学生卓球の全国ホープス選抜大会県予選は10日、高松市西部運動センター体育館で男女のシングルスを行い、6年以下は男子が坂東泰和（ヴィスポことひら）、女子は伊藤七海（同）が制した。

　男女とも5人一組の団体戦で争う全国大会（来年3月23〜25日・神奈川）には、今大会の6年以下の上位2選手と5年以下、4年以下、3年以下の各1位選手が県代表として出場する。

　【男子】
　▽6年以下決勝リーグ　（1）坂東泰和（ヴィスポことひら）4勝（2）樋口（フリー）3勝1敗（3）江郷（鬼無）2勝2敗（4）栗谷（あいはらスクール）1勝3敗（5）片岡（五峯ク）4敗
　▽5年以下決勝リーグ　（1）片桐由稀（ヴィスポことひら）2勝（2）河瀬（バラJr．）1勝1敗（3）斎藤（五峯ク）2敗
　▽4年以下決勝
杢村（あいはらスクール）　3―0　鬼松（五峯ク）
　▽3年以下決勝トーナメント1回戦
伊藤（ヴィスポことひら）　3―0　大江博（五峯ク）
大江正（五峯ク）　3−1　橋本（鬼無）
　▽決勝
伊藤　3−0　大江正

　【女子】
　▽6年以下決勝リーグ　（1）伊藤七海（ヴィスポことひら）2勝（2）安藤（同）1勝1敗（3）平塚（同）2敗
　▽5年以下決勝トーナメント1回戦
桜井（ヴィスポことひら）　3―0　横手（鬼無）
　▽決勝
三谷（ヴィスポことひら）　3―0　桜井
　▽4年以下決勝
中茂（多度津）　3―0　斎藤（五峯ク）
　▽3年以下決勝トーナメント1回戦
樋口（フリー）　3―0　片桐（ヴィスポことひら）
　▽決勝
樋口　3―0　杢村（あいはらスクール）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. さいたま国際マラソン参考記録に／１、…
  2. 卓球の張本「単複で優勝」／ファイナル…
  3. アマ野球分科会賞に立大を選出／５９年…
  4. ＮＨＬ、キングズが８連勝／第１０週、…
  5. 体操の白井健三、跳馬も３連覇／豊田国…
  6. ケイリン、脇本が優勝／Ｗ杯第４戦…
  7. バレー、パナソニックがＰＯへ／プレミ…
  8. 阪神がモレノ投手を獲得／マテオ、ドリ…
  9. ＩＨ、王子などプレーオフ進出／アジア…
  10. ＮＦＬ、イーグルスがＰＯ進出／第１４…
集計対象記事：10日11:13〜12日11:13配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. エンゼルス入りの大谷が帰国　キャンプ…
  2. ダルビッシュＷＳ戦えるチームへ　Ｗミ…
  3. 日馬富士、略式起訴へ　暴行事件で鳥取…
  4. ボクシング新王者、尾川が凱旋　「ベル…
  5. サッカーＵ―２０、北朝鮮に快勝　森保…
  6. ハンド日本、オランダに競り負け　女子…
  7. なでしこＪ、中国下し２連勝　優勝懸け…
  8. ＮＦＬ、イーグルスがＰＯ進出　第１４…
  9. オリ金子、現状維持の５億円　現時点の…
  10. ロシアの選手委、個人参加を支持　平昌…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.