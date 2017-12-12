ヴィスポことひら勢制す　６年以下男子・坂東、女子・伊藤　ホープス卓球県予選

小学生卓球の全国ホープス選抜大会県予選は10日、高松市西部運動センター体育館で男女のシングルスを行い、6年以下は男子が坂東泰和（ヴィスポことひら）、女子は伊藤七海（同）が制した。



男女とも5人一組の団体戦で争う全国大会（来年3月23〜25日・神奈川）には、今大会の6年以下の上位2選手と5年以下、4年以下、3年以下の各1位選手が県代表として出場する。



【男子】

▽6年以下決勝リーグ （1）坂東泰和（ヴィスポことひら）4勝（2）樋口（フリー）3勝1敗（3）江郷（鬼無）2勝2敗（4）栗谷（あいはらスクール）1勝3敗（5）片岡（五峯ク）4敗

▽5年以下決勝リーグ （1）片桐由稀（ヴィスポことひら）2勝（2）河瀬（バラJr．）1勝1敗（3）斎藤（五峯ク）2敗

▽4年以下決勝

杢村（あいはらスクール） 3―0 鬼松（五峯ク）

▽3年以下決勝トーナメント1回戦

伊藤（ヴィスポことひら） 3―0 大江博（五峯ク）

大江正（五峯ク） 3−1 橋本（鬼無）

▽決勝

伊藤 3−0 大江正



【女子】

▽6年以下決勝リーグ （1）伊藤七海（ヴィスポことひら）2勝（2）安藤（同）1勝1敗（3）平塚（同）2敗

▽5年以下決勝トーナメント1回戦

桜井（ヴィスポことひら） 3―0 横手（鬼無）

▽決勝

三谷（ヴィスポことひら） 3―0 桜井

▽4年以下決勝

中茂（多度津） 3―0 斎藤（五峯ク）

▽3年以下決勝トーナメント1回戦

樋口（フリー） 3―0 片桐（ヴィスポことひら）

▽決勝

樋口 3―0 杢村（あいはらスクール）