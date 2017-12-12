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６９キロ級・大塚（香川中央高教）、１０５キロ級・多田（多度津高教）Ｖ　成年男子　県重量挙げ選手権

2017/12/12 09:18

　重量挙げの県選手権は10日、多度津高体育館で男女5種別を行った。成年男子は、11月の全日本社会人選手権で準優勝した69キロ級の大塚一樹（香川中央高教）、105キロ級の多田佳弘（多度津高教）がともに頂点に立ち、貫禄を示した。

　来春の全国高校選抜大会の選考を兼ねた少年（高校1、2年）は、女子69キロ級で伸び盛りの1年、田中美奈（香川中央）がトータル157キロ、75キロ級では今春の全国高校選抜大会5位入賞の北脇歩（多度津）が同156キロで優勝。それぞれ全国で入賞を狙える好記録をマークした。

　　…男　　　子…
　【中学】
　▽50キロ級　（1）増田壮兼（丸亀西）78キロ（スナッチ34、ジャーク44）＝以下なし
　▽56キロ級　（1）花城瑞樹（丸亀西）187キロ（80、107）＝以下なし
　【少年（高校1、2年）】
　▽53キロ級　（1）山本晃平（香川中央）148キロ（スナッチ62、ジャーク86）（2）小池（多度津）127キロ（3）山上（同）108キロ
　▽56キロ級　（1）森田陸（香川中央）182キロ（83、99）＝以下なし
　▽62キロ級　（1）寺井勇二（香川中央）194キロ（88、106）（2）林（多度津）184キロ（3）宮川（同）136キロ
　▽69キロ級　（1）上松未波（多度津）210キロ（100、110）（2）浜田（香川中央）181キロ（3）宮武（同）125キロ
　▽77キロ級　（1）谷本朋広（香川中央）214キロ（99、115）（2）堤（多度津）202キロ（3）山本（同）200キロ
　▽85キロ級　（1）横山遼（多度津）211キロ（90、121）（2）上畠（香川中央）171キロ（3）尾崎（多度津）155キロ
　▽94キロ級　（1）谷江翔悟（多度津）180キロ（82、98）＝以下なし
　▽105キロ級　（1）北岡洋樹（香川中央）201キロ（91、110）（2）村上（同）156キロ（3）吉川（同）134キロ
　【成年】
　▽56キロ級　（1）紀伊竜馬（多度津高）191キロ（スナッチ86、ジャーク105）（2）東（同）188キロ（3）中川（同）108キロ
　▽62キロ級　（1）時任飛鳥（中大）230キロ（105、125）（2）吉田（高松琴平電気鉄道）216キロ（3）加藤（香川中央高）198キロ
　▽69キロ級　（1）大塚一樹（香川中央高教）270キロ（120、150）（2）渡辺（香川中央高）214キロ（3）藤原（西讃土木事務所）195キロ
　▽77キロ級　（1）北原脩士（多度津高）206キロ（93、113）（2）中田（海の幸ふれあい市場）203キロ（3）山下（岡山理大）190キロ
　▽85キロ級　（1）林芳（中大）241キロ（121、120）（2）亀井（多度津高）200キロ＝以下なし
　▽94キロ級　（1）青木琢磨（高松工高教）245キロ（115、130）（2）太田（香川中央高）240キロ（3）藤田（多度津高教）200キロ
　▽105キロ級　（1）多田佳弘（多度津高教）345キロ（150、195）（2）渡辺（丸亀市役所）235キロ＝以下なし

　　…女　　　子…
　【少年（高校1、2年）】
　▽48キロ級　（1）吉田いぶき（香川中央）117キロ（スナッチ50、ジャーク67）（2）花城（丸亀）110キロ＝以下なし
　▽53キロ級　（1）元木ひより（多度津）106キロ（48、58）＝以下なし
　▽58キロ級　（1）久保遥香（香川中央）130キロ（58、72）（2）真鍋（多度津）97キロ＝以下なし
　▽69キロ級　（1）田中美奈（香川中央）157キロ（70、87）（2）宮脇（多度津）132キロ＝以下なし
　▽75キロ級　（1）北脇歩（多度津）156キロ（66、90）＝以下なし
　【成年】
　▽53キロ級　（1）藤田美玲（多度津高）123キロ（スナッチ56、ジャーク67）（2）細井（香川中央高）92キロ＝以下なし
　▽58キロ級　（1）元木咲和（多度津高）121キロ（50、71）＝以下なし
　▽63キロ級　（1）造田愛永（香川大）189キロ（86、103）＝以下なし

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