桜町、堂々５連覇　高松北が女子Ｖ２　全国中学テニス県予選

テニスの全国選抜中学校大会県予選は9日、高松市の県営生島コートで男女の団体戦（1単2複）を行った。男子は桜町が5年連続5度目、女子は高松北が2年連続3度目の頂点に立ち、それぞれ全国大会（来年3月29日開幕・同コート）の出場権を獲得した。



男女の上位3チームが四国新人大会（23日・同コート）に出場する。



▽男子団体1回戦 大手前高松2―1丸亀南 志度3―0土庄

▽準々決勝

桜町 3―0 大手前高松

高松北 2―1 小豆島

香南 2―1 香川一

三木 3―0 志度

▽準決勝

桜町 2―1 高松北

三木 2―1 香南

▽3位決定戦

香南 2―1 高松北

▽決勝

桜町 2―1 三木

中西・日高 3―6 出井・津川○

○後藤 7―5 前田

○竹内・中原 6―3 井口・元二

（桜町は5年連続5度目の優勝）



▽女子団体1回戦 志度3―0香川誠陵 桜町2―1丸亀南 三木2―1土庄

▽準々決勝

高松北 3―0 志度

勝賀 2―1 桜町

協和 2―1 小豆島

香川一 2―1 三木

▽準決勝

高松北 2―1 勝賀

香川一 2―1 協和

▽3位決定戦

協和 2―1 勝賀

▽決勝

高松北 2―1 香川一

○芹田・土谷 6―0 松原・和泉

○高原 6―0 村尾

遠藤・上北 1―6 中西・桑島○

（高松北は2年連続3度目の優勝）