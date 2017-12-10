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桜町、堂々５連覇　高松北が女子Ｖ２　全国中学テニス県予選

2017/12/10 09:26

　テニスの全国選抜中学校大会県予選は9日、高松市の県営生島コートで男女の団体戦（1単2複）を行った。男子は桜町が5年連続5度目、女子は高松北が2年連続3度目の頂点に立ち、それぞれ全国大会（来年3月29日開幕・同コート）の出場権を獲得した。

　男女の上位3チームが四国新人大会（23日・同コート）に出場する。

　▽男子団体1回戦　大手前高松2―1丸亀南　志度3―0土庄
　▽準々決勝
桜町　3―0　大手前高松
高松北　2―1　小豆島
香南　2―1　香川一
三木　3―0　志度
　▽準決勝
桜町　2―1　高松北
三木　2―1　香南
　▽3位決定戦
香南　2―1　高松北
　▽決勝
桜町　2―1　三木
　中西・日高　3―6　出井・津川○
○後藤　7―5　前田
○竹内・中原　6―3　井口・元二
（桜町は5年連続5度目の優勝）

　▽女子団体1回戦　志度3―0香川誠陵　桜町2―1丸亀南　三木2―1土庄
　▽準々決勝
高松北　3―0　志度
勝賀　2―1　桜町
協和　2―1　小豆島
香川一　2―1　三木
　▽準決勝
高松北　2―1　勝賀
香川一　2―1　協和
　▽3位決定戦
協和　2―1　勝賀
　▽決勝
高松北　2―1　香川一
○芹田・土谷　6―0　松原・和泉
○高原　6―0　村尾
　遠藤・上北　1―6　中西・桑島○
（高松北は2年連続3度目の優勝）

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