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西岡（ＮＥＵＴＲＡＬ）が３位　Ａクラス　四国エンデューロ長尾大会

2017/12/05 09:34

Ａクラスで３位に入った西岡（ＮＥＵＴＲＡＬ・右）＝さぬき市、香川スポーツランド
Ａクラスで３位に入った西岡（ＮＥＵＴＲＡＬ・右）＝さぬき市、香川スポーツランド

　オフロードバイクの耐久レース「四国エンデューロ長尾大会」が11月26日、さぬき市の香川スポーツランドで開かれた。中四国や大阪など1府9県から約160人のライダーが参加。上級者が競うAクラスの県勢は、西岡顕心（NEUTRAL）が3位に入ったのが最高だった。

　大会は県内の競技愛好家らで組織する「TEAM　S＆S　YUASA　XC」が主催。今回が3回目の開催となった。

　大会はクラスごとにコース難度や1周当たりの距離に違いがあり、それぞれの設定時間での周回数やタイムで競った。（記録は県勢上位）

　▽Aクラス（1周2・9キロ）　（3）西岡（NEUTRAL）23周、2時間4分40秒577（6）遠藤（P―1　ED）21周、2時間6分24秒915（8）間嶋（間嶋工作所）20周、2時間5分17秒278（10）佐川（フラットワールド）20周、2時間6分45秒894

　▽Bクラス（1周2・7キロ）　（6）広瀬（S＆S　YUASA　with　Neautral）20周、1時間43分28秒145（7）西岡（NEUTRAL）20周、1時間44分18秒863

　▽Sクラス（1周2・7キロ）　（4）田中（控えめ　Full　throttle）9周、1時間41分46秒693

　▽Vクラス（1周2・2キロ）　（3）高垣（a　Bullet）11周、45分39秒329（4）二葉（同）11周、47分1秒622（6）山地能（同）10周、42分48秒889（7）後藤（フリー）10周、43分16秒473

　▽Gクラス（1周2・2キロ）　（4）広瀬（S＆S　YUASA　with　Neautral）8周、47分11秒223（6）新卓（控えめ　Full　throttle）7周、45分7秒414

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