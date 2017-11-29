猪熊（日大＝高松東高出）男子単本戦へ　全日本総合バド

バドミントンの全日本総合選手権第1日は28日、東京・駒沢体育館で各種目の予選が行われ、県関係では男子シングルスの猪熊心太朗（日大＝高松東高出）が29日からの本戦出場を決めた。



このほか、男子シングルスは、世界ジュニア選手権ダブルス金メダルペアの一人、金子真大（福島・ふたば未来学園高）らが本戦に進出。女子ダブルスは、リオデジャネイロ五輪混合ダブルス代表の栗原文音と東野有紗（ともに日本ユニシス）のペアが突破した。



男子シングルスで三豊市出身の桃田賢斗（NTT東日本）や、世界選手権女子シングルス優勝の奥原希望（日本ユニシス）、女子ダブルスの高橋礼華、松友美佐紀組（日本ユニシス）は本戦から登場する。（記録は県関係）



【男子】

▽シングルス予選1組1回戦

清水（京都） 2―0 木場（タダノ）

▽同4組2回戦

猪熊（日大） 2―1 緑川（埼玉）

▽ダブルス予選5組1回戦

松丸・藤野（東京） 2―0 小泉（百十四銀行）長谷川（高松ク）



【女子】

▽シングルス予選4組2回戦

吉田（埼玉） 2―0 平野（九州国際大付高）

▽ダブルス予選4組1回戦

米元・中村（山口） 2―0 松村（勝賀中教）三枝（高松商高教）

▽2回戦

米元・中村 2―0 平井（広島ガス）亀田（広島）

▽同5組1回戦

篠田・石橋（茨城） 2―0 柴村・藤本（百十四銀行）

▽同7組1回戦

宮浦・勝俣（東京） 2―0 樫栄・樋口（百十四銀行）



【混合】

▽ダブルス予選2組1回戦

浦井（岐阜）横山（島根） 2―0 長谷川（高松ク）柴村（百十四銀行）

三好（大同特殊鋼）野田（愛知） 2―0 坂口・牟田（京都）

▽2回戦

浦井・横山 2―1 三好・野田