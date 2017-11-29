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猪熊（日大＝高松東高出）男子単本戦へ　全日本総合バド

2017/11/29 09:19

　バドミントンの全日本総合選手権第1日は28日、東京・駒沢体育館で各種目の予選が行われ、県関係では男子シングルスの猪熊心太朗（日大＝高松東高出）が29日からの本戦出場を決めた。

　このほか、男子シングルスは、世界ジュニア選手権ダブルス金メダルペアの一人、金子真大（福島・ふたば未来学園高）らが本戦に進出。女子ダブルスは、リオデジャネイロ五輪混合ダブルス代表の栗原文音と東野有紗（ともに日本ユニシス）のペアが突破した。

　男子シングルスで三豊市出身の桃田賢斗（NTT東日本）や、世界選手権女子シングルス優勝の奥原希望（日本ユニシス）、女子ダブルスの高橋礼華、松友美佐紀組（日本ユニシス）は本戦から登場する。（記録は県関係）

　【男子】
　▽シングルス予選1組1回戦
清水（京都）　2―0　木場（タダノ）
　▽同4組2回戦
猪熊（日大）　2―1　緑川（埼玉）
　▽ダブルス予選5組1回戦
松丸・藤野（東京）　2―0　小泉（百十四銀行）長谷川（高松ク）

　【女子】
　▽シングルス予選4組2回戦
吉田（埼玉）　2―0　平野（九州国際大付高）
　▽ダブルス予選4組1回戦
米元・中村（山口）　2―0　松村（勝賀中教）三枝（高松商高教）
　▽2回戦
米元・中村　2―0　平井（広島ガス）亀田（広島）
　▽同5組1回戦
篠田・石橋（茨城）　2―0　柴村・藤本（百十四銀行）
　▽同7組1回戦
宮浦・勝俣（東京）　2―0　樫栄・樋口（百十四銀行）

　【混合】
　▽ダブルス予選2組1回戦
浦井（岐阜）横山（島根）　2―0　長谷川（高松ク）柴村（百十四銀行）
三好（大同特殊鋼）野田（愛知）　2―0　坂口・牟田（京都）
　▽2回戦
浦井・横山　2―1　三好・野田

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