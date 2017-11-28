卓球　県選手権　記録

（25、26日・丸亀市民体育館ほか）

【男子】

▽団体予選リーグA組 （1）尽誠高A3勝（2）あいはらスクールA2勝1敗（3）宇多津ク1勝2敗（4）香川大C3敗▽B組 （1）県庁3勝（2）尽誠高B2勝1敗（3）ES高松B1勝2敗（4）あいはらスクールC3敗▽C組 （1）三菱電機2勝（2）ZERO・TTC・A1勝1敗（3）高松中央高B2敗▽D組 （1）ASC・A2勝（2）ヴィスポことひら1勝1敗（3）坂出卓研B2敗▽E組 （1）尽誠ク2勝（2）高松中央高A1勝1敗（3）香川大B2敗▽F組 （1）卓球家クA2勝（2）ZERO・TTC・B1勝1敗（3）丸亀SC2敗▽G組 （1）松島体協2勝（2）ASC・B1勝1敗（3）高松中央高C2敗▽H組 （1）ASC・C2勝（2）ES高松A1勝1敗（3）紫雲クB2敗▽I組 （1）香川大A2勝（2）四学香川西高1勝1敗（3）五峯ク2敗▽J組 （1）ラブオール2勝（2）卓球家クB1勝1敗（3）あいはらスクールB2敗▽K組 （1）紫雲クA2勝（2）坂出卓研A1勝1敗（3）多度津ク2敗＝各組上位2チームが決勝トーナメント進出



▽決勝トーナメント1回戦 ASC・B3―1ZERO・TTC・B 坂出卓研A3―0尽誠高B ZERO・TTC・A3―0卓球家クB 四学香川西高3―1ヴィスポことひら 紫雲クA3―0あいはらスクールA 高松中央高A3―2ES高松A▽2回戦 尽誠高A3―1ASC・B 香川大A3―1ASC・C 尽誠ク3―0坂出卓研A ZERO・TTC・A3―2ASC・A 三菱電機3―2四学香川西高 紫雲クA3―2卓球家クA 松島体協3―2ラブオール 高松中央高A3―1県庁



▽準々決勝

尽誠高A 3―1 香川大A

尽誠ク 3―0 ZERO・TTC・A

紫雲クA 3―1 三菱電機

高松中央高A 3―1 松島体協



▽準決勝

尽誠高A 3―2 尽誠ク

紫雲クA 3―1 高松中央高A



▽決勝

紫雲クA 3―2 尽誠高A

○松田 3―2 割石

西川 2―3 礒野○

逢坂 2―3 笹田○

○山浦 3―0 山下

○松田・逢坂 3―2 割石・笹田



▽シングルス準々決勝

割石（尽誠高） 3―1 西田（四学香川西高）

七條（ASC） 3―1 細川（尽誠高）

吉田（日大） 3―1 山浦（マキタ）

松田（紫雲ク） 3―0 品川（ASC）



▽準決勝

割石 3―0 七條

松田 3―2 吉田



▽決勝

割石 3（11―9）2 松田

（7―11）

（8―11）

（11―6）

（11―6）



▽ダブルス準々決勝

藤沢・松山（Sandmountain） 3―0 山下・伊藤（尽誠高）

礒野・細川（尽誠高） 3―2 筒井（百十四銀行）逢坂（マキタ）

割石・笹田（尽誠高） 3―1 品川・川原（ASC）

西田・吉見（四学香川西高） 3―2 松田・西川（紫雲ク）



▽準決勝

礒野・細川 3―0 藤沢・松山

割石・笹田 3―0 西田・吉見



▽決勝

割石・笹田 3（11―5）0 礒野・細川

（11―7）

（11―6）



【女子】

▽団体予選リーグA組 （1）百十四銀行2勝（2）高松中央高A1勝1敗（3）ヴィスポことひらB2敗▽B組 （1）ヴィスポことひらA2勝（2）多度津ク1勝1敗（3）ASC2敗▽C組 （1）尽誠高2勝（2）香川大1勝1敗（3）ZERO・TTC2敗▽D組 （1）卓球家ク2勝（2）四学香川西高1勝1敗（3）高松中央高B2敗＝各組上位2チームが決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 百十四銀行3―0多度津ク 卓球家ク3―0香川大 尽誠高3―2四学香川西高 ヴィスポことひらA3―0高松中央高A



▽準決勝

百十四銀行 3―1 卓球家ク

ヴィスポことひらA 3―0 尽誠高



▽決勝

ヴィスポことひらA 3―0 百十四銀行

○伊藤百 3―0 浅井

○大西 3―1 増田

○伊藤百・伊藤七 3―0 石黒・槙尾



▽シングルス準々決勝

三笘（四学香川西高） 3―0 大西（卓球家Jr．）

伊藤七（ヴィスポことひら） 3―1 松山（百十四銀行）

伊藤百（ヴィスポことひら） 3―0 増田（百十四銀行）

石黒（百十四銀行） 3―2 浅井（百十四銀行）



▽準決勝

三笘 3―1 伊藤七

伊藤百 3―0 石黒



▽決勝

三笘 3（11―9）1 伊藤百

（9―11）

（11―6）

（11―7）



▽ダブルス準々決勝

槙尾・石黒（百十四銀行） 3―0 福永（岡山商大）三宅（関西福祉科学大）

伊藤百・伊藤七（ヴィスポことひら） 3―0 井上・大西（尽誠高）

増田・浅井（百十四銀行） 3―0 安藤・平塚（ヴィスポことひら）

松本（神戸松蔭女大）三笘（四学香川西高） 3―0 久保・恵比須（高松中央高）



▽準決勝

槙尾・石黒 3―1 伊藤百・伊藤七

松本・三笘 3―0 増田・浅井

▽決勝

槙尾・石黒 3（11―7）1 松本・三笘

（11―9）

（9―11）

（11―5）



【混合】

▽ダブルス準々決勝

品川（ASC）槙尾（百十四銀行） 3―0 片桐・有本（尽誠高）

逢坂（マキタ）松本（神戸松蔭女大） 3―2 西田・三笘（四学香川西高）

鬼松（五峯ク）福永（岡山商大） 3―0 礒野・小林（尽誠高）

松山大（Sandmountain）松山明（百十四銀行） 3―1 森永（ZERO・TTC）伊藤百（ヴィスポことひら）



▽準決勝

品川・槙尾 3―0 逢坂・松本

松山大・松山明 3―2 鬼松・福永



▽決勝

品川・槙尾 3（10―12）2 松山大・松山明

（9―11）

（11―6）

（11―4）

（11―9）