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高校野球
 
 

卓球　県選手権　記録

2017/11/28 09:26

（25、26日・丸亀市民体育館ほか）
　【男子】
　▽団体予選リーグA組　（1）尽誠高A3勝（2）あいはらスクールA2勝1敗（3）宇多津ク1勝2敗（4）香川大C3敗▽B組　（1）県庁3勝（2）尽誠高B2勝1敗（3）ES高松B1勝2敗（4）あいはらスクールC3敗▽C組　（1）三菱電機2勝（2）ZERO・TTC・A1勝1敗（3）高松中央高B2敗▽D組　（1）ASC・A2勝（2）ヴィスポことひら1勝1敗（3）坂出卓研B2敗▽E組　（1）尽誠ク2勝（2）高松中央高A1勝1敗（3）香川大B2敗▽F組　（1）卓球家クA2勝（2）ZERO・TTC・B1勝1敗（3）丸亀SC2敗▽G組　（1）松島体協2勝（2）ASC・B1勝1敗（3）高松中央高C2敗▽H組　（1）ASC・C2勝（2）ES高松A1勝1敗（3）紫雲クB2敗▽I組　（1）香川大A2勝（2）四学香川西高1勝1敗（3）五峯ク2敗▽J組　（1）ラブオール2勝（2）卓球家クB1勝1敗（3）あいはらスクールB2敗▽K組　（1）紫雲クA2勝（2）坂出卓研A1勝1敗（3）多度津ク2敗＝各組上位2チームが決勝トーナメント進出

　▽決勝トーナメント1回戦　ASC・B3―1ZERO・TTC・B　坂出卓研A3―0尽誠高B　ZERO・TTC・A3―0卓球家クB　四学香川西高3―1ヴィスポことひら　紫雲クA3―0あいはらスクールA　高松中央高A3―2ES高松A▽2回戦　尽誠高A3―1ASC・B　香川大A3―1ASC・C　尽誠ク3―0坂出卓研A　ZERO・TTC・A3―2ASC・A　三菱電機3―2四学香川西高　紫雲クA3―2卓球家クA　松島体協3―2ラブオール　高松中央高A3―1県庁

　▽準々決勝
尽誠高A　3―1　香川大A
尽誠ク　3―0　ZERO・TTC・A
紫雲クA　3―1　三菱電機
高松中央高A　3―1　松島体協

　▽準決勝
尽誠高A　3―2　尽誠ク
紫雲クA　3―1　高松中央高A

　▽決勝
紫雲クA　3―2　尽誠高A
　○松田　3―2　割石
　　西川　2―3　礒野○
　　逢坂　2―3　笹田○
　○山浦　3―0　山下
　○松田・逢坂　3―2　割石・笹田

　▽シングルス準々決勝
割石（尽誠高）　3―1　西田（四学香川西高）
七條（ASC）　3―1　細川（尽誠高）
吉田（日大）　3―1　山浦（マキタ）
松田（紫雲ク）　3―0　品川（ASC）

　▽準決勝
割石　3―0　七條
松田　3―2　吉田

　▽決勝
割石　3（11―9）2　松田
　　　　（7―11）
　　　　（8―11）
　　　　（11―6）
　　　　（11―6）

　▽ダブルス準々決勝
藤沢・松山（Sandmountain）　3―0　山下・伊藤（尽誠高）
礒野・細川（尽誠高）　3―2　筒井（百十四銀行）逢坂（マキタ）
割石・笹田（尽誠高）　3―1　品川・川原（ASC）
西田・吉見（四学香川西高）　3―2　松田・西川（紫雲ク）

　▽準決勝
礒野・細川　3―0　藤沢・松山
割石・笹田　3―0　西田・吉見

　▽決勝
割石・笹田　3（11―5）0　礒野・細川
　　　　　　　（11―7）
　　　　　　　（11―6）

　【女子】
　▽団体予選リーグA組　（1）百十四銀行2勝（2）高松中央高A1勝1敗（3）ヴィスポことひらB2敗▽B組　（1）ヴィスポことひらA2勝（2）多度津ク1勝1敗（3）ASC2敗▽C組　（1）尽誠高2勝（2）香川大1勝1敗（3）ZERO・TTC2敗▽D組　（1）卓球家ク2勝（2）四学香川西高1勝1敗（3）高松中央高B2敗＝各組上位2チームが決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　百十四銀行3―0多度津ク　卓球家ク3―0香川大　尽誠高3―2四学香川西高　ヴィスポことひらA3―0高松中央高A

　▽準決勝
百十四銀行　3―1　卓球家ク
ヴィスポことひらA　3―0　尽誠高

　▽決勝
ヴィスポことひらA　3―0　百十四銀行
　○伊藤百　3―0　浅井
　○大西　3―1　増田
　○伊藤百・伊藤七　3―0　石黒・槙尾

　▽シングルス準々決勝
三笘（四学香川西高）　3―0　大西（卓球家Jr．）
伊藤七（ヴィスポことひら）　3―1　松山（百十四銀行）
伊藤百（ヴィスポことひら）　3―0　増田（百十四銀行）
石黒（百十四銀行）　3―2　浅井（百十四銀行）

　▽準決勝
三笘　3―1　伊藤七
伊藤百　3―0　石黒

　▽決勝
三笘　3（11―9）1　伊藤百
　　　　（9―11）
　　　　（11―6）
　　　　（11―7）

　▽ダブルス準々決勝
槙尾・石黒（百十四銀行）　3―0　福永（岡山商大）三宅（関西福祉科学大）
伊藤百・伊藤七（ヴィスポことひら）　3―0　井上・大西（尽誠高）
増田・浅井（百十四銀行）　3―0　安藤・平塚（ヴィスポことひら）
松本（神戸松蔭女大）三笘（四学香川西高）　3―0　久保・恵比須（高松中央高）

　▽準決勝
槙尾・石黒　3―1　伊藤百・伊藤七
松本・三笘　3―0　増田・浅井
　▽決勝
槙尾・石黒　3（11―7）1　松本・三笘
　　　　　　　（11―9）
　　　　　　　（9―11）
　　　　　　　（11―5）

　【混合】
　▽ダブルス準々決勝
品川（ASC）槙尾（百十四銀行）　3―0　片桐・有本（尽誠高）
逢坂（マキタ）松本（神戸松蔭女大）　3―2　西田・三笘（四学香川西高）
鬼松（五峯ク）福永（岡山商大）　3―0　礒野・小林（尽誠高）
松山大（Sandmountain）松山明（百十四銀行）　3―1　森永（ZERO・TTC）伊藤百（ヴィスポことひら）

　▽準決勝
品川・槙尾　3―0　逢坂・松本
松山大・松山明　3―2　鬼松・福永

　▽決勝
品川・槙尾　3（10―12）2　松山大・松山明
　　　　　　　（9―11）
　　　　　　　（11―6）
　　　　　　　（11―4）
　　　　　　　（11―9）

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