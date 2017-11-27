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馬術　主基杯大会　記録

2017/11/27 09:43

（24〜26日・農経高）＝記録は1位と県勢上位、減点法
　▽フレンドシップB　（1）藤谷喜晴（和歌山・リコルド）0点、48秒40（3）安田（スタリオンステーブル・ミ・アモーレ）0点、55秒44
　▽同A　（1）藤田喜晴（和歌山・コニー）0点、51秒56（2）安田（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）0点、53秒74
　▽トレーニング障害飛越I　（1）藤田喜晴（和歌山・リコルド）0点、47秒32（2）岩坂（スタリオンステーブル・ドヴォルザーク・アイ）0点、52秒58
　▽障害飛越100（オープン）　（1）山本真一（広島・エンデバー）0点、54秒28（4）木村（綾駿会・ブリリアンストーム）1点、1分4秒21
　▽同（婦人）　（1）福島里恵（徳島・トイボーイIII）1点、1分2秒67（2）盛本（綾駿会・ブンブンブン）2点、1分8秒74
　▽中障害飛越（M級D）I　（1）藤谷喜晴（和歌山・コニー）0点、54秒96（5）安田（スタリオンステーブル・ドヴォルザーク・アイ）4点、1分3秒62
　▽同（M級C）I　（1）安田一彦（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）0点、59秒84（3）飯間（綾駿会・ウォルター）0点、1分6秒63（4）大西（ライディングクritmo・Jボーイ）4点、57秒02＝1〜3位はジャンプオフによる
　▽同（M級B）I　（1）藤谷喜晴（和歌山・ザンジバル）0点、1分2秒41（3）大西（ライディングクritomo・カルーナ）1点、1分6秒78（4）安田（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）4点、1分2秒21
　▽ビギナー障害飛越I　（1）相沢敦（和歌山・リコルド）0点、48秒04（3）東山（農経高・アルト）0点、57秒48
　▽トレーニング障害飛越II　（1）岩坂康史（スタリオンステーブル・ドヴォルザーク・アイ）0点、46秒78（4）川井（サングリーン・シルバーウェイ）0点、58秒93
　▽ビギナー障害飛越II　（1）吉岡妙子（高知・セットクルール）0点、52秒04
　▽中障害飛越（M級D）II　（1）藤谷喜晴（和歌山・コニー）0点、36秒35（4）飯間（綾駿会・ウォルター）＝1〜4位はジャンプオフによる。4位の飯間はジャンプオフでリタイア
　▽同（M級C）II　（1）藤谷喜晴（和歌山・コニー）0点、36秒24（3）大西（ライディングクritmo・Jボーイ）12点、34秒76（4）木村（綾駿会・ロメオ・レジェンダ）8点、1分7秒59（5）岡田（スタリオンステーブル・スピリタス）12点、1分1秒76
　▽同（M級B）II　（1）藤谷喜晴（和歌山・ザンジバル）0点、41秒43（2）大西（ライディングクritmo・カルーナ）10点、52秒02（3）安田（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）（4）岡田（同・スピリタス）20点、1分4秒96＝1〜3位はジャンプオフによる。3位の安田はジャンプオフで失権
　▽五段障害飛越　（1）安田一彦（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）

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