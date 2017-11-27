馬術　主基杯大会　記録

（24〜26日・農経高）＝記録は1位と県勢上位、減点法

▽フレンドシップB （1）藤谷喜晴（和歌山・リコルド）0点、48秒40（3）安田（スタリオンステーブル・ミ・アモーレ）0点、55秒44

▽同A （1）藤田喜晴（和歌山・コニー）0点、51秒56（2）安田（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）0点、53秒74

▽トレーニング障害飛越I （1）藤田喜晴（和歌山・リコルド）0点、47秒32（2）岩坂（スタリオンステーブル・ドヴォルザーク・アイ）0点、52秒58

▽障害飛越100（オープン） （1）山本真一（広島・エンデバー）0点、54秒28（4）木村（綾駿会・ブリリアンストーム）1点、1分4秒21

▽同（婦人） （1）福島里恵（徳島・トイボーイIII）1点、1分2秒67（2）盛本（綾駿会・ブンブンブン）2点、1分8秒74

▽中障害飛越（M級D）I （1）藤谷喜晴（和歌山・コニー）0点、54秒96（5）安田（スタリオンステーブル・ドヴォルザーク・アイ）4点、1分3秒62

▽同（M級C）I （1）安田一彦（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）0点、59秒84（3）飯間（綾駿会・ウォルター）0点、1分6秒63（4）大西（ライディングクritmo・Jボーイ）4点、57秒02＝1〜3位はジャンプオフによる

▽同（M級B）I （1）藤谷喜晴（和歌山・ザンジバル）0点、1分2秒41（3）大西（ライディングクritomo・カルーナ）1点、1分6秒78（4）安田（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）4点、1分2秒21

▽ビギナー障害飛越I （1）相沢敦（和歌山・リコルド）0点、48秒04（3）東山（農経高・アルト）0点、57秒48

▽トレーニング障害飛越II （1）岩坂康史（スタリオンステーブル・ドヴォルザーク・アイ）0点、46秒78（4）川井（サングリーン・シルバーウェイ）0点、58秒93

▽ビギナー障害飛越II （1）吉岡妙子（高知・セットクルール）0点、52秒04

▽中障害飛越（M級D）II （1）藤谷喜晴（和歌山・コニー）0点、36秒35（4）飯間（綾駿会・ウォルター）＝1〜4位はジャンプオフによる。4位の飯間はジャンプオフでリタイア

▽同（M級C）II （1）藤谷喜晴（和歌山・コニー）0点、36秒24（3）大西（ライディングクritmo・Jボーイ）12点、34秒76（4）木村（綾駿会・ロメオ・レジェンダ）8点、1分7秒59（5）岡田（スタリオンステーブル・スピリタス）12点、1分1秒76

▽同（M級B）II （1）藤谷喜晴（和歌山・ザンジバル）0点、41秒43（2）大西（ライディングクritmo・カルーナ）10点、52秒02（3）安田（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）（4）岡田（同・スピリタス）20点、1分4秒96＝1〜3位はジャンプオフによる。3位の安田はジャンプオフで失権

▽五段障害飛越 （1）安田一彦（スタリオンステーブル・ニックナック・アイ）