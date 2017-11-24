英明３年連続５度目の頂点　県高校野球１年生大会

高校野球の県1年生大会は23日まで延べ8日間、30校が出場して開かれた。最終日の23日は高松市生島町のレクザムスタジアムで決勝があり、英明が7−4で尽誠に競り勝って3年連続5度目の頂点に立った。



英明は4―4の八回、敵失で得た2死二、三塁から山上の右翼線2点二塁打と阿部の中前適時打で3点を勝ち越し。先発の右腕黒河は味方の失策が絡んで終盤に失点したが、九回は無失点でしのいだ。



▽1回戦 多度津11―0観音寺総合 高松北4―3坂出工 高松一6―5坂出 藤井7―2観音寺一 丸亀12―0高松東 高松西6―4高松工 丸亀城西5―1小豆島中央 三本松5―2香川中央 高瀬11―8高松南 四学香川西3―1坂出商

▽2回戦 多度津2―1高松 高松桜井3―2高松北 高松中央4―0高松一 藤井1―0寒川 丸亀7―3津田 丸亀城西7―6高松西 三本松4―3志度 高瀬5―4四学香川西

▽3回戦 多度津9―2高松桜井 高松中央5―3藤井 丸亀2―1丸亀城西 三本松9―4高瀬

▽準々決勝

大手前高松 7―3 多度津

英明 1―0 高松中央

尽誠 17―3 丸亀

高松商 5―4 三本松

▽準決勝

英明 3―2 大手前高松

尽誠 7―3 高松商

▽決勝

尽 誠000010120―4

英 明21000013×―7

（尽）長野、河合―永尾（英）黒河―横岡

▽本塁打 横岡（英）

▽二塁打 山上2（英）