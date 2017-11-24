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英明３年連続５度目の頂点　県高校野球１年生大会

2017/11/24 09:19

　高校野球の県1年生大会は23日まで延べ8日間、30校が出場して開かれた。最終日の23日は高松市生島町のレクザムスタジアムで決勝があり、英明が7−4で尽誠に競り勝って3年連続5度目の頂点に立った。

　英明は4―4の八回、敵失で得た2死二、三塁から山上の右翼線2点二塁打と阿部の中前適時打で3点を勝ち越し。先発の右腕黒河は味方の失策が絡んで終盤に失点したが、九回は無失点でしのいだ。

　▽1回戦　多度津11―0観音寺総合　高松北4―3坂出工　高松一6―5坂出　藤井7―2観音寺一　丸亀12―0高松東　高松西6―4高松工　丸亀城西5―1小豆島中央　三本松5―2香川中央　高瀬11―8高松南　四学香川西3―1坂出商
　▽2回戦　多度津2―1高松　高松桜井3―2高松北　高松中央4―0高松一　藤井1―0寒川　丸亀7―3津田　丸亀城西7―6高松西　三本松4―3志度　高瀬5―4四学香川西
　▽3回戦　多度津9―2高松桜井　高松中央5―3藤井　丸亀2―1丸亀城西　三本松9―4高瀬
　▽準々決勝
大手前高松　7―3　多度津
英明　　　　1―0　高松中央
尽誠　　　17―3　丸亀
高松商　　　5―4　三本松
　▽準決勝
英明　3―2　大手前高松
尽誠　7―3　高松商
　▽決勝
尽　誠000010120―4
英　明21000013×―7
（尽）長野、河合―永尾（英）黒河―横岡
▽本塁打　横岡（英）
▽二塁打　山上2（英）

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集計対象記事：22日11:06〜24日11:06配信分

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