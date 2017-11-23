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田中（英明高出）は背番号５０　楽天が新入団選手発表

2017/11/23 09:21

楽天の新入団発表会見で、梨田監督（中央）を囲みポーズをとる新人１０選手。（前列右端から時計回りに）山崎剛、近藤弘樹、岩見雅紀、渡辺佑樹、中村和希、井手亮太郎、西巻賢二、田中耀飛、寺岡寛治、松本京志郎の各選手＝２２日、仙台市内
楽天の新入団発表会見で、梨田監督（中央）を囲みポーズをとる新人１０選手。（前列右端から時計回りに）山崎剛、近藤弘樹、岩見雅紀、渡辺佑樹、中村和希、井手亮太郎、西巻賢二、田中耀飛、寺岡寛治、松本京志郎の各選手＝２２日、仙台市内

　楽天は22日、仙台市内で英明高出の田中耀飛外野手ら新人10選手（育成選手を含む）の入団発表を行った。ドラフト1位の近藤弘樹投手（岡山商大）は「マウンド上での闘志を見てほしい。1年目から背番号の12を超える勝利を挙げられるよう頑張りたい」と意気込みを語った。新入団選手は次の通り。

　【ドラフト】1位　近藤弘樹投手（22）＝岡山商大、186センチ、96キロ、右投げ右打ち、背番号12▽2位　岩見雅紀外野手（23）＝慶大、187センチ、108キロ、右投げ右打ち、13▽3位　山崎剛内野手（21）＝国学院大、174センチ、74キロ、右投げ左打ち、34▽4位　渡辺佑樹投手（22）＝横浜商大、183センチ、85キロ、左投げ左打ち、47▽5位　田中耀飛外野手（21）＝ベースボール・ファースト・リーグ兵庫、180センチ、96キロ、右投げ右打ち、50▽6位　西巻賢二内野手（18）＝仙台育英高、167センチ、68キロ、右投げ右打ち、67▽7位　寺岡寛治投手（24）＝BCリーグ石川、180センチ、89キロ、右投げ右打ち、56

　【育成】1位　井手亮太郎投手（21）＝九産大、185センチ、83キロ、右投げ左打ち、132▽2位　松本京志郎内野手（18）＝光南高、172センチ、72キロ、右投げ左打ち、133▽3位　中村和希外野手（22）＝天理大、173センチ、75キロ、左投げ左打ち、134

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