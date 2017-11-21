女子８強決定　全国スポ少バレー県交流大会

バレーボールの全国スポーツ少年団県交流大会は19日、東かがわ市とらまるてぶくろ体育館などに男子14、女子36チームが出場して開幕。初日は男子が準々決勝まであり、十河などが4強に勝ち進んだ。女子は3回戦までを終えて8強が出そろった。



最終日は25日、高松市香川総合体育館で行われ、女子の優勝チームが全国大会（来年3月25〜28日・群馬）に出場する。



▽男子1回戦 十河2―0三木 大野2―0石田 丸亀2―0四箇 木太2―0源内 下高瀬2―0誉水 綾川2―0坂出



▽準々決勝

十河 2―0 丸亀南

丸亀 2―0 大野

木太 2―0 下高瀬

満濃南 2―0 綾川



▽女子1回戦 志度2―0花園 志度東2―0長尾 太田2―0詫間 川東2―0香西



▽2回戦 志度2―0高松第一 城南2―0三木 古高松南2―0十河 さぬき2―0川島 満濃南2―0多度津 林2―0屋島 丸亀2―0綾歌 志度東2―0北みとよ 多肥2―0太田 国分寺（不戦勝）城北 城坤2―0石田 飯山2―0白鳥 香南2―0綾川 坂出2―0鬼無 榎井2―0木太 川東2―0小豆島



▽3回戦 城南2―0志度 古高松南2―1さぬき 満濃南2―0林 丸亀2―0志度東 国分寺2―0多肥 飯山2―0城坤 香南2―0坂出 榎井2―0川東