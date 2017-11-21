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女子８強決定　全国スポ少バレー県交流大会

2017/11/21 09:23

　バレーボールの全国スポーツ少年団県交流大会は19日、東かがわ市とらまるてぶくろ体育館などに男子14、女子36チームが出場して開幕。初日は男子が準々決勝まであり、十河などが4強に勝ち進んだ。女子は3回戦までを終えて8強が出そろった。

　最終日は25日、高松市香川総合体育館で行われ、女子の優勝チームが全国大会（来年3月25〜28日・群馬）に出場する。

　▽男子1回戦　十河2―0三木　大野2―0石田　丸亀2―0四箇　木太2―0源内　下高瀬2―0誉水　綾川2―0坂出

　▽準々決勝
十河　2―0　丸亀南
丸亀　2―0　大野
木太　2―0　下高瀬
満濃南　2―0　綾川

　▽女子1回戦　志度2―0花園　志度東2―0長尾　太田2―0詫間　川東2―0香西

　▽2回戦　志度2―0高松第一　城南2―0三木　古高松南2―0十河　さぬき2―0川島　満濃南2―0多度津　林2―0屋島　丸亀2―0綾歌　志度東2―0北みとよ　多肥2―0太田　国分寺（不戦勝）城北　城坤2―0石田　飯山2―0白鳥　香南2―0綾川　坂出2―0鬼無　榎井2―0木太　川東2―0小豆島

　▽3回戦　城南2―0志度　古高松南2―1さぬき　満濃南2―0林　丸亀2―0志度東　国分寺2―0多肥　飯山2―0城坤　香南2―0坂出　榎井2―0川東

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