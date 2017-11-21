高松中央が男女Ｖ　組手団体　県高校新人空手

来春の全国選抜大会につながる空手の県高校新人大会は19日、高松中央高で男女の組手、形の団体と個人を行い、組手団体は男女そろって高松中央が制した。男子は12年連続18度目、女子は6年連続11度目の栄冠。形団体は、男子の高松中央が3年ぶり、女子は高松商が2年連続の頂点に立った。
個人組手は、2020年東京五輪で空手が追加種目に正式決定し、全国選抜大会（来年3月26〜28日・高松市総合体育館）では階級別が導入されることを受け、男女とも3階級で実施した。
男女とも団体が各種目2校、個人組手が各階級上位3人、個人形は上位4人が全国選抜大会四国予選（12月23、24日・同）に出場する。
【男子】
▽組手団体決勝
高松中央 5―0 多度津
○江国 10―2 山下
○渡辺 8―0 山口
○藤岡 8―0 草薙
○牧野 8―0 筒井
○山下 8―0 合田
（高松中央は12年連続18度目の優勝）
▽同個人61キロ級準決勝
佐藤（高松中央） 8―0 山本（高松中央）
小野（高松中央） 7―3 丸尾（高松中央）
▽3位決定戦
山本 8―0 丸尾
▽決勝
小野 7―1 佐藤
▽同個人68キロ級1回戦 藤岡（高松中央）10―5模利（高松中央） 龍野（高松中央）8―0板東（高松中央）
▽3位決定戦
模利 8―0 板東
▽決勝
龍野 5―1 藤岡
▽同個人68キロ超級1回戦 牧野（高松中央）4―2山下（高松中央）
▽決勝
牧野 5―3 江国（高松中央）
▽形団体決勝
高松中央 5―0 多度津
（高松中央は3年ぶり15度目の優勝）
▽同個人準々決勝
江原（高松中央） 5―0 筒井（多度津）
荒川（津田） 5―0 青木（高松中央）
山口（多度津） 5―0 佐藤（高松中央）
竹内（高松中央） 5―0 山下（多度津）
▽準決勝
江原 5―0 荒川
竹内 3―2 山口
▽3位決定戦
山口 5―0 荒川
▽決勝
江原 3―2 竹内
【女子】
▽組手団体決勝
高松中央 5―0 高松商
○松下 8―0 鎌倉
○久保 8―0 松本菜
○定森花 8―0 川田
○定森向 8―0 松本愛
○植村 8―0 滝
（高松中央は6年連続11度目の優勝）
▽同個人53キロ級準決勝
松下（高松中央） 6―0 十河（高松中央）
久保（高松中央） 3―1 定森向（高松中央）
▽3位決定戦
定森向 3―2 十河
▽決勝
松下 8―0 久保
▽同個人59キロ級準決勝
定森花（高松中央） 6―0 草野千（高松中央）
草野優（高松中央） 5―0 秋山（高松中央）
▽3位決定戦
秋山 3―2 草野千
▽決勝
定森花 2―0 草野優
▽同個人59キロ超級1回戦 植村（高松中央）8―0川田（高松商）
▽決勝
多丸（高松中央） 4―1 植村
▽形団体決勝
高松商 5―0 坂出
（高松商は2年連続2度目の優勝）
▽同個人準々決勝
北村（丸亀） 5―0 松本愛（高松商）
矢野（善通寺一） 5―0 草野千（高松中央）
滝（高松商） 4―1 山口（丸亀城西）
草野優（高松中央） 5―0 鎌倉（高松商）
▽準決勝
北村 5―0 矢野
草野優 4―1 滝
▽3位決定戦
矢野 4―1 滝
▽決勝
北村 5―0 草野優