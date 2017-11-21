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高松中央が男女Ｖ　組手団体　県高校新人空手

2017/11/21 09:21

　来春の全国選抜大会につながる空手の県高校新人大会は19日、高松中央高で男女の組手、形の団体と個人を行い、組手団体は男女そろって高松中央が制した。男子は12年連続18度目、女子は6年連続11度目の栄冠。形団体は、男子の高松中央が3年ぶり、女子は高松商が2年連続の頂点に立った。

　個人組手は、2020年東京五輪で空手が追加種目に正式決定し、全国選抜大会（来年3月26〜28日・高松市総合体育館）では階級別が導入されることを受け、男女とも3階級で実施した。

　男女とも団体が各種目2校、個人組手が各階級上位3人、個人形は上位4人が全国選抜大会四国予選（12月23、24日・同）に出場する。

　【男子】
　▽組手団体決勝
高松中央　5―0　多度津
○江国　10―2　山下
○渡辺　8―0　山口
○藤岡　8―0　草薙
○牧野　8―0　筒井
○山下　8―0　合田
（高松中央は12年連続18度目の優勝）
　▽同個人61キロ級準決勝
佐藤（高松中央）　8―0　山本（高松中央）
小野（高松中央）　7―3　丸尾（高松中央）
　▽3位決定戦
山本　8―0　丸尾
　▽決勝
小野　7―1　佐藤
　▽同個人68キロ級1回戦　藤岡（高松中央）10―5模利（高松中央）　龍野（高松中央）8―0板東（高松中央）
　▽3位決定戦
模利　8―0　板東
　▽決勝
龍野　5―1　藤岡
　▽同個人68キロ超級1回戦　牧野（高松中央）4―2山下（高松中央）
　▽決勝
牧野　5―3　江国（高松中央）
　▽形団体決勝
高松中央　5―0　多度津
（高松中央は3年ぶり15度目の優勝）
　▽同個人準々決勝
江原（高松中央）　5―0　筒井（多度津）
荒川（津田）　5―0　青木（高松中央）
山口（多度津）　5―0　佐藤（高松中央）
竹内（高松中央）　5―0　山下（多度津）
　▽準決勝
江原　5―0　荒川
竹内　3―2　山口
　▽3位決定戦
山口　5―0　荒川
　▽決勝
江原　3―2　竹内

　【女子】
　▽組手団体決勝
高松中央　5―0　高松商
○松下　8―0　鎌倉
○久保　8―0　松本菜
○定森花　8―0　川田
○定森向　8―0　松本愛
○植村　8―0　滝
（高松中央は6年連続11度目の優勝）
　▽同個人53キロ級準決勝
松下（高松中央）　6―0　十河（高松中央）
久保（高松中央）　3―1　定森向（高松中央）
　▽3位決定戦
定森向　3―2　十河
　▽決勝
松下　8―0　久保
　▽同個人59キロ級準決勝
定森花（高松中央）　6―0　草野千（高松中央）
草野優（高松中央）　5―0　秋山（高松中央）
　▽3位決定戦
秋山　3―2　草野千
　▽決勝
定森花　2―0　草野優
　▽同個人59キロ超級1回戦　植村（高松中央）8―0川田（高松商）
　▽決勝
多丸（高松中央）　4―1　植村
　▽形団体決勝
高松商　5―0　坂出
（高松商は2年連続2度目の優勝）
　▽同個人準々決勝
北村（丸亀）　5―0　松本愛（高松商）
矢野（善通寺一）　5―0　草野千（高松中央）
滝（高松商）　4―1　山口（丸亀城西）
草野優（高松中央）　5―0　鎌倉（高松商）
　▽準決勝
北村　5―0　矢野
草野優　4―1　滝
　▽3位決定戦
矢野　4―1　滝
　▽決勝
北村　5―0　草野優

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