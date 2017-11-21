高松一が初代王座　高校野球ＯＢ「高松讃紫会」交流大会

高校野球の高松商、高松、高松一の野球部OB連合会「高松讃紫会」の第1回交流野球大会が11月3日、高松市生島町のレクザムスタジアムであり、高松一が初代王座に就いた。



大会は3校のOBが出場し、総当たりリーグ方式で実施。全チームが1勝1敗で並び、高松一が得失点差で頂点に立った。大会の最優秀選手には北西一民（高松一）が選ばれた。



▽リーグ第1試合

高松 0060000―6

高松一0010301―5

（高）高田、松浦、高浜孝―西山、細川（一）古谷、長尾―野崎、山根、佐野

▽本塁打 北西（一）

▽三塁打 西山（高）▽二塁打 小島、佐々木（以上高）野崎（一）

▽同第2試合

高松一0000003―3

高松商0001000―1

（一）筒井、佐藤、森山―山根、佐野（商）小野、川合、熊野―田村、佐藤

▽三塁打 田村（商）▽二塁打 長尾（一）田村、国方（以上商）

▽同第3試合

高松商020010―3

高松 000020―2

（六回時間切れ）

（商）香川、佐藤、熊野―松山、田中（高）関、高田、高浜孝、松浦―西山、正箱

▽二塁打 佐藤（商）

▽順位 （1）高松一1勝1敗（2）高松1勝1敗（3）高松商1勝1敗＝同勝敗順位は得失点差による

【主要表彰】最優秀選手 北西一民（高松一）▽優秀選手 高田英治（高松）▽敢闘賞 熊野晃彦（高松商）