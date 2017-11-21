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高松一が初代王座　高校野球ＯＢ「高松讃紫会」交流大会

2017/11/21 09:18

熱戦を繰り広げる選手たち＝レクザムスタジアム
熱戦を繰り広げる選手たち＝レクザムスタジアム

　高校野球の高松商、高松、高松一の野球部OB連合会「高松讃紫会」の第1回交流野球大会が11月3日、高松市生島町のレクザムスタジアムであり、高松一が初代王座に就いた。

　大会は3校のOBが出場し、総当たりリーグ方式で実施。全チームが1勝1敗で並び、高松一が得失点差で頂点に立った。大会の最優秀選手には北西一民（高松一）が選ばれた。

　▽リーグ第1試合
高松　0060000―6
高松一0010301―5
（高）高田、松浦、高浜孝―西山、細川（一）古谷、長尾―野崎、山根、佐野
▽本塁打　北西（一）
▽三塁打　西山（高）▽二塁打　小島、佐々木（以上高）野崎（一）
　▽同第2試合
高松一0000003―3
高松商0001000―1
（一）筒井、佐藤、森山―山根、佐野（商）小野、川合、熊野―田村、佐藤
▽三塁打　田村（商）▽二塁打　長尾（一）田村、国方（以上商）
　▽同第3試合
高松商020010―3
高松　000020―2
　　　　　　　（六回時間切れ）
（商）香川、佐藤、熊野―松山、田中（高）関、高田、高浜孝、松浦―西山、正箱
▽二塁打　佐藤（商）
　▽順位　（1）高松一1勝1敗（2）高松1勝1敗（3）高松商1勝1敗＝同勝敗順位は得失点差による
　【主要表彰】最優秀選手　北西一民（高松一）▽優秀選手　高田英治（高松）▽敢闘賞　熊野晃彦（高松商）

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