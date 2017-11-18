県中学駅伝１８日号砲　小豆島Ａ中心　女子は混戦

全国切符を懸けた県中学校駅伝大会は18日、高松市生島町の県総合運動公園周回コースに男子17校20チーム、女子12校13チームが出場して争われる。男女の優勝校が全国大会（12月17日・滋賀）の出場権を獲得する。



大会は男子が6区間すべて3キロの18キロ、女子は1、5区が3キロ、2〜4区が2キロの5区間12キロで行われる。



男子は3年ぶりの頂点を目指す小豆島Aが中心の争いか。ことしの県中学総体3000メートル2位の林、3位の村角、4位の村上を抱え、戦力が充実する。逆転候補は大野原Aと土庄。3連覇を狙う大野原Aは昨年の全国大会を経験する藤岡と、着実に力を伸ばしている安藤が中心。土庄は突出した選手こそいないが総合力で勝負する。



女子は混戦。3連覇を狙う三豊は3キロ区間を担う堀川、橋本が主力で後半勝負をにらむ。初優勝を狙う木太は種田、三井の昨大会を経験する3年生2人が中心。3年ぶりの栄冠を狙う小豆島は序盤に力のある福元、三宅を配し、前半で流れをつかめるかが鍵。昨大会経験者が残る丸亀西、今夏の全国中学校体育大会800メートル優勝の大山を擁す香川一も有力。



スタートは女子が午前10時、男子が同11時15分。雨天決行。



男子

土庄（野村俊茂監督）

高橋主羽瑠、九冨暖、植松玲亜瑠、石井啓太、須浪健人、浜野純一郎、浜垣天吾、井上洸希、木場聖樹

小豆島A（中村徹也監督）

林叶大、出水元康、村上冬和、村角知哉、大空優太郎、小野巧久輝、平岡柚月、小林琉生、前田友慎

小豆島B（中村徹也監督）

平岡柚月、小林琉生、高橋充希、福元晴弥、岡田真、山本蒼士、小野巧久輝、大空優太郎、八木天一

三木（日向直監督）

森本喜道、岩部稜平、山本耀聖、新地准弥、鈴木陽太、桝井新大、三木陽、辻田輝星、合田晃情

香川一（平野雅也監督）

高見勇輔、藤沢拓巳、中村夏稀、藤本翔海、谷岡佑太、小泉優斗、岩崎翔太、前田拓真、吉岡晃規

桜町（尾形昌彦監督）

大屋鋪颯太、村岡熙一、森慶輔、魚部健、松本叶、下原士侑、樋口空、宮下十蔵、長瀬慶裕

龍雲A（笠嶋草太監督）

中條愛登、吉川颯斗、田岡友輝、宮本悠暖、山坂悠貴、山城哲大、喜多優仁

龍雲B（笠嶋草太監督）

橋本虎次郎、林征汰、二条昴佑、山内飛羽也、鶴田一魁、湊郁磨、法常祥太、林幹太

山田（真砂英広監督）

林孝晃、大森夏希、槙原成志郎、藤保凜空、安田晟吾、糸目篤貴、水田哲平、川辺直人、宮川蒼生

木太（江戸佑哉監督）

大林優斗、鈴木浩介、浅沼蓮、茶納優真、立田龍之介、前石垣宏星、宮内憲広、岩本航汰、樫裕翔

白峰（島根雅史監督）

猪熊玄、中條希夢、山本頌也、横井駿樹、中井陽斗、谷本悠真、若林マウリシオ、佐藤隆汰、三宅

柊星

丸亀東（鹿田晋監督）

藤田祥伍、福岡玲、松内潤、香川侑也、西優、松田雄也、内田朱音、豊岡士

丸亀西（須藤俊也監督）

西山寛人、浜本一心、藤谷健太、浜岡稜空、倉本莉輝、川人亘里、菅居飛勇真

丸亀南（中野匡紹監督）

宮脇宏哉、大家龍也、西谷千吏乙、浅井七瑠、田中碧維、山本龍志、岩本三四郎、野島健司、高木大佑

観音寺（守実忠治監督）

森川凪、大久保憲斗、橋田慧、大西宏輝、秋山紘一郎、森田琉雅、森宙輝、久保翔、松原一路

観音寺中部（清水俊吾監督）

行天陽虹、小西幸寿、杉山侑奨、川上侑也、守谷成純、高橋昂汰、沓野伊吹、行天隆也、中村匡

大野原A（高橋利彰監督）

藤岡駿之介、安藤光汰朗、石川優真、三好功太郎、矢野凌也、石井大輝、船場航太、石井晴樹、岡下裕介

大野原B（高橋利彰監督）

船場航太、石井晴樹、岡下裕介、小出悠仁、坂上蓮、篠原佳樹、池田雄咲、尾池統、喜井晴也

三豊（尾藤博肇監督）

山下祥平、平野来桜、青野琉、松浦祐仁、山本崇晴、近藤優哉、渡辺欧介、真鍋光輝、神宮健

高瀬（小野隆伸監督）

前川尚紀、香川晴哉、杉本侑也、西岡蒼志、三井遥斗、大西優輝、井戸曹賀、小畑汰洋、三崎圭介



女子

土庄（野村俊茂監督）

川崎菜々美、原田紗希、木村早貴、藤本更紗、森本心晴、木村徳絵、谷口美咲

小豆島（中村徹也監督）

福元茉祐、三宅菜都、岡本胡琳、明田奈穂、三木菜々子、佐伯菜摘、明田梨奈

三木（日向直監督）

吉本佳那美、織田七海、櫛田麻衣、篠原里子、井上菫、高木菜帆、香西愛彩、網野水咲

香川一（平野雅也監督）

大山桜花、平田萌恵、渡辺明里、助野愛響、十河日和、段床美紀、楠瀬瑞希、林優芽

龍雲A（笠嶋草太監督）

寺尾依花、明神花穂、上枝希彩、大屋敷紗津貴、高田萌衣、中山ひなの、竹本早希

龍雲B（笠嶋草太監督）

佐藤怜南、清水風朱、安藤美夏、藤田結、斎藤明日花、大山友寧、佐々木天音

木太（江戸佑哉監督）

種田涼花、青木瑞葉、垣内凪、高野麗加、三井詩園、松原早紀、松原知沙、武本萌音

丸亀東（鹿田晋監督）

平野ばねす、太田凜、藤田花海、奥村琉己、佐野彩香、難波姫果

丸亀西（須藤俊也監督）

横田彩李、成行紗英、渡辺優希乃、田淵希実、戸倉美樹、綱島朱里、戸倉遥子

丸亀南（中野匡紹監督）

嶋ななみ、天田みく、大谷優衣、松村茜美、植田惺華、西川理子、尾上柊里、大山奈穂

大野原（高橋利彰監督）

中野ひかる、大西茜、小山菜月、今井京花、紀伊涼花、尾池葵、藤川依代、今井桃花

三豊（尾藤博肇監督）

堀川瑠南、礒野心、宇川瑞紀、藤森亜架音、橋本華、久保田紗永、大西咲綺、大西光咲

高瀬（小野隆伸監督）

大川真由、森咲妃、篠原瑳玖、米谷咲八花、森友佳、藤川由希、貞広美玖、郷田ミカアンジェラ