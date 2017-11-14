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県勢２競技４種目優勝　日本スポーツマスターズ

2017/11/14 09:29

　日本スポーツマスターズ大会は9月19日まで延べ8日間、兵庫県内で13競技を実施した。県勢は10競技に出場し、2競技4種目で頂点に立った。水泳男子6部は伊達和昌が50メートルと100メートルの平泳ぎをそれぞれ大会新で優勝。自転車男子2部では、堤谷孝章が1000メートルタイムトライアルとスプリントの2冠に輝いた。（記録は県勢）

水泳
（尼崎スポーツの森プール）
　…男　子…
　【4部】
　▽50メートル自由形　（15）武内教幸27秒79（17）片山豊広28秒66▽100メートル自由形　（11）武内教幸1分1秒73（15）片山豊広1分4秒00▽200メートル個人メドレー　（11）山本圭吾2分42秒43
　【5部】
　▽50メートル自由形　（15）森哲也29秒42（23）嶋田和司33秒45▽100メートル自由形　（11）森哲也1分5秒09▽50メートル背泳ぎ　（9）真鍋克也36秒13（12）嶋田和司38秒30▽100メートル背泳ぎ　（10）真鍋克也1分23秒00▽50メートル平泳ぎ　（7）嶋田和司36秒79▽200メートル個人メドレー　（12）真鍋克也3分1秒15
　【6部】
　▽50メートル自由形　（17）山本昇31秒91▽100メートル自由形　（11）山本昇1分11秒39▽100メートル背泳ぎ　（8）大西好久1分22秒62▽50メートル平泳ぎ　（1）伊達和昌33秒28＝大会新▽100メートル平泳ぎ　（1）伊達和昌1分16秒61＝大会新▽200メートル個人メドレー　（7）大西好久2分55秒08
　【200歳以上239歳以下】
　▽200メートルメドレーリレー　（12）香川2分15秒02▽200メートルリレー　（12）香川1分56秒30

　…女　子…
　【2部】
　▽50メートル自由形　（8）松井安希子31秒45▽100メートル自由形　（9）松井安希子1分10秒40

自転車
（明石公園競技場）
　…男　子…
　【1、2部】
　▽ポイントレース決勝（1万6000メートル）　（13）山口智哉マイナス40点
　【2部】
　▽1000メートルタイムトライアル決勝　（1）堤谷孝章1分11秒03（8）熊田智成1分17秒26
　▽スプリント準決勝　堤谷1―0松岡（兵庫）
　○…台風接近のため決勝は実施せず。予選タイム上位の堤谷が優勝。
　▽3000メートル個人追い抜き決勝　（13）山口智哉4分17秒33
　▽ケイリン決勝　（3）熊田智成
　【4部】
　▽500メートルタイムトライアル決勝　（6）福井猛37秒41（12）上野重信38秒84

　…女　子…
　▽500メートルタイムトライアル決勝　（13）梶徳恵45秒65

テニス
（ブルボンビーンズドームほか）
　▽男子シングルス1次リーグ7組　（2）臼井圭介2勝1敗＝落選
　▽同ダブルス1次リーグ1組　（3）荒岡繁樹・藤田尚1勝2敗＝落選
　▽女子シングルス1次リーグ2組　（4）西山知香3敗＝落選
　▽同ダブルス1次リーグ7組　（4）鶴井智代・岡田美砂1勝2敗▽8組　（3）吉原直子・冨永利子1勝2敗＝以上落選

ソフトテニス
（神戸総合運動公園コート）
　【混成団体】1次リーグN組　（2）香川1勝1敗＝落選

バレーボール
（神戸総合運動公園体育館ほか）
　▽男子予選グループ戦7組　香川ク2―0勝麟会（茨城）＝香川クは決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント1回戦　FORTYS（滋賀）2―0香川ク
　▽女子予選グループ戦9組　香川ク2―0unbalance（兵庫）＝香川クは決勝トーナメント進出
　▽決勝トーナメント2回戦　香川ク2―1栄ク（静岡）▽3回戦　香川ク2―1ファインズ（東京）▽準々決勝　香川ク2―0岡崎球友会（愛知）▽準決勝　Lotus（大阪）2―0香川ク

バスケットボール
（兵庫県立総合体育館ほか）
　▽男子1回戦　北海道A62―45香川B　京都B58―41香川A

軟式野球
（ウインク球場ほか）
　▽1回戦　オール香川4―3甲府ク（山梨）▽2回戦　地鶏庵（高知）3―1オール香川

ソフトボール
（兵庫県淡路佐野運動公園）
　▽男子1回戦　高松壮年SC7―2エフスリー（広島）▽2回戦　大阪スリークロス桃次郎8―1高松壮年SC

空手
（兵庫県立武道館）
　【男子】
　▽組手2部1回戦　市川（三重）6―0久保仁志▽2回戦　酒井（京都）4―0堀博喜　田中（熊本）3―1藤岡光広
　▽形1部1回戦　嶽野（長野）5―0久保仁志　関根（東京）5―0藤岡光広
　▽同2部1回戦　岩本正博（不戦勝）下村（鹿児島）▽2回戦　橋本（兵庫）5―0岩本
　【女子】
　▽組手2部1回戦　山地恵美6―0野上（栃木）▽2回戦　十河聡美2―1多田（埼玉）　杉田（兵庫）6―0山地▽準々決勝　西川（大阪）6―0十河
　▽形2部1回戦　門井吾子5―0池田（新潟）▽2回戦　大手（群馬）5―0岩本裕美　長谷川（山梨）3―2門井

ゴルフ
（兵庫県広野GCほか）
　【男子】＝6718ヤード、パー72
　▽団体　（7）香川306
　▽個人　（8）清水護151（75、76）（31）真田雅任157（76、81）（56）丸本文昭161（82、79）
　【女子】＝5828ヤード、パー72
　▽団体　（27）香川347
　▽個人　（30）富田佳子167（80、87）（86）田中政代180（90、90）（111）中山紀子184（91、93）

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