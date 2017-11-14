県勢２競技４種目優勝　日本スポーツマスターズ

日本スポーツマスターズ大会は9月19日まで延べ8日間、兵庫県内で13競技を実施した。県勢は10競技に出場し、2競技4種目で頂点に立った。水泳男子6部は伊達和昌が50メートルと100メートルの平泳ぎをそれぞれ大会新で優勝。自転車男子2部では、堤谷孝章が1000メートルタイムトライアルとスプリントの2冠に輝いた。（記録は県勢）



水泳

（尼崎スポーツの森プール）

…男 子…

【4部】

▽50メートル自由形 （15）武内教幸27秒79（17）片山豊広28秒66▽100メートル自由形 （11）武内教幸1分1秒73（15）片山豊広1分4秒00▽200メートル個人メドレー （11）山本圭吾2分42秒43

【5部】

▽50メートル自由形 （15）森哲也29秒42（23）嶋田和司33秒45▽100メートル自由形 （11）森哲也1分5秒09▽50メートル背泳ぎ （9）真鍋克也36秒13（12）嶋田和司38秒30▽100メートル背泳ぎ （10）真鍋克也1分23秒00▽50メートル平泳ぎ （7）嶋田和司36秒79▽200メートル個人メドレー （12）真鍋克也3分1秒15

【6部】

▽50メートル自由形 （17）山本昇31秒91▽100メートル自由形 （11）山本昇1分11秒39▽100メートル背泳ぎ （8）大西好久1分22秒62▽50メートル平泳ぎ （1）伊達和昌33秒28＝大会新▽100メートル平泳ぎ （1）伊達和昌1分16秒61＝大会新▽200メートル個人メドレー （7）大西好久2分55秒08

【200歳以上239歳以下】

▽200メートルメドレーリレー （12）香川2分15秒02▽200メートルリレー （12）香川1分56秒30



…女 子…

【2部】

▽50メートル自由形 （8）松井安希子31秒45▽100メートル自由形 （9）松井安希子1分10秒40



自転車

（明石公園競技場）

…男 子…

【1、2部】

▽ポイントレース決勝（1万6000メートル） （13）山口智哉マイナス40点

【2部】

▽1000メートルタイムトライアル決勝 （1）堤谷孝章1分11秒03（8）熊田智成1分17秒26

▽スプリント準決勝 堤谷1―0松岡（兵庫）

○…台風接近のため決勝は実施せず。予選タイム上位の堤谷が優勝。

▽3000メートル個人追い抜き決勝 （13）山口智哉4分17秒33

▽ケイリン決勝 （3）熊田智成

【4部】

▽500メートルタイムトライアル決勝 （6）福井猛37秒41（12）上野重信38秒84



…女 子…

▽500メートルタイムトライアル決勝 （13）梶徳恵45秒65



テニス

（ブルボンビーンズドームほか）

▽男子シングルス1次リーグ7組 （2）臼井圭介2勝1敗＝落選

▽同ダブルス1次リーグ1組 （3）荒岡繁樹・藤田尚1勝2敗＝落選

▽女子シングルス1次リーグ2組 （4）西山知香3敗＝落選

▽同ダブルス1次リーグ7組 （4）鶴井智代・岡田美砂1勝2敗▽8組 （3）吉原直子・冨永利子1勝2敗＝以上落選



ソフトテニス

（神戸総合運動公園コート）

【混成団体】1次リーグN組 （2）香川1勝1敗＝落選



バレーボール

（神戸総合運動公園体育館ほか）

▽男子予選グループ戦7組 香川ク2―0勝麟会（茨城）＝香川クは決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント1回戦 FORTYS（滋賀）2―0香川ク

▽女子予選グループ戦9組 香川ク2―0unbalance（兵庫）＝香川クは決勝トーナメント進出

▽決勝トーナメント2回戦 香川ク2―1栄ク（静岡）▽3回戦 香川ク2―1ファインズ（東京）▽準々決勝 香川ク2―0岡崎球友会（愛知）▽準決勝 Lotus（大阪）2―0香川ク



バスケットボール

（兵庫県立総合体育館ほか）

▽男子1回戦 北海道A62―45香川B 京都B58―41香川A



軟式野球

（ウインク球場ほか）

▽1回戦 オール香川4―3甲府ク（山梨）▽2回戦 地鶏庵（高知）3―1オール香川



ソフトボール

（兵庫県淡路佐野運動公園）

▽男子1回戦 高松壮年SC7―2エフスリー（広島）▽2回戦 大阪スリークロス桃次郎8―1高松壮年SC



空手

（兵庫県立武道館）

【男子】

▽組手2部1回戦 市川（三重）6―0久保仁志▽2回戦 酒井（京都）4―0堀博喜 田中（熊本）3―1藤岡光広

▽形1部1回戦 嶽野（長野）5―0久保仁志 関根（東京）5―0藤岡光広

▽同2部1回戦 岩本正博（不戦勝）下村（鹿児島）▽2回戦 橋本（兵庫）5―0岩本

【女子】

▽組手2部1回戦 山地恵美6―0野上（栃木）▽2回戦 十河聡美2―1多田（埼玉） 杉田（兵庫）6―0山地▽準々決勝 西川（大阪）6―0十河

▽形2部1回戦 門井吾子5―0池田（新潟）▽2回戦 大手（群馬）5―0岩本裕美 長谷川（山梨）3―2門井



ゴルフ

（兵庫県広野GCほか）

【男子】＝6718ヤード、パー72

▽団体 （7）香川306

▽個人 （8）清水護151（75、76）（31）真田雅任157（76、81）（56）丸本文昭161（82、79）

【女子】＝5828ヤード、パー72

▽団体 （27）香川347

▽個人 （30）富田佳子167（80、87）（86）田中政代180（90、90）（111）中山紀子184（91、93）