県勢「金」１４　メダル計３６個　全国障害者スポーツ大会

全国障害者スポーツ大会「2017愛顔（えがお）つなぐえひめ大会」は10月28〜30日の3日間、愛媛県内各地であった。県勢は30選手が5競技に出場。金14個を含む36個のメダルを獲得した。



陸上の肢体不自由者女子2部は、池田美賀代（居宅）がソフトボール投げで34メートル88の大会新を樹立して優勝。同男子2部は、筒井常夫（朝日平成園）がビーンバッグ投げで4メートル41の大会タイを記録し、頂点に立った。



水泳は、知的障害者少年女子の荒井由真（ヤマガタファステム）が25メートル自由形で惜しくも2位だったが、14秒19の大会新をマークした。（記録は県勢）



陸上

（ニンジニアスタジアム）

…男 子…

【肢体不自由者1部】

▽100メートル（区分22）

「1組」（4）古渕一道（高松養護学校）15秒56

▽200メートル（区分22）

「1組」（2）古渕一道（高松養護学校）33秒63

▽スラローム（区分23）

「1組」（3）吉岡直起（朝日園）1分2秒0（6）大浜航（朝日平成園）1分23秒6

▽ソフトボール投げ（区分20）

「1組」（1）田村遊（居宅）4メートル38

▽ビーンバッグ投げ（区分16）

「1組」（4）谷口豊己（朝日園）3メートル52

▽同（区分23）

「1組」（2）吉岡直起（朝日園）4メートル43

「2組」（3）大浜航（朝日平成園）5メートル00

【肢体不自由者2部】

▽100メートル（区分11、12＝車いす使用）

「1組」（1）筒井常夫（朝日平成園）4分28秒50

▽ソフトボール投げ（区分13）

「1組」（1）岩佐隆司（居宅）8メートル35

▽同（区分19）

「1組」（1）中山博喜（朝日平成園）5メートル29

▽同（区分20）

「1組」（4）英武徳（朝日園）12メートル34

▽ビーンバッグ投げ（区分11）

「1組」（1）筒井常夫（朝日平成園）4メートル41＝大会タイ

【知的障害者青年】

▽100メートル（区分28）

「2組」（4）夏山成水（あなぶきパートナー）12秒05

「3組」（2）西森卓真（リソーシズ）11秒98

▽200メートル（区分28）

「2組」（2）夏山成水（あなぶきパートナー）24秒44

「4組」（1）西森卓真（リソーシズ）24秒02

【知的障害者少年】

▽200メートル（区分28）

「10組」（4）松広豪樹（香川丸亀養護学校）26秒17

▽400メートル（区分28）

「2組」（3）別宮瑠伊（香川中部養護学校）56秒43

「3組」（5）松広豪樹（香川丸亀養護学校）57秒71

▽800メートル（区分28）

「5組」（3）政田楓手（香川中部養護学校）2分11秒90

「7組」（3）別宮瑠伊（香川中部養護学校）2分12秒64

▽1500メートル（区分28）

「4組」（2）政田楓手（香川中部養護学校）4分26秒57



…女 子…

【肢体不自由者2部】

▽砲丸投げ（区分4）

「1組」（1）池田美賀代（居宅）6メートル38

▽ソフトボール投げ（区分4） 「1組」（1）池田美賀代（居宅）34メートル88＝大会新

【知的障害者少年】

▽100メートル（区分28）

「1組」（2）松村真奈美（てつや商店）14秒89

▽200メートル（区分28）

「2組」（1）秋沢梨沙（香川中部養護学校）30秒05

▽400メートル（区分28）

「1組」（4）秋沢梨沙（香川中部養護学校）1分11秒78

▽走り幅跳び（区分28）

「1組」（2）松村真奈美（てつや商店）3メートル98

…男女共通…

【知的障害者】

▽400メートルリレー（区分28）

「5組」（1）香川（松村、西森、夏山、松広）49秒04



水泳

（松山中央公園プール）

【肢体不自由者男子2部】

▽25メートル背泳ぎ（区分6）

「1組」（1）工藤寿生（居宅）25秒25

▽25メートルバタフライ（区分6）

「1組」（1）工藤寿生（居宅）27秒67

【知的障害者青年男子】

▽25メートル自由形（区分27）

「2組」（4）伊藤宏太（ヤマト運輸）13秒22

▽50メートル自由形（区分27）

「2組」（4）伊藤宏太（ヤマト運輸）28秒60

【知的障害者少年男子】

▽25メートル自由形（区分27）

「2組」（2）大福智也（猪熊工業）13秒19

▽25メートルバタフライ（区分27）

「2組」（4）大福智也（猪熊工業）14秒25

【知的障害者少年女子】

▽25メートル自由形（区分27）

「2組」（2）荒井由真（ヤマガタファステム）14秒19＝大会新

▽50メートル自由形（区分27）

「2組」（3）荒井由真（ヤマガタファステム）31秒30



フライングディスク

（西条市ひうち陸上競技場）

【男子】

▽ディスタンス（座位）

「6組」（4）片山博（居宅）15メートル19

▽同（立位）

「29組」（5）馬渕奨（居宅）29メートル41

「30組」（2）頼富弘（居宅）35メートル08



【女子】

▽ディスタンス（立位）

「7組」（6）池内喜美子（ミルキーウェイ）14メートル27

【男女共通】

▽アキュラシー・ディスリート5

「33組」（3）馬渕奨（居宅）9点

「34組」（1）片山博（居宅）10点

「35組」（1）頼富弘（居宅）10点

▽同7

「6組」（5）池内喜美子（ミルキーウェイ）6点



卓球

（愛媛県松前公園体育館ほか）

【肢体不自由者男子2部】

▽区分14

「1組」（3）岩本一秋（居宅）

【知的障害者少年男子】

▽区分18

「17組」（3）阿部海斗（香川丸亀養護学校）

【聴覚障害者等女子1部】

▽区分17

「3組」（3）石川茉依（聾学校）

【知的障害者青年女子】

▽区分18

「4組」（3）恵比須結希（たも屋）



ボウリング

（松山市キスケボウル）

【知的障害者壮年男子】

▽成績

「2組」（3）三好直史（日美）598点