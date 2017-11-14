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県勢「金」１４　メダル計３６個　全国障害者スポーツ大会

2017/11/14 09:26

　全国障害者スポーツ大会「2017愛顔（えがお）つなぐえひめ大会」は10月28〜30日の3日間、愛媛県内各地であった。県勢は30選手が5競技に出場。金14個を含む36個のメダルを獲得した。

　陸上の肢体不自由者女子2部は、池田美賀代（居宅）がソフトボール投げで34メートル88の大会新を樹立して優勝。同男子2部は、筒井常夫（朝日平成園）がビーンバッグ投げで4メートル41の大会タイを記録し、頂点に立った。

　水泳は、知的障害者少年女子の荒井由真（ヤマガタファステム）が25メートル自由形で惜しくも2位だったが、14秒19の大会新をマークした。（記録は県勢）

陸上
（ニンジニアスタジアム）
　…男　子…
　【肢体不自由者1部】
　▽100メートル（区分22）
　「1組」（4）古渕一道（高松養護学校）15秒56
　▽200メートル（区分22）
　「1組」（2）古渕一道（高松養護学校）33秒63
　▽スラローム（区分23）
　「1組」（3）吉岡直起（朝日園）1分2秒0（6）大浜航（朝日平成園）1分23秒6
　▽ソフトボール投げ（区分20）
　「1組」（1）田村遊（居宅）4メートル38
　▽ビーンバッグ投げ（区分16）
　「1組」（4）谷口豊己（朝日園）3メートル52
　▽同（区分23）
　「1組」（2）吉岡直起（朝日園）4メートル43
　「2組」（3）大浜航（朝日平成園）5メートル00
　【肢体不自由者2部】
　▽100メートル（区分11、12＝車いす使用）
　「1組」（1）筒井常夫（朝日平成園）4分28秒50
　▽ソフトボール投げ（区分13）
　「1組」（1）岩佐隆司（居宅）8メートル35
　▽同（区分19）
　「1組」（1）中山博喜（朝日平成園）5メートル29
　▽同（区分20）
　「1組」（4）英武徳（朝日園）12メートル34
　▽ビーンバッグ投げ（区分11）
　「1組」（1）筒井常夫（朝日平成園）4メートル41＝大会タイ
　【知的障害者青年】
　▽100メートル（区分28）
　「2組」（4）夏山成水（あなぶきパートナー）12秒05
　「3組」（2）西森卓真（リソーシズ）11秒98
　▽200メートル（区分28）
　「2組」（2）夏山成水（あなぶきパートナー）24秒44
　「4組」（1）西森卓真（リソーシズ）24秒02
　【知的障害者少年】
　▽200メートル（区分28）
　「10組」（4）松広豪樹（香川丸亀養護学校）26秒17
　▽400メートル（区分28）
　「2組」（3）別宮瑠伊（香川中部養護学校）56秒43
　「3組」（5）松広豪樹（香川丸亀養護学校）57秒71
　▽800メートル（区分28）
　「5組」（3）政田楓手（香川中部養護学校）2分11秒90
　「7組」（3）別宮瑠伊（香川中部養護学校）2分12秒64
　▽1500メートル（区分28）
　「4組」（2）政田楓手（香川中部養護学校）4分26秒57

　…女　子…
　【肢体不自由者2部】
　▽砲丸投げ（区分4）
　「1組」（1）池田美賀代（居宅）6メートル38
　▽ソフトボール投げ（区分4）　「1組」（1）池田美賀代（居宅）34メートル88＝大会新
　【知的障害者少年】
　▽100メートル（区分28）
　「1組」（2）松村真奈美（てつや商店）14秒89
　▽200メートル（区分28）
　「2組」（1）秋沢梨沙（香川中部養護学校）30秒05
　▽400メートル（区分28）
　「1組」（4）秋沢梨沙（香川中部養護学校）1分11秒78
　▽走り幅跳び（区分28）
　「1組」（2）松村真奈美（てつや商店）3メートル98
　…男女共通…
　【知的障害者】
　▽400メートルリレー（区分28）
　「5組」（1）香川（松村、西森、夏山、松広）49秒04

水泳
（松山中央公園プール）
　【肢体不自由者男子2部】
　▽25メートル背泳ぎ（区分6）
　「1組」（1）工藤寿生（居宅）25秒25
　▽25メートルバタフライ（区分6）
　「1組」（1）工藤寿生（居宅）27秒67
　【知的障害者青年男子】
　▽25メートル自由形（区分27）
　「2組」（4）伊藤宏太（ヤマト運輸）13秒22
　▽50メートル自由形（区分27）
　「2組」（4）伊藤宏太（ヤマト運輸）28秒60
　【知的障害者少年男子】
　▽25メートル自由形（区分27）
　「2組」（2）大福智也（猪熊工業）13秒19
　▽25メートルバタフライ（区分27）
　「2組」（4）大福智也（猪熊工業）14秒25
　【知的障害者少年女子】
　▽25メートル自由形（区分27）
　「2組」（2）荒井由真（ヤマガタファステム）14秒19＝大会新
　▽50メートル自由形（区分27）
　「2組」（3）荒井由真（ヤマガタファステム）31秒30

フライングディスク
（西条市ひうち陸上競技場）
　【男子】
　▽ディスタンス（座位）
　「6組」（4）片山博（居宅）15メートル19
　▽同（立位）
　「29組」（5）馬渕奨（居宅）29メートル41
　「30組」（2）頼富弘（居宅）35メートル08

　【女子】
　▽ディスタンス（立位）
　「7組」（6）池内喜美子（ミルキーウェイ）14メートル27
　【男女共通】
　▽アキュラシー・ディスリート5
　「33組」（3）馬渕奨（居宅）9点
　「34組」（1）片山博（居宅）10点
　「35組」（1）頼富弘（居宅）10点
　▽同7
　「6組」（5）池内喜美子（ミルキーウェイ）6点

卓球
（愛媛県松前公園体育館ほか）
　【肢体不自由者男子2部】
　▽区分14
　「1組」（3）岩本一秋（居宅）
　【知的障害者少年男子】
　▽区分18
　「17組」（3）阿部海斗（香川丸亀養護学校）
　【聴覚障害者等女子1部】
　▽区分17
　「3組」（3）石川茉依（聾学校）
　【知的障害者青年女子】
　▽区分18
　「4組」（3）恵比須結希（たも屋）

ボウリング
（松山市キスケボウル）
　【知的障害者壮年男子】
　▽成績
　「2組」（3）三好直史（日美）598点

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