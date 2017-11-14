観音寺総合が優勝　男子は坂出工　県高校新人新体操

新体操の県高校新人大会は12日、坂出工高などで男女の団体と個人戦を行った。団体の男子は坂出工が5年連続18度目の優勝、女子は観音寺総合が4年ぶり8度目の頂点に立った。個人総合は男子が田村士穏（坂出工）、女子は植松智子（高松桜井）が制した。



全国高校選抜大会（来年3月24、25日・福島）には団体は男子の坂出工、個人は女子の植松と2位の山田彩香（観音寺総合）が出場権を得た。



【男子】

▽団体 （1）坂出工（川上、鈴木、山口、田村、宮本、山崎、堂山、佐藤）14・200点＝以下なし

（坂出工は5年連続18度目の優勝）

▽個人総合 （1）田村士穏（坂出工）31・900点（2）川上（同）27・800点（3）鈴木（同）26・350点

▽種目別クラブ （1）田村士穏（坂出工）15・600点（2）川上（同）13・950点（3）鈴木（同）12・850点▽スティック （1）田村士穏（坂出工）16・300点（2）川上（同）13・850点（3）鈴木（同）13・500点



【女子】

▽団体 （1）観音寺総合（楠、山田、石本、井上、横山）16・100点（2）高松東15・050点＝以下なし

（観音寺総合は4年ぶり8度目の優勝）

▽個人総合 （1）植松智子（高松桜井）32・700点（2）山田（観音寺総合）24・100点（3）久保（高松東）23・900点

▽種目別ボール （1）植松智子（高松桜井）16・550点（2）久保（高松東）13・450点（3）山田（観音寺総合）13・150点▽フープ （1）植松智子（高松桜井）16・150点（2）楠（観音寺総合）12・500点（3）山田（同）10・950点（3）井上（同）10・950点