男子・桜町５連覇　女子・高松北Ｖ２　県中学新人テニス

テニスの県中学校新人大会は11、12の両日、高松市亀水コートで男女の団体戦を行い、男子は桜町が5年連続6度目、女子は高松北が2年連続6度目の頂点に立った。



▽男子団体1回戦 香南5―0土庄

▽準々決勝

桜町 5―0 香南

香川一 5―0 大手前

高松北 3―2 小豆島

三木 5―0 丸亀南



▽準決勝

桜町 3―1 香川一

三木 3―0 高松北



▽3位決定戦

高松北 3―2 香川一



▽決勝

桜町 4―1 三木

○竹内・中原 6―0 香西・井口

○寒川・日高 6―3 津川・元二

○後藤 6―2 前田

○坂東 6―4 植村

中西 6―7 出井○

（桜町は5年連続6度目の優勝）



▽女子団体1回戦 三木3―2丸亀南 小豆島4―1志度 桜町3―2大手前

▽準々決勝

香川一 3―2 三木

勝賀 3―2 土庄

高松北 3―2 小豆島

協和 4―1 桜町



▽準決勝

香川一 3―2 勝賀

高松北 3―2 協和

▽3位決定戦

勝賀 3―2 協和



▽決勝

高松北 3―2 香川一

○土谷・遠藤 6―2 和泉・大野

広瀬・新開 0―6 中西・桑島○

○高原 6―0 村尾

上北 0―6 松原○

○芹田 6―1 見市

（高松北は2年連続6度目の優勝）