男子・桜町５連覇　女子・高松北Ｖ２　県中学新人テニス

テニスの県中学校新人大会は11、12の両日、高松市亀水コートで男女の団体戦を行い、男子は桜町が5年連続6度目、女子は高松北が2年連続6度目の頂点に立った。
▽男子団体1回戦 香南5―0土庄
▽準々決勝
桜町 5―0 香南
香川一 5―0 大手前
高松北 3―2 小豆島
三木 5―0 丸亀南
▽準決勝
桜町 3―1 香川一
三木 3―0 高松北
▽3位決定戦
高松北 3―2 香川一
▽決勝
桜町 4―1 三木
○竹内・中原 6―0 香西・井口
○寒川・日高 6―3 津川・元二
○後藤 6―2 前田
○坂東 6―4 植村
中西 6―7 出井○
（桜町は5年連続6度目の優勝）
▽女子団体1回戦 三木3―2丸亀南 小豆島4―1志度 桜町3―2大手前
▽準々決勝
香川一 3―2 三木
勝賀 3―2 土庄
高松北 3―2 小豆島
協和 4―1 桜町
▽準決勝
香川一 3―2 勝賀
高松北 3―2 協和
▽3位決定戦
勝賀 3―2 協和
▽決勝
高松北 3―2 香川一
○土谷・遠藤 6―2 和泉・大野
広瀬・新開 0―6 中西・桑島○
○高原 6―0 村尾
上北 0―6 松原○
○芹田 6―1 見市
（高松北は2年連続6度目の優勝）