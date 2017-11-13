天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

男子・桜町５連覇　女子・高松北Ｖ２　県中学新人テニス

2017/11/13 09:45

　テニスの県中学校新人大会は11、12の両日、高松市亀水コートで男女の団体戦を行い、男子は桜町が5年連続6度目、女子は高松北が2年連続6度目の頂点に立った。

　▽男子団体1回戦　香南5―0土庄
　▽準々決勝
桜町　5―0　香南
香川一　5―0　大手前
高松北　3―2　小豆島
三木　5―0　丸亀南

　▽準決勝
桜町　3―1　香川一
三木　3―0　高松北

　▽3位決定戦
高松北　3―2　香川一

　▽決勝
桜町　4―1　三木
○竹内・中原　6―0　香西・井口
○寒川・日高　6―3　津川・元二
○後藤　6―2　前田
○坂東　6―4　植村
　中西　6―7　出井○
（桜町は5年連続6度目の優勝）

　▽女子団体1回戦　三木3―2丸亀南　小豆島4―1志度　桜町3―2大手前
　▽準々決勝
香川一　3―2　三木
勝賀　3―2　土庄
高松北　3―2　小豆島
協和　4―1　桜町

　▽準決勝
香川一　3―2　勝賀
高松北　3―2　協和
　▽3位決定戦
勝賀　3―2　協和

　▽決勝
高松北　3―2　香川一
○土谷・遠藤　6―2　和泉・大野
　広瀬・新開　0―6　中西・桑島○
○高原　6―0　村尾
　上北　0―6　松原○
○芹田　6―1　見市
（高松北は2年連続6度目の優勝）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 高松商２連覇　高校サッカー県大会最終…
  2. カマタマ残留決められず　勝った長崎は…
  3. 男女８強決まる　高校バレー県予選…
  4. 明治神宮野球、創成館と静岡４強／大学…
  5. 野球、決勝はトヨタ―日本生命／社会人…
  6. 友野一希が７位、ボロノフ優勝／フィギ…
  7. 藤井など４強決定　県中学新人軟式野球…
  8. 桃田が決勝へ　マカオＯＰバド…
  9. バスケ、千葉・三河など勝つ／男子Ｂリ…
  10. 高木美Ｖ、小平連勝伸ばす／スピードス…
集計対象記事：11日11:12〜13日11:12配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. サッカー日本、雨の中で戦術練習　１５…
  2. 自動車Ｆ１、フェテル今季５勝目　ブラ…
  3. 稀勢の里、日馬富士が敗れる波乱　白鵬…
  4. スピードＷ杯、女子千で小平Ｖ　高木が…
  5. 女子個人で岸彩乃が銀メダル　トランポ…
  6. 柔道講道館杯女子５２で阿部初Ｖ　男子…
  7. プロ野球、“チャレンジ”導入へ　来季…
  8. Ｗ杯回転、湯浅ら２回目に進めず　フィ…
  9. 卓球ドイツＯＰ、早田・平野組Ｖ　石川…
  10. ヤクルトのドラ１村上、入団決定　松井…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.