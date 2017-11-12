県高校新人大会／体操　記録

（藤井高）

【男子】

▽団体総合 （1）藤井（深沢、藤田、上坂）214・15点（2）高松北154・84点＝以下なし



（藤井は3年ぶり26度目の優勝）

▽個人総合 （1）深沢佑樹（藤井）74・55点（2）和田（高松北）72・00点（3）藤田（藤井）70・35点



▽同種目別床運動 （1）深沢佑樹（藤井）13・00点（2）藤田（同）12・70点（2）和田（高松北）12・70点▽あん馬 （1）深沢佑樹（藤井）13・00点（2）和田（高松北）11・10点（3）上坂（藤井）11・00点▽つり輪 （1）深沢佑樹（藤井）12・35点（2）藤田（同）11・75点（3）上坂（同）11・40点（3）和田（高松北）11・40点▽跳馬 （1）藤田空知（藤井）12・90点（2）深沢（同）12・80点（3）和田（高松北）12・60点（3）今川（同）12・60点▽平行棒 （1）深沢佑樹（藤井）12・25点（2）上坂（同）12・10点（3）和田（高松北）11・95点▽鉄棒 （1）上坂颯（藤井）12・45点（2）和田（高松北）12・25点（3）藤田（藤井）11・50点



【女子】

▽団体総合 （1）高松中央（加藤、大無田、土屋、藤井）136・85点（2）高松北132・15点＝以下なし

（高松中央は3年連続32度目の優勝）



▽個人総合 （1）神野優奈（高松北）48・90点（2）加藤（高松中央）48・20点（3）大無田（同）47・45点



▽同種目別跳馬 （1）加藤綾優（高松中央）12・35点（2）神野（高松北）12・25点（3）坂上（藤井）12・05点▽段違い平行棒 （1）神野優奈（高松北）12・25点（2）加藤（高松中央）11・85点（3）坂上（藤井）10・50点▽平均台 （1）大無田結（高松中央）12・60点（2）加藤（同）11・60点（3）神野（高松北）11・50点（3）坂上（藤井）11・50点▽床運動 （1）大無田結（高松中央）13・05点（2）神野（高松北）12・90点（3）加藤（高松中央）12・40点