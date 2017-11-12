天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

県高校新人大会／少林寺拳法　坂出一、男女総合Ｖ

2017/11/12 09:34

　県高校新人大会は11日、県内各地で3競技を行った。少林寺拳法の総合は坂出一が男子、女子ともに頂点に立った。男子が3年ぶり6度目、女子が3年連続14度目。男子団体演武は優勝した坂出一が、ほかの種目は2位までが全国選抜大会（来年3月24〜26日・坂出市立体育館）の出場権を得た。体操団体は男子の藤井が3年ぶり26度目、女子の高松中央が3年連続32度目の頂点に立った。卓球は男女の個人戦が行われ、女子は地下久瑠美（尽誠）が単複2冠に輝いた。

（少林寺拳法連盟本部）
　【男子】
　▽団体演武　（1）坂出一（後藤、藤本、藤原、五島、近藤、合田）261点（2）禅林学園261点（3）多度津251点＝1、2位は審判団の協議による
　▽自由組演武　（1）大西千匡・谷龍一（坂出商）276点（2）横井・阿蘓品（禅林学園）263点（3）庄司・中田（多度津）250点

　▽規定組演武　（1）井下侑祐・中上陽人（藤井）243点（2）秋山・牧野（多度津）238点＝以下なし

　▽自由単独演武　（1）出井達也（坂出工）265点（2）藤原（坂出一）264点（3）山地（丸亀）263点

　▽規定単独演武　（1）近藤拓哉（坂出一）254点（2）大藤（多度津）252点（3）岩佐（禅林学園）225点
　▽総合　（1）坂出一27点（2）禅林学園24点（3）多度津24点＝2、3位は大会規定による
（坂出一は3年ぶり6度目の優勝）

　【女子】
　▽自由組演武　（1）尾崎碧・堀家美穂（坂出一）261点（2）礒野・杉山（観音寺総合）250点＝以下なし

　▽規定組演武　（1）小川蘭・高畑佳菜実（坂出一）257点＝以下なし

　▽自由単独演武　（1）山田紫園（高松南）268点（2）遠藤（禅林学園）267点（3）細川（観音寺一）263点

　▽規定単独演武　（1）森未来（禅林学園）243点（2）鈴木（多度津）231点＝以下なし

　▽総合　（1）坂出一20点（2）禅林学園18点（3）高松南10点
（坂出一は3年連続14度目の優勝）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 高校サッカー県大会、１１日決勝　四学…
  2. フィギュア女子ＳＰ、本郷が４位／ＮＨ…
  3. 伊藤美誠、石川佳純ら１回戦突破／卓球…
  4. プロバスケの技、間近に　アローズ選手…
  5. スピードＷ杯、小平奈緒が優勝／第１戦…
  6. ＮＴＴ東、トヨタが４強／社会人野球の…
  7. 航空石川、日大三破る／明治神宮野球大…
  8. 日本、女子団体追い抜きで世界新／スピ…
  9. 桃田、準決へ　マカオＯＰバド…
  10. 日本、女子３千リレー準決勝へ／ショー…
集計対象記事：10日10:58〜12日10:58配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 高木美Ｖ、小平連勝伸ばす　スピードス…
  2. 森、高木組が銀メダル　世界トランポリ…
  3. スノボＷ杯で鬼塚７位、国武８位　ビッ…
  4. 五輪コース、富士周辺へ　自転車のタイ…
  5. Ｗ杯リード、日本勢は決勝進めず　スポ…
  6. デンマーク、攻勢もドロー　サッカーＷ…
  7. サッカーＷ杯、チュニジア出場　モロッ…
  8. 友野一希が７位、ボロノフ優勝　フィギ…
  9. サッカー、ベルギー戦へ向け練習　ブラ…
  10. 長崎２位でＪ１初昇格が決定　Ｊ２、福…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.