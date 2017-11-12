県高校新人大会／少林寺拳法　坂出一、男女総合Ｖ

県高校新人大会は11日、県内各地で3競技を行った。少林寺拳法の総合は坂出一が男子、女子ともに頂点に立った。男子が3年ぶり6度目、女子が3年連続14度目。男子団体演武は優勝した坂出一が、ほかの種目は2位までが全国選抜大会（来年3月24〜26日・坂出市立体育館）の出場権を得た。体操団体は男子の藤井が3年ぶり26度目、女子の高松中央が3年連続32度目の頂点に立った。卓球は男女の個人戦が行われ、女子は地下久瑠美（尽誠）が単複2冠に輝いた。



（少林寺拳法連盟本部）

【男子】

▽団体演武 （1）坂出一（後藤、藤本、藤原、五島、近藤、合田）261点（2）禅林学園261点（3）多度津251点＝1、2位は審判団の協議による

▽自由組演武 （1）大西千匡・谷龍一（坂出商）276点（2）横井・阿蘓品（禅林学園）263点（3）庄司・中田（多度津）250点



▽規定組演武 （1）井下侑祐・中上陽人（藤井）243点（2）秋山・牧野（多度津）238点＝以下なし



▽自由単独演武 （1）出井達也（坂出工）265点（2）藤原（坂出一）264点（3）山地（丸亀）263点



▽規定単独演武 （1）近藤拓哉（坂出一）254点（2）大藤（多度津）252点（3）岩佐（禅林学園）225点

▽総合 （1）坂出一27点（2）禅林学園24点（3）多度津24点＝2、3位は大会規定による

（坂出一は3年ぶり6度目の優勝）



【女子】

▽自由組演武 （1）尾崎碧・堀家美穂（坂出一）261点（2）礒野・杉山（観音寺総合）250点＝以下なし



▽規定組演武 （1）小川蘭・高畑佳菜実（坂出一）257点＝以下なし



▽自由単独演武 （1）山田紫園（高松南）268点（2）遠藤（禅林学園）267点（3）細川（観音寺一）263点



▽規定単独演武 （1）森未来（禅林学園）243点（2）鈴木（多度津）231点＝以下なし



▽総合 （1）坂出一20点（2）禅林学園18点（3）高松南10点

（坂出一は3年連続14度目の優勝）