男女８強決まる　高校バレー県予選

バレーボールの全日本高校選手権県予選は11日、高松西高などに男子20、女子34校が出場して開幕。初日は男子2回戦、女子3回戦までを行い、それぞれ8強が出そろった。



第2日は12日、香川中央高などで男女の準決勝までがあり、優勝校が本大会（来年1月4日開幕・東京）の出場権を獲得する。



▽男子1回戦 丸亀2―0高松西 琴平2―0高松桜井 英明2―0坂出工 高松一2―0観音寺一



▽2回戦 高松工2―0丸亀 香川高専高松2―0高松東 香川中央2―0尽誠 寒川2―0琴平 英明2―0坂出 三本松2―0高松 石田2―0善通寺一 多度津2―0高松一



▽女子1回戦 三木2―0善通寺一 四学香川西2―0坂出



▽2回戦 高松南2―0三木 津田2―0坂出一 高松東2―0高松工 丸亀城西2―0丸亀 高瀬2―0飯山 高松北2―0笠田 高松2―0香川誠陵 志度2―0香川高専高松 坂出商2―0観音寺一 三本松2―0小豆島中央 英明2―0高松西 石田2―0高松中央 琴平2―0高松桜井 尽誠2―0観音寺総合 高松一2―0香川中央 高松商2―0四学香川西



▽3回戦 高松南2―0津田 高松東2―1丸亀城西 高松北2―0高瀬 志度2―0高松 坂出商2―0三本松 英明2―0石田 琴平2―0尽誠 高松商2―0高松一