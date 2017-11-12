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男女８強決まる　高校バレー県予選

2017/11/12 09:33

　バレーボールの全日本高校選手権県予選は11日、高松西高などに男子20、女子34校が出場して開幕。初日は男子2回戦、女子3回戦までを行い、それぞれ8強が出そろった。

　第2日は12日、香川中央高などで男女の準決勝までがあり、優勝校が本大会（来年1月4日開幕・東京）の出場権を獲得する。

　▽男子1回戦　丸亀2―0高松西　琴平2―0高松桜井　英明2―0坂出工　高松一2―0観音寺一

　▽2回戦　高松工2―0丸亀　香川高専高松2―0高松東　香川中央2―0尽誠　寒川2―0琴平　英明2―0坂出　三本松2―0高松　石田2―0善通寺一　多度津2―0高松一

　▽女子1回戦　三木2―0善通寺一　四学香川西2―0坂出

　▽2回戦　高松南2―0三木　津田2―0坂出一　高松東2―0高松工　丸亀城西2―0丸亀　高瀬2―0飯山　高松北2―0笠田　高松2―0香川誠陵　志度2―0香川高専高松　坂出商2―0観音寺一　三本松2―0小豆島中央　英明2―0高松西　石田2―0高松中央　琴平2―0高松桜井　尽誠2―0観音寺総合　高松一2―0香川中央　高松商2―0四学香川西

　▽3回戦　高松南2―0津田　高松東2―1丸亀城西　高松北2―0高瀬　志度2―0高松　坂出商2―0三本松　英明2―0石田　琴平2―0尽誠　高松商2―0高松一

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