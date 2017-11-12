体操　県中学校新人大会　記録

（11日・藤井高）

▽団体 （1）高松北（十川、谷川、神野）75・500点＝以下なし



▽個人総合 （1）谷川元希（高松北）34・300点（2）神野（同）32・600点（3）十川（同）31・050点



▽同種目別床運動 （1）谷川元希（高松北）8・800点（2）神野（同）8・650点（3）十川（同）7・400点▽あん馬 （1）谷川元希（高松北）8・350点（2）十川（同）7・150点（3）神野（同）6・950点▽跳馬 （1）神野克己（高松北）8・750点（2）谷川（同）8・650点（3）十川（同）8・500点▽鉄棒 （1）谷川元希（高松北）8・500点（2）神野（同）8・250点（3）十川（同）8・000点



【女子】

▽団体 （1）高松北（寺井、三木、佐伯、山岸）71・950点（2）木太46・850点＝以下なし



▽個人総合 （1）亀代愛華（藤井）41・900点（2）近藤（龍雲）37・050点（3）寺井（高松北）31・650点



▽同種目別跳馬 （1）亀代愛華（藤井）11・200点（2）近藤（龍雲）10・600点（3）寺井（高松北）9・350点▽段違い平行棒 （1）亀代愛華（藤井）8・200点（2）近藤（龍雲）7・100点（3）亀代華（藤井）5・650点▽平均台 （1）亀代愛華（藤井）11・750点（2）近藤（龍雲）9・450点（3）亀代華（藤井）8・550点▽床運動 （1）亀代愛華（藤井）10・750点（2）寺井（高松北）10・000点（3）近藤（龍雲）9・900点