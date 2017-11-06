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県高校新人大会　セーリング　男子、 高松工　女子、高松商Ｖ　記録

2017/11/06 09:32

（高松市立競技場）
　【男子】
　▽FJ級　（1）高松一A（滝川真悟、箕田直人）8点（5、2、1）（2）高松工B（竹本、山城）8点（1、3、4）（3）高松工C（笹野、鈴木）10点（4、4、2）＝同点順位は上位の順位数差による
　▽420級　（1）高松商B（白坂京輔、石川和歩）7点（3、3、1）（2）高松商A（藤村、長谷川）8点（4、2、2）（3）高松商C（佐藤、犬伏）9点（1、4、4）
　▽シングルハンダー級　（1）高松商A（奈良巧海）3点（1、1、1）（2）高松A（間島）6点（2、2、2）（3）高松商B（冨永）12点（4、4、4）
　▽総合　（1）高松工19点（2）高松商31点（3）高松一32点
（高松工は2年連続22度目の優勝）

　【女子】
　▽FJ級　（1）高松A（近藤愛莉、石田海都季）4点（1、1、2）（2）高松商A（大井、真部）7点（2、4、1）（3）高松B（佐藤、荒川）8点（3、2、3）
　▽420級　（1）高松商B（宮本和、銭谷明莉）3点（1、1、1）（2）高松商A（多田、林）9点（3、3、3）＝以下なし
　▽シングルハンダー級　（1）高松A（河合美瑞紀）4点（1、2、1）（2）高松商A（矢嶋）5点（2、1、2）（3）高松商B（石田）12点（4、4、4）
　▽総合　（1）高松商12点（2）高松19点＝以下なし
（高松商は2年連続23度目の優勝）

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