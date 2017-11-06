天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

県高校新人大会　重量挙げ　香川中央が総合２連覇　男子　記録

2017/11/06 09:32

（香川中央高）
　【男子】
　▽53キロ級　（1）山本晃平（香川中央）137キロ（スナッチ59、ジャーク78）（2）小池（多度津）126キロ（3）山上（同）104キロ
　▽56キロ級　（1）森田陸（香川中央）180キロ（83、97）（2）宮川（多度津）129キロ（3）細川（同）124キロ
　▽62キロ級　（1）寺井勇二（香川中央）185キロ（82、103）（2）秋山（多度津）120キロ＝以下なし
　▽69キロ級　（1）林樹（多度津）186キロ（82、104）（2）浜田（香川中央）183キロ（3）津坂（多度津）121キロ
　▽77キロ級　（1）谷本朋広（香川中央）213キロ（98、115）（2）山本（多度津）188キロ（3）樋口（同）173キロ
　▽85キロ級　（1）横山遼（多度津）202キロ（83、119）（2）堤（同）197キロ（3）上畠（香川中央）167キロ
　▽94キロ級　（1）谷江翔悟（多度津）178キロ（80、98）＝以下なし
　▽105キロ級　（1）北岡洋樹（香川中央）184キロ（83、101）（2）村上（同）143キロ＝以下なし
　▽総合　（1）香川中央35点（2）多度津30点＝以下なし
（香川中央は2年連続2度目の優勝）

　【女子】
　▽48キロ級　（1）吉田いぶき（香川中央）109キロ（スナッチ46、ジャーク63）（2）花城（丸亀）105キロ＝以下なし
　▽53キロ級　（1）元木ひより（多度津）108キロ（47、61）＝以下なし
　▽58キロ級　（1）久保遥香（香川中央）125キロ（55、70）（2）真鍋（多度津）97キロ＝以下なし
　▽69キロ級　（1）田中美奈（香川中央）140キロ（63、77）（2）宮脇（多度津）126キロ＝以下なし
　▽75キロ級　（1）北脇歩（多度津）148キロ（68、80）＝以下なし

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 四学香川西、初の女王　全国高校駅伝県…
  2. 決勝は四学香川西―高松商　高校サッカ…
  3. 元球児が熱戦展開　怪童・中西氏も参加…
  4. 県高校新人ソフトテニス、５日団体戦　…
  5. 高松商１４年ぶりＶ　女子は英明が２年…
  6. フィギュア紀平、３回転半を２度／浅田…
  7. バスケ三河１２連勝、Ａ東京勝つ／Ｂリ…
  8. 英明センバツ出場確実　高校野球四国大…
  9. 西崎（土庄）県小学５年新Ｖ　男子ジャ…
  10. ソフトテニス　県中学校新人大会最終日…
集計対象記事：4日10:41〜6日10:41配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. サッカー日本代表、軽めの調整　欧州遠…
  2. 体操、谷川・畠田の日本は２位　スイス…
  3. ケニアのカムウォロルが初優勝　ＮＹシ…
  4. 大迫勇也フル出場、ケルンは敗戦　ドイ…
  5. 男子テニス、ソックが今季３勝目　マス…
  6. ジャスティン・ローズが優勝　トルコ航…
  7. テニス、ゲルゲスが今季２勝目　ＷＴＡ…
  8. インテル長友、後半に退く　セリエＡ、…
  9. カーリング、軽井沢クが４強　パシフィ…
  10. 女子ホッケー、日本は４位　韓国に敗れ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.