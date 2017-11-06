県高校新人大会　重量挙げ　香川中央が総合２連覇　男子　記録

（香川中央高）

【男子】

▽53キロ級 （1）山本晃平（香川中央）137キロ（スナッチ59、ジャーク78）（2）小池（多度津）126キロ（3）山上（同）104キロ

▽56キロ級 （1）森田陸（香川中央）180キロ（83、97）（2）宮川（多度津）129キロ（3）細川（同）124キロ

▽62キロ級 （1）寺井勇二（香川中央）185キロ（82、103）（2）秋山（多度津）120キロ＝以下なし

▽69キロ級 （1）林樹（多度津）186キロ（82、104）（2）浜田（香川中央）183キロ（3）津坂（多度津）121キロ

▽77キロ級 （1）谷本朋広（香川中央）213キロ（98、115）（2）山本（多度津）188キロ（3）樋口（同）173キロ

▽85キロ級 （1）横山遼（多度津）202キロ（83、119）（2）堤（同）197キロ（3）上畠（香川中央）167キロ

▽94キロ級 （1）谷江翔悟（多度津）178キロ（80、98）＝以下なし

▽105キロ級 （1）北岡洋樹（香川中央）184キロ（83、101）（2）村上（同）143キロ＝以下なし

▽総合 （1）香川中央35点（2）多度津30点＝以下なし

（香川中央は2年連続2度目の優勝）



【女子】

▽48キロ級 （1）吉田いぶき（香川中央）109キロ（スナッチ46、ジャーク63）（2）花城（丸亀）105キロ＝以下なし

▽53キロ級 （1）元木ひより（多度津）108キロ（47、61）＝以下なし

▽58キロ級 （1）久保遥香（香川中央）125キロ（55、70）（2）真鍋（多度津）97キロ＝以下なし

▽69キロ級 （1）田中美奈（香川中央）140キロ（63、77）（2）宮脇（多度津）126キロ＝以下なし

▽75キロ級 （1）北脇歩（多度津）148キロ（68、80）＝以下なし