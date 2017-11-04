天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

柳生（一宮）、香川（豊原） 県小学新Ｖ　６年男女１０００　県小学生選抜陸上第１日

2017/11/04 09:58

【女子６年１０００メートルタイムレース】県小学６年新の３分６秒０１で優勝した豊原の香川（右端）＝Ｐｉｋａｒａスタジアム
【女子６年１０００メートルタイムレース】県小学６年新の３分６秒０１で優勝した豊原の香川（右端）＝Ｐｉｋａｒａスタジアム

　陸上の県小学生選抜大会第1日は3日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで6年の男女計14種目を行った。1000メートルは女子の香川莉々（豊原）が3分6秒01、男子の柳生琥珀（一宮）が2分57秒85のそれぞれ県小学6年新、大会新で頂点に立った。

　このほか、ジャベリックボール投げ女子は岡田ひな（土庄）が県小学6年新、大会新の53メートル47で優勝。男子は今夏の全国小学生交流大会2位の新鞍護（牟礼南）が60メートル18の大会新で制した。

　【6年男子】
　▽100メートル　（1）山中天音（城西）12秒72（2）大舘（古高松）12秒73（3）丸山（川添）12秒77

　▽1000メートル　（1）柳生琥珀（一宮）2分57秒85＝県小学6年新、大会新（2）谷川（屋島）3分10秒84（3）猪熊（林田）3分11秒50

　▽80メートル障害　（1）阿河拓弥（飯山北）12秒48（2）橋本（川東）12秒64（3）藤本（木太）12秒68

　▽400メートルリレー　（1）坂出（井上、小野、辻、大石）52秒37（2）観音寺52秒77（3）土庄53秒38

　▽走り高跳び　（1）松岡里志（白方）1メートル39（2）土井（豊浜）1メートル36（3）山口（庵治）1メートル33（3）吉馴（飯山南）1メートル33

　▽走り幅跳び　（1）都甲陸斗（土庄）4メートル88＝追い風参考（2）大石（加茂）4メートル79（3）秋山（豊島）4メートル77＝追い風参考

　▽ジャベリックボール投げ　（1）新鞍護（牟礼南）60メートル18（2）宮尻哲慈（太田）57メートル03＝以上大会新（3）中浦（林田）53メートル90

　【6年女子】
　▽100メートル　（1）深田晴花（国分寺南部）13秒47（2）大久保（観音寺）13秒60（3）奥田（城西）13秒90

　▽1000メートル　（1）香川莉々（豊原）3分6秒01＝県小学6年新、大会新（2）玉井（志度）3分17秒97（3）藤本（氷上）3分19秒18

　▽80メートル障害　（1）高橋ひなた（柞田）13秒07（2）森（下高瀬）13秒60（3）磯崎（同）13秒70

　▽400メートルリレー　（1）宇多津（オビジアク、春田、津谷、高橋）55秒29（2）観音寺55秒80（3）檀紙56秒00

　▽走り高跳び　（1）吉田悠未（木太南）1メートル32（2）中山（麻）1メートル25（2）樋口（一ノ谷）1メートル25（2）中野（坂出東部）1メートル25（2）真鍋（太田）1メートル25

　▽走り幅跳び　（1）坂東ニコ（観音寺）4メートル49（2）桑原（城東）4メートル43（3）安藤（太田）4メートル33

　▽ジャベリックボール投げ　（1）岡田ひな（土庄）53メートル47（2）村尾珠優（川島）52メートル65＝以上県小学6年新、大会新（3）城戸（宇多津北）49メートル85

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 全国高校駅伝県予選４日号砲　小豆島中…
  2. ラグビー決勝入場券は１０万円／Ｗ杯日…
  3. 社会人野球、王子など２回戦へ／日本選…
  4. フィギュア、三原舞依らが調整／３日か…
  5. カーリング、軽井沢クが初戦大勝／ＰＡ…
  6. ラグビー、豪州代表戦に堀江ら／日本代…
  7. ホッケー日本、マレーシアを下す／女子…
  8. ラグビー会長、Ｗ杯へ都知事訪問／成功…
  9. 「熱く激しく挑む」　６日に東芝戦、Ｊ…
  10. フィギュア樋口、女子ＳＰで２位／本田…
集計対象記事：2日11:45〜4日11:45配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. イチローがＦＡに　マ軍が来季選択権行…
  2. 田中はヤンキース残留　契約破棄の権利…
  3. ボクシング、近藤が計量クリア　ＩＢＦ…
  4. アストロズが優勝パレード　大リーグ、…
  5. 欧州サッカー、長谷部フル出場　久保は…
  6. 平昌五輪のジャンプ台が雪化粧　江原道…
  7. ナダルが準々決勝棄権　テニスのマスタ…
  8. 松坂大輔、ソフトバンク退団へ　他球団…
  9. サッカーＷ杯の簡易版新設を検討　ＵＥ…
  10. 米男子ゴルフ、スポーン暫定首位　シュ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.