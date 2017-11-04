柳生（一宮）、香川（豊原） 県小学新Ｖ　６年男女１０００　県小学生選抜陸上第１日

陸上の県小学生選抜大会第1日は3日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで6年の男女計14種目を行った。1000メートルは女子の香川莉々（豊原）が3分6秒01、男子の柳生琥珀（一宮）が2分57秒85のそれぞれ県小学6年新、大会新で頂点に立った。



このほか、ジャベリックボール投げ女子は岡田ひな（土庄）が県小学6年新、大会新の53メートル47で優勝。男子は今夏の全国小学生交流大会2位の新鞍護（牟礼南）が60メートル18の大会新で制した。



【6年男子】

▽100メートル （1）山中天音（城西）12秒72（2）大舘（古高松）12秒73（3）丸山（川添）12秒77



▽1000メートル （1）柳生琥珀（一宮）2分57秒85＝県小学6年新、大会新（2）谷川（屋島）3分10秒84（3）猪熊（林田）3分11秒50



▽80メートル障害 （1）阿河拓弥（飯山北）12秒48（2）橋本（川東）12秒64（3）藤本（木太）12秒68



▽400メートルリレー （1）坂出（井上、小野、辻、大石）52秒37（2）観音寺52秒77（3）土庄53秒38



▽走り高跳び （1）松岡里志（白方）1メートル39（2）土井（豊浜）1メートル36（3）山口（庵治）1メートル33（3）吉馴（飯山南）1メートル33



▽走り幅跳び （1）都甲陸斗（土庄）4メートル88＝追い風参考（2）大石（加茂）4メートル79（3）秋山（豊島）4メートル77＝追い風参考



▽ジャベリックボール投げ （1）新鞍護（牟礼南）60メートル18（2）宮尻哲慈（太田）57メートル03＝以上大会新（3）中浦（林田）53メートル90



【6年女子】

▽100メートル （1）深田晴花（国分寺南部）13秒47（2）大久保（観音寺）13秒60（3）奥田（城西）13秒90



▽1000メートル （1）香川莉々（豊原）3分6秒01＝県小学6年新、大会新（2）玉井（志度）3分17秒97（3）藤本（氷上）3分19秒18



▽80メートル障害 （1）高橋ひなた（柞田）13秒07（2）森（下高瀬）13秒60（3）磯崎（同）13秒70



▽400メートルリレー （1）宇多津（オビジアク、春田、津谷、高橋）55秒29（2）観音寺55秒80（3）檀紙56秒00



▽走り高跳び （1）吉田悠未（木太南）1メートル32（2）中山（麻）1メートル25（2）樋口（一ノ谷）1メートル25（2）中野（坂出東部）1メートル25（2）真鍋（太田）1メートル25



▽走り幅跳び （1）坂東ニコ（観音寺）4メートル49（2）桑原（城東）4メートル43（3）安藤（太田）4メートル33



▽ジャベリックボール投げ （1）岡田ひな（土庄）53メートル47（2）村尾珠優（川島）52メートル65＝以上県小学6年新、大会新（3）城戸（宇多津北）49メートル85