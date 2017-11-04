坂出、団体初Ｖ　女子は観音寺一１４年ぶり　高校選抜弓道県予選

弓道の全国高校選抜大会県予選は3日、琴平高で団体と個人戦を行った。3人一組で争う団体には男子23、女子22校が出場し、男子は坂出が初優勝、女子は観音寺一が14年ぶり7度目の優勝を飾った。個人男子は望月嘉也（志度）、女子は中山綾香（高松東）がそれぞれ頂点に立った。



男女とも団体は優勝校、個人は上位2人が本大会（12月24〜26日・滋賀）に出場する。



男子の坂出は、5校が進む決勝リーグに予選5位で辛うじて通過したが、同リーグは4戦全勝で勝ち抜いた。女子の観音寺一も決勝リーグは4戦全勝。競射にもつれる接戦もあったが、無敗で乗り切った。



【男子】

▽団体予選（24射） （1）志度19中（2）津田16中（3）多度津、高松東（以上13中）（5）坂出12中（6）高松商12中（7）高松一、小豆島中央、観音寺総合（以上11中）（10）琴平、高松南（以上10中）（12）三本松、観音寺一（以上9中）（14）丸亀城西、石田、坂出商、高瀬、高松工（以上8中）（19）飯山、丸亀（以上6中）（21）高松西5中（22）笠田4中（23）高松2中＝5、6位は競射による。上位5校が決勝リーグ進出



▽決勝リーグ

多度津 8―7 志度

坂出 7―3 高松東

多度津 5―4 津田

坂出 10―8 志度

高松東 11―6 津田

坂出 10―7 多度津

志度 9―4 高松東

坂出 8―4 津田

高松東 11―9 多度津

志度 9―5 津田

▽順位 （1）坂出（木津、高橋、本條、内藤）4勝（35中）（2）志度2勝2敗（33中）（3）高松東2勝2敗（29中）（4）多度津2勝2敗（29中）（5）津田4敗（19中）＝同勝敗順位は的中数差、3、4位は競射による

（坂出は初優勝）



▽個人（8射） （1）望月嘉也（志度）7中（2）松岡（津田）7中（3）山脇（志度）7中＝1〜3位は射詰め競射による



【女子】

▽団体予選（24射） （1）高松東15中（2）坂出商14中（3）三本松、観音寺一、丸亀（以上13中）（6）津田、志度（以上12中）（8）飯山、高松商、小豆島中央（以上11中）（11）高松10中（12）坂出、高松工（以上9中）（14）高松西、高松一（以上8中）（16）石田、観音寺総合（以上7中）（18）丸亀城西、高瀬（以上6中）（20）笠田、高松南（以上5中）（22）琴平1中＝上位5校が決勝リーグ進出



▽決勝リーグ

坂出商 6―6 丸亀

（競 射）

観音寺一 9―6 三本松

高松東 8―7 丸亀

観音寺一 9―7 坂出商

三本松 6―5 高松東

観音寺一 7―5 丸亀

三本松 6―5 坂出商

観音寺一 8―8 高松東

（競 射）

丸亀 7―4 三本松

高松東 8―4 坂出商

▽順位 （1）観音寺一（高木、喜田、合田、大西）4勝（33中）（2）高松東2勝2敗（29中）（3）三本松2勝2敗（22中）（4）丸亀1勝3敗（25中）（5）坂出商1勝3敗（22中）＝同勝敗順位は的中数差による



▽個人（8射） （1）中山綾香（高松東）8中（2）中西（坂出商）8中（3）高橋（丸亀）7中＝1、2位は射詰め競射による

（観音寺一は14年ぶり7度目の優勝）