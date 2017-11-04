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屋島など８強入り　県中学新人軟式野球

2017/11/04 09:50

　軟式野球の県中学校新人大会は3日、高松市生島町の県営第二球場などに各地区予選を勝ち抜いた20校が出場して開幕。初日は1、2回戦12試合を行い、屋島、坂出東部、大野原、観音寺、志度、大手前高松、さぬき南、藤井が8強に進んだ。

　大会は12日まで延べ3日間開催。優勝校が全国大会につながる四国大会（23日・高知）に進出する。第2日は11日、同球場など2会場で準々決勝を行う。

　▽1回戦
丸亀東　00000―0
屋　島　1027×―10
（五回コールド）
（丸）合田―芥（屋）細川―浅野▽本塁打　浅野（屋）
▽三塁打　小松（屋）▽二塁打　細川（屋）

玉　藻　0000022―4
三野津　0001100―2
（玉）大山―新川（三）塩田―小林
▽二塁打　新川（玉）佐伯（三）

太　田　0030000―3
藤　井　210200×―5
（太）伊藤―山崎（藤）溝口、資延―亀井
▽三塁打　大熊（太）亀井（藤）▽二塁打　角野（藤）

紫　雲　0000000―0
満　濃　000002×―2
（紫）坂中―明石（満）篠原―鈴木
▽本塁打　多田（満）
▽三塁打　岡（紫）▽二塁打　道久（満）

　▽2回戦
屋　島　20243―11
玉　藻　10201―4
（五回コールド）
（屋）植木、細川―浅野（玉）高溝―新川
▽三塁打　浅野（屋）▽二塁打　六車（屋）田中、山本、大山（以上玉）

龍　　雲　0000000―0
坂出東部　000100×―1
（龍）香西―山崎康（坂）宮西―木子

協　和　0000000―0
大野原　130100×―5
（協）高橋、福家―南（大）大平―細井
▽二塁打　井下（大）

坂　出　1101100―4
観音寺　030002×―5
（坂）藤村―松井（観）福田―薦田
▽本塁打　橋崎（坂）
▽三塁打　藤川（坂）▽二塁打　奥村（坂）荒川、森川（以上観）

志　度　0000300―3
土　庄　0000020―2
（志）松岡―山本（土）笠井、藤塚―浜本
▽二塁打　浜本（土）

琴　　　平　0000130―4
大手前高松　0103000―4
（判定戦2―1で大手前高松の勝ち）
（琴）小野―大谷（大）三木、今井―出村
▽二塁打　内田（琴）

桜　　町　0000000―0
さぬき南　000020×―2
（桜）藤井―橋本（さ）三好、徳田―藤井
▽二塁打　植松（桜）

満　濃　00001　―1
藤　井　20411x―8
（五回コールド）
（満）西岡、篠原―鈴木（藤）資延、溝口―亀井
▽三塁打　亀井（藤）▽二塁打　毛利（満）

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