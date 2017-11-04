屋島など８強入り　県中学新人軟式野球

軟式野球の県中学校新人大会は3日、高松市生島町の県営第二球場などに各地区予選を勝ち抜いた20校が出場して開幕。初日は1、2回戦12試合を行い、屋島、坂出東部、大野原、観音寺、志度、大手前高松、さぬき南、藤井が8強に進んだ。



大会は12日まで延べ3日間開催。優勝校が全国大会につながる四国大会（23日・高知）に進出する。第2日は11日、同球場など2会場で準々決勝を行う。



▽1回戦

丸亀東 00000―0

屋 島 1027×―10

（五回コールド）

（丸）合田―芥（屋）細川―浅野▽本塁打 浅野（屋）

▽三塁打 小松（屋）▽二塁打 細川（屋）



玉 藻 0000022―4

三野津 0001100―2

（玉）大山―新川（三）塩田―小林

▽二塁打 新川（玉）佐伯（三）



太 田 0030000―3

藤 井 210200×―5

（太）伊藤―山崎（藤）溝口、資延―亀井

▽三塁打 大熊（太）亀井（藤）▽二塁打 角野（藤）



紫 雲 0000000―0

満 濃 000002×―2

（紫）坂中―明石（満）篠原―鈴木

▽本塁打 多田（満）

▽三塁打 岡（紫）▽二塁打 道久（満）



▽2回戦

屋 島 20243―11

玉 藻 10201―4

（五回コールド）

（屋）植木、細川―浅野（玉）高溝―新川

▽三塁打 浅野（屋）▽二塁打 六車（屋）田中、山本、大山（以上玉）



龍 雲 0000000―0

坂出東部 000100×―1

（龍）香西―山崎康（坂）宮西―木子



協 和 0000000―0

大野原 130100×―5

（協）高橋、福家―南（大）大平―細井

▽二塁打 井下（大）



坂 出 1101100―4

観音寺 030002×―5

（坂）藤村―松井（観）福田―薦田

▽本塁打 橋崎（坂）

▽三塁打 藤川（坂）▽二塁打 奥村（坂）荒川、森川（以上観）



志 度 0000300―3

土 庄 0000020―2

（志）松岡―山本（土）笠井、藤塚―浜本

▽二塁打 浜本（土）



琴 平 0000130―4

大手前高松 0103000―4

（判定戦2―1で大手前高松の勝ち）

（琴）小野―大谷（大）三木、今井―出村

▽二塁打 内田（琴）



桜 町 0000000―0

さぬき南 000020×―2

（桜）藤井―橋本（さ）三好、徳田―藤井

▽二塁打 植松（桜）



満 濃 00001 ―1

藤 井 20411x―8

（五回コールド）

（満）西岡、篠原―鈴木（藤）資延、溝口―亀井

▽三塁打 亀井（藤）▽二塁打 毛利（満）