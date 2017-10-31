バレーボール　四国大学秋季リーグ　記録

◇バレーボール 四国大学秋季リーグ（21、22、29日・徳島文理大ほか）
【男子】
▽1部順位 （1）高知工科大4勝（2）愛媛大3勝1敗（3）松山大2勝2敗（4）香川大1勝3敗（5）高知大4敗
▽2部順位 （1）徳島大4勝（2）徳島大医学部3勝1敗（3）高松大2勝2敗（4）鳴門教育大1勝3敗（5）高知大医学部4敗
▽3部順位 （1）香川大医学部3勝（2）徳島文理大2勝1敗（3）愛媛大医学部1勝2敗（4）高知県立大3敗
▽1、2部入れ替え戦
高知大 2―0 徳島大
（高知大が1部残留）
▽2、3部入れ替え戦
高知大医学部 2―0 香川大医学部
（高知大医学部が2部残留）
【女子】
▽1部順位 （1）松山東雲短大・女大4勝（2）愛媛大3勝1敗（3）松山大1勝3敗（4）高知工科大1勝3敗（5）高松大・短大1勝3敗＝同勝敗順位は得失セット率による
▽2部順位 （1）四国大4勝（2）香川大3勝1敗（3）高知大2勝2敗（4）鳴門教育大1勝3敗（5）徳島文理大4敗
▽3部順位 （1）徳島大4勝（2）徳島大医学部3勝1敗（3）香川大医学部2勝2敗（4）高知大医学部1勝3敗（5）愛媛大医学部4敗
▽1、2部入れ替え戦
四国大 2―1 高松大・短大
（四国大が1部昇格）
▽2、3部入れ替え戦
徳島大 2―0 徳島文理大
（徳島大が2部昇格）