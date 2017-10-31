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バレーボール　四国大学秋季リーグ　記録

2017/10/31 09:35

　◇バレーボール　四国大学秋季リーグ（21、22、29日・徳島文理大ほか）
　【男子】
　▽1部順位　（1）高知工科大4勝（2）愛媛大3勝1敗（3）松山大2勝2敗（4）香川大1勝3敗（5）高知大4敗
　▽2部順位　（1）徳島大4勝（2）徳島大医学部3勝1敗（3）高松大2勝2敗（4）鳴門教育大1勝3敗（5）高知大医学部4敗
　▽3部順位　（1）香川大医学部3勝（2）徳島文理大2勝1敗（3）愛媛大医学部1勝2敗（4）高知県立大3敗
　▽1、2部入れ替え戦
高知大　2―0　徳島大
（高知大が1部残留）
　▽2、3部入れ替え戦
高知大医学部　2―0　香川大医学部
（高知大医学部が2部残留）

　【女子】
　▽1部順位　（1）松山東雲短大・女大4勝（2）愛媛大3勝1敗（3）松山大1勝3敗（4）高知工科大1勝3敗（5）高松大・短大1勝3敗＝同勝敗順位は得失セット率による
　▽2部順位　（1）四国大4勝（2）香川大3勝1敗（3）高知大2勝2敗（4）鳴門教育大1勝3敗（5）徳島文理大4敗
　▽3部順位　（1）徳島大4勝（2）徳島大医学部3勝1敗（3）香川大医学部2勝2敗（4）高知大医学部1勝3敗（5）愛媛大医学部4敗
　▽1、2部入れ替え戦
四国大　2―1　高松大・短大
（四国大が1部昇格）
　▽2、3部入れ替え戦
徳島大　2―0　徳島文理大
（徳島大が2部昇格）

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