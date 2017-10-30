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陸上　香川カーニバル大会最終日　記録

2017/10/30 09:43

（29日・Pikaraスタジアム）＝記録は1位と県勢3位まで
　【男子】
　▽200メートル　（1）戸田富貴（摂南大）21秒79

　▽800メートル　（1）川上和真（香川RC遊）1分58秒89（2）樋口（農経高）2分3秒34（3）城井（善通寺一高）2分3秒66

　▽5000メートル　（1）中島健一（高知陸協）15分25秒39（2）田野（香川RC遊）15分27秒90（3）脇（尽誠高）15分53秒63

　▽400メートル障害　（1）山本研司（近大）53秒69（2）北池（RATTLE）54秒06（3）出原（香川中央高）55秒59

　▽5000メートル競歩　（1）島田史也（阿南高専）25分10秒36

　▽1600メートルリレー　（1）近大（丸岡、石井、安倍、山本）3分23秒02（2）善通寺一高A3分30秒04（3）小豆島中央高A3分31秒45

　▽走り高跳び　（1）木南雄希（摂南大）2メートル05（2）板東（高松工高）1メートル96（3）桑嶋（RATTLE）1メートル90

　▽三段跳び　（1）岡本理紀斗（XSPOTC）14メートル87（2）増田（香川ST）14メートル28

　▽砲丸投げ　（1）笛木尚（湯沢町陸協）11メートル16（2）細川（三観陸協）9メートル88＝以下なし

　▽同高校　（1）三田穂貴（生光学園）15メートル61（3）山本（四学香川西）13メートル47

　▽同中学　（1）堀輝（玉藻）10メートル66（3）山田（丸亀南）8メートル37

　▽やり投げ　（1）大西雄一朗（三観陸協）62メートル69

　【女子】
　▽200メートル　（1）神田響（四学香川西高）25秒70（2）三好（高松西高）25秒70（3）酒井（四学香川西高）26秒19

　▽800メートル　（1）梶崎百花（徳島北高）2分27秒05

　▽3000メートル　（1）瀬尾叶望（徳島北高）10分23秒85（2）磯野（丸亀高）10分38秒35（3）天野（四学香川西高）10分42秒06

　▽400メートル障害　（1）松原玲奈（香川大）1分5秒59（3）伊沢（高松一高）1分7秒96

　▽5000メートル競歩　（1）大西春佳（高松高）27分21秒50（2）岡（高松工高）30分57秒28

　▽1600メートルリレー　（1）四学香川西高B（池田、吉識、柴田、榎本）4分7秒25（3）観音寺総合高A4分23秒63

　▽走り高跳び　（1）開梨世奈（高松工高）1メートル53（3）福沢（関西外大）1メートル53

　▽三段跳び　（1）斎藤遥（善通寺一高）11メートル50（3）榎本（四学香川西高）10メートル74

　▽砲丸投げ　（1）山本怜奈（四学香川西高）13メートル16

　▽同中学　（1）川口由真（生光学園）10メートル86

　▽やり投げ　（1）石井澪（農経高）39メートル73（3）大久保（香川中央高）33メートル34

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