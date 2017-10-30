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体操　県ジュニア大会　記録

2017/10/30 09:42

（29日・多度津町民体育館）
　【男子】
　▽小学5、6年個人総合　（1）白井佑季（Fanク）35・30点（2）都築（善通寺ク）34・90点（3）牟礼（Fanク）33・65点▽種目別床運動　（1）都築賢人（善通寺ク）8・80点（2）白井（Fanク）8・50点（3）山谷（同）8・45点▽円馬　（1）吉良学人（Fanク）9・35点（2）白井（同）9・20点（3）牟礼（同）9・15点▽跳馬　（1）白井佑季（Fanク）9・20点（2）都築（善通寺ク）9・00点（3）宮滝（同）8・95点▽鉄棒　（1）白井佑季（Fanク）8・40点（2）都築（善通寺ク）8・10点（3）牟礼（Fanク）7・85点

　▽同3、4年個人総合　（1）浜辺拓心（多度津）17・35点（2）宮滝（善通寺ク）17・25点（3）香川（多度津）16・35点▽種目別床運動　（1）宮滝絆（善通寺ク）9・25点（2）浜辺（多度津）8・75点（3）足立（Fanク）8・50点▽跳び箱　（1）浜辺拓心（多度津）8・60点（2）香川（同）8・35点（3）山本（同）8・20点▽鉄棒　（1）宮滝絆（善通寺ク）8・00点（2）吉村（さぬきJr．ク）7・50点（3）足立（Fanク）7・00点▽円馬　（1）吉村友吾（さぬきJr．ク）8・85点（2）足立（Fanク）8・40点（3）浜辺（多度津）8・20点

　▽同1、2年個人総合　（1）国富壮志（多度津）14・80点（2）新名（同）14・75点（3）浜辺（同）14・50点▽種目別床運動　（1）国富壮志（多度津）7・50点（2）浜辺（同）7・30点（3）新名（同）7・05点▽跳び箱　（1）新名浬（多度津）7・70点（2）山本（同）7・60点（3）国富（同）7・30点

　【女子】
　▽小学5、6年個人総合　（1）田中愛永（多度津ク）40・80点（2）林（善通寺ク）40・00点（3）三好（多度津ク）37・75点▽種目別跳馬　（1）田中葵（多度津ク）9・80点（2）林（善通寺ク）9・50点（3）磯部（高松中央Jr．ク）8・95点▽段違い平行棒　（1）田中愛永（多度津ク）9・25点（2）松下（高松中央Jr．ク）9・20点（3）林（善通寺ク）9・10点▽平均台　（1）田中愛永（多度津ク）11・85点（2）三好（同）11・10点（3）林（善通寺ク）10・55点▽床運動　（1）田中愛永（多度津ク）10・95点（2）林（善通寺ク）10・85点（3）織田（高松中央Jr．ク）10・80点

　▽同3、4年個人総合　（1）陸怡帆（多度津ク）34・30点（2）藤林（同）31・05点（3）糸川（同）28・75点▽種目別跳び箱　（1）陸怡帆（多度津ク）9・95点（2）糸川（同）9・65点（3）藤林（同）9・40点▽平均台　（1）陸怡帆（多度津ク）12・60点（2）藤林（同）10・60点（3）細川（同）9・65点▽床運動　（1）陸怡帆（多度津ク）11・75点（2）藤林（同）11・05点（3）糸川（同）9・60点▽段違い平行棒　（1）糸川ひな（多度津ク）7・30点（2）藤林（同）7・25点（3）金倉（Fanク）7・15点

　▽同1、2年個人総合　（1）久保琴星（高松中央Jr．ク）22・10点（2）田中（多度津ク）22・00点（3）吉田（高松中央Jr．ク）20・75点▽種目別跳び箱　（1）久保琴星（高松中央Jr．ク）7・60点（2）松下（同）7・30点（3）吉田（同）7・25点（3）浜崎（同）7・25点▽床運動　（1）浜崎心結（高松中央Jr．ク）7・20点（2）吉田（同）7・10点（3）田中（多度津ク）7・00点▽平均台　（1）田中奏永（多度津ク）7・95点（2）久保（高松中央Jr．ク）7・90点（3）吉田（同）6・40点

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