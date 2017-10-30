男子　岡田・佐藤（高松商）　女子　新井田・韮沢（英明）Ｖ　県高校新人バド第２日

バドミントンの県高校新人大会第2日は29日、坂出市立体育館で男女のダブルスを行った。男子決勝は、高松商の岡田侑生・佐藤幹紀組が2―0で坂出工の藤原和人・佐野晴亮組を下し優勝。女子決勝は英明の新井田楓・韮沢美羽組が高松一の久保一華・馬場姫菜組に2―0で勝利し、女王の座に就いた。男女とも優勝、準優勝ペアが全国選抜大会の出場権を懸けた四国予選（12月23、24日・高知）に進む。



▽男子ダブルス準々決勝

下薗・伏見（香川中央） 2―0 川北・増田（坂出工）

藤原・佐野（坂出工） 2―1 松田・新延拓（坂出工）

永岑・佃（高松商） 2―0 新延悠・福崎（坂出工）

岡田・佐藤（高松商） 2―0 真鍋・吉田（高松商）



▽準決勝

藤原・佐野 2―0 下薗・伏見

岡田・佐藤 2―0 永岑・佃



▽3位決定戦

永岑・佃 2―0 下薗・伏見



▽決勝

岡田・佐藤 2（21―18）0 藤原・佐野

（21―16）



▽女子ダブルス準々決勝

新井田・韮沢（英明） 2―0 吉川・小林（英明）

対馬・中西（高松商） 2―0 能村・三本（高松商）

久保・馬場（高松一） 2―1 仲川・古賀（香川中央）

小野田・谷沢（香川中央） 2―0 佐藤・藤田栞（坂出商）



▽準決勝

新井田・韮沢 2―0 対馬・中西

久保・馬場 2―1 小野田・谷沢



▽3位決定戦

小野田・谷沢 2―0 対馬・中西



▽決勝

新井田・韮沢 2（21―9）0 久保・馬場

（21―10）