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男子　岡田・佐藤（高松商）　女子　新井田・韮沢（英明）Ｖ　県高校新人バド第２日

2017/10/30 09:40

　バドミントンの県高校新人大会第2日は29日、坂出市立体育館で男女のダブルスを行った。男子決勝は、高松商の岡田侑生・佐藤幹紀組が2―0で坂出工の藤原和人・佐野晴亮組を下し優勝。女子決勝は英明の新井田楓・韮沢美羽組が高松一の久保一華・馬場姫菜組に2―0で勝利し、女王の座に就いた。男女とも優勝、準優勝ペアが全国選抜大会の出場権を懸けた四国予選（12月23、24日・高知）に進む。

　▽男子ダブルス準々決勝
下薗・伏見（香川中央）　2―0　川北・増田（坂出工）
藤原・佐野（坂出工）　2―1　松田・新延拓（坂出工）
永岑・佃（高松商）　2―0　新延悠・福崎（坂出工）
岡田・佐藤（高松商）　2―0　真鍋・吉田（高松商）

　▽準決勝
藤原・佐野　2―0　下薗・伏見
岡田・佐藤　2―0　永岑・佃

　▽3位決定戦
永岑・佃　2―0　下薗・伏見

　▽決勝
岡田・佐藤　2（21―18）0　藤原・佐野
　　　　　　　（21―16）

　▽女子ダブルス準々決勝
新井田・韮沢（英明）　2―0　吉川・小林（英明）
対馬・中西（高松商）　2―0　能村・三本（高松商）
久保・馬場（高松一）　2―1　仲川・古賀（香川中央）
小野田・谷沢（香川中央）　2―0　佐藤・藤田栞（坂出商）

　▽準決勝
新井田・韮沢　2―0　対馬・中西
久保・馬場　2―1　小野田・谷沢

　▽3位決定戦
小野田・谷沢　2―0　対馬・中西

　▽決勝
新井田・韮沢　2（21―9）0　久保・馬場
　　　　　　　　（21―10）

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