高松南１０連覇　団体　県高校新人相撲

相撲の県高校新人大会は29日、高松市生島町の県営相撲場であった。2校の争いとなった団体は、高松南が2−1で農経に競り勝って10年連続25度目の栄冠に輝き、全国選抜大会（来年3月17、18日・高知）出場を決めた。



個人は80キロ未満級で功能充浩（農経）、80キロ以上100キロ未満級は藤沢賢清（同）が制し、ともに同選抜大会出場権を獲得。無差別級は、優勝した白川大貴（高松南）ら上位3人が全国切符をつかんだ。



▽団体決勝

高松南 2−1 農経

○白川貴 おしだし 功能

滝上 おしだし 図子○

○白川陽 おしたおし 藤沢

（高松南は10年連続25度目の優勝）



▽個人80キロ未満級リーグ （1）功能充浩（農経）3勝1敗（2）滝上（高松南）3勝1敗（3）大野（農経）2勝2敗（3）香西（高松南）2勝2敗（5）小森（小豆島中央）4敗＝1、2位は順位決定戦による



▽同80キロ以上100キロ未満級決勝

藤沢（農経） はたきこみ 図子（農経）



▽同無差別級決勝リーグ （1）白川大貴（高松南）5勝（2）白川陽（同）3勝2敗（3）藤沢（農経）3勝2敗（4）滝上（高松南）2勝3敗（5）功能（農経）1勝4敗（5）香西（高松南）1勝4敗＝2、3位は順位決定戦による