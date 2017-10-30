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高松南１０連覇　団体　県高校新人相撲

2017/10/30 09:39

　相撲の県高校新人大会は29日、高松市生島町の県営相撲場であった。2校の争いとなった団体は、高松南が2−1で農経に競り勝って10年連続25度目の栄冠に輝き、全国選抜大会（来年3月17、18日・高知）出場を決めた。

　個人は80キロ未満級で功能充浩（農経）、80キロ以上100キロ未満級は藤沢賢清（同）が制し、ともに同選抜大会出場権を獲得。無差別級は、優勝した白川大貴（高松南）ら上位3人が全国切符をつかんだ。

　▽団体決勝
　高松南　2−1　　農経
○白川貴　おしだし　功能
　滝上　　おしだし　図子○
○白川陽　おしたおし　藤沢
（高松南は10年連続25度目の優勝）

　▽個人80キロ未満級リーグ　（1）功能充浩（農経）3勝1敗（2）滝上（高松南）3勝1敗（3）大野（農経）2勝2敗（3）香西（高松南）2勝2敗（5）小森（小豆島中央）4敗＝1、2位は順位決定戦による

　▽同80キロ以上100キロ未満級決勝
藤沢（農経）　はたきこみ　図子（農経）

　▽同無差別級決勝リーグ　（1）白川大貴（高松南）5勝（2）白川陽（同）3勝2敗（3）藤沢（農経）3勝2敗（4）滝上（高松南）2勝3敗（5）功能（農経）1勝4敗（5）香西（高松南）1勝4敗＝2、3位は順位決定戦による

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