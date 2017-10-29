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男子ハンマー・小林（四学香川西）が県高校新Ｖ　香川陸上カーニバル第１日

2017/10/29 09:23

　陸上の香川カーニバル第1日は28日、丸亀市金倉町のPikaraスタジアムで男子15、女子10種目を争った。男子ハンマー投げ高校は、小林幸信（四学香川西）が自身の持つ県高校記録を22センチ更新する59メートル84の大会新記録で優勝した。

　県勢はこのほか、1500メートルで男子の川上和真（香川RC遊）が3分59秒58、女子の関野茜（今治造船）が4分26秒16のそれぞれ大会新を出して頂点に立った。（記録は1位と県勢上位）

　【男子】
　▽100メートル　（1）女部田祐（筑波銀行）10秒61＝大会新
　▽400メートル　（1）高橋祐満（近大）47秒25（2）山本（同）49秒49（3）石井（同）49秒93
　▽1500メートル　（1）川上和真（香川RC遊）3分59秒58＝大会新（3）樋口（農経高）4分9秒35
　▽3000メートル　（1）松本研太朗（善通寺自衛隊）9分5秒85
　▽110メートル障害　（1）小野和彦（生野AC）14秒94（2）久保（丸亀高教）15秒07
　▽同中学　（1）森宙斗（高松北）20秒17（2）中津（桜町）20秒99（3）岡本（勝賀）21秒87
　▽3000メートル障害　（1）武内亮介（広島大）10分14秒21（2）出村（高松高）10分32秒59（3）富田（丸亀高）10分47秒97
　▽400メートルリレー　（1）近大B40秒23＝大会新
　▽棒高跳び　（1）中西健登（摂南大）4メートル60（2）柴坂（観音寺総合高）4メートル40（3）野村（四学香川西高）4メートル40
　▽同中学　（1）黒田翔貴弥（高瀬）3メートル80（2）山口（玉藻）3メートル00（3）原田（高瀬）2メートル40
　▽走り幅跳び　（1）中川遼平（高知陸協）7メートル14
　▽円盤投げ　（1）田岡智（三観陸協）42メートル87（3）中谷（ララパルーザ）32メートル53
　▽同高校　（1）三田穂貴（生光学園）44メートル84（2）吉田（観音寺総合）44メートル75
　▽ハンマー投げ　（1）土井田匡徳（K・N・D・TC）56メートル87（2）大西（香川マスターズ）43メートル31
　▽同高校　（1）小林幸信（四学香川西）59メートル84＝県高校新、大会新

　【女子】
　▽100メートル　（1）三好亜裕未（高松西高）12秒67（2）吉田（四学香川西高）12秒69
　▽400メートル　（1）川田茉莉乃（高松工高）59秒16（2）山下（武庫川女大）1分0秒45（3）松岡（高松高）1分1秒33
　▽1500メートル　（1）関野茜（今治造船）4分26秒16＝大会新（3）浜（同）4分40秒93
　▽100メートル障害　（1）梅原紗月（住友電工）13秒97（2）池田（四学香川西高）14秒73
　▽同中学　（1）藤田真緒（丸亀西）15秒91（2）浅田（飯山）16秒54（3）ファネス倫留ステファニー（玉藻）17秒14
　▽400メートルリレー　（1）玉野光南高49秒34（3）高松西高50秒39
　▽棒高跳び　（1）疋田なつき（大体大）3メートル05（1）高井舞（武庫川女大）3メートル05（3）金子（香川高専詫間）2メートル80
　▽走り幅跳び　（1）和田みなみ（宿毛高）5メートル48（2）榎本（四学香川西高）5メートル47
　▽円盤投げ　（1）春木理奈（生光学園ク）40メートル81（3）十河（岐阜経大）37メートル71
　▽ハンマー投げ　（1）中新美月（西条農高）46メートル74（3）石井（農経高）45メートル51

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