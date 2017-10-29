カマタマ２位　全日程終了　サッカークローバーＬ四国

中学生サッカーの四国U―15（15歳以下）クローバーリーグは28日、坂出市の瀬戸大橋記念公園で第18節を行い、全日程を終了した。県勢はカマタマーレ讃岐が15勝2分け1敗の勝ち点47で2位、コーマラントが7勝3分け8敗の同24で6位。徳島ヴォルティスジュニアユースが16勝2敗の同48で優勝し、高円宮杯全日本ユース選手権（12月16日〜・東京ほか）の出場権を獲得。カマタマーレ讃岐は、2〜5位と各県代表の計8チームによる四国予選（11月3、5、11日・県営球技場ほか）の出場権を得た。



▽第18節

カマタマーレ讃岐 2（1―1）1 愛媛FC新居浜

（1―0）



コーマラント 6（1―1）1 横浜ポラリス

（5―0）



徳島ヴォルティスJr．ユース 6（2―0）0 愛媛FC

（4―0）



リベリモ 4（3―0）1 プルミエール

（1―1）



ゼブラ 4（2―0）0 高知中

（2―0）



▽最終順位 （1）徳島ヴォルティスJr．ユース16勝2敗（勝ち点48）（2）カマタマーレ讃岐15勝2分け1敗（47）（3）愛媛FC10勝2分け6敗（32）（4）リベリモ8勝2分け8敗（26）（5）ゼブラ7勝3分け8敗（24）（6）コーマラント7勝3分け8敗（24）（7）愛媛FC新居浜6勝1分け11敗（19）（8）高知中5勝1分け12敗（16）（9）プルミエール4勝2分け12敗（14）（10）横浜ポラリス3勝2分け13敗（11）＝同勝ち点順位は得失点差による