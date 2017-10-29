天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

カマタマ２位　全日程終了　サッカークローバーＬ四国

2017/10/29 09:22

　中学生サッカーの四国U―15（15歳以下）クローバーリーグは28日、坂出市の瀬戸大橋記念公園で第18節を行い、全日程を終了した。県勢はカマタマーレ讃岐が15勝2分け1敗の勝ち点47で2位、コーマラントが7勝3分け8敗の同24で6位。徳島ヴォルティスジュニアユースが16勝2敗の同48で優勝し、高円宮杯全日本ユース選手権（12月16日〜・東京ほか）の出場権を獲得。カマタマーレ讃岐は、2〜5位と各県代表の計8チームによる四国予選（11月3、5、11日・県営球技場ほか）の出場権を得た。

　▽第18節
カマタマーレ讃岐　2（1―1）1　愛媛FC新居浜
　　　　　　　　　　（1―0）

コーマラント　6（1―1）1　横浜ポラリス
　　　　　　　　（5―0）

徳島ヴォルティスJr．ユース　6（2―0）0　愛媛FC
　　　　　　　　　　　　　　　　（4―0）

リベリモ　4（3―0）1　プルミエール
　　　　　　（1―1）

ゼブラ　4（2―0）0　高知中
　　　　　（2―0）

　▽最終順位　（1）徳島ヴォルティスJr．ユース16勝2敗（勝ち点48）（2）カマタマーレ讃岐15勝2分け1敗（47）（3）愛媛FC10勝2分け6敗（32）（4）リベリモ8勝2分け8敗（26）（5）ゼブラ7勝3分け8敗（24）（6）コーマラント7勝3分け8敗（24）（7）愛媛FC新居浜6勝1分け11敗（19）（8）高知中5勝1分け12敗（16）（9）プルミエール4勝2分け12敗（14）（10）横浜ポラリス3勝2分け13敗（11）＝同勝ち点順位は得失点差による

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. 本田、宇野らが試合会場で調整／スケー…
  2. テニス元女王ヒンギス完全引退へ／リオ…
  3. 米ＮＦＬ、レーベンズが４勝目／ドルフ…
  4. サーフィン川合、橋本が３回戦へ／ホワ…
  5. 新体操、立沢孝菜が個人前半首位／全日…
  6. 桐生の東洋大など決勝へ／陸上日本選手…
  7. トランポリン、岸がメダルに意欲／日本…
  8. 体操シニア、男子は山本が初優勝／杉原…
  9. バスケットＢリーグ、千葉８勝目／川崎…
  10. ＷＢＡ、石田匠が計量パス／英で世界初…
集計対象記事：27日10:16〜29日10:16配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 本田は５位、本郷６位　スケートカナダ…
  2. グリエル選手を出場停止に　差別的行為…
  3. 石田は王座奪取に失敗　ＷＢＡスーパー…
  4. 卓球女子Ｗ杯、石川が１回戦敗退　香港…
  5. １６歳久保がＪ１デビューへ　ＦＣ東京…
  6. 平昌五輪前に４千件を検査　ドーピング…
  7. テニス女子単は今西が初優勝　三菱全日…
  8. 大迫は後半途中に退く　ドイツ１部リー…
  9. Ｕ１７Ｗ杯、イングランド初優勝　スペ…
  10. ホッケー日本、カザフに完勝　女子アジ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.