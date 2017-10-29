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英明など８強決定　男子はベスト１６出そろう　全国高校バスケ県予選第１日

2017/10/29 09:21

　バスケットボールの全国高校選手権県予選は28日、高松商高などに男子35、女子27校が出場して開幕。初日は男女の1、2回戦があり、女子はシード1位の英明、同2位の高松一などがベスト8進出を決めた。男子はベスト16が出そろった。

　大会は男女とも29日、11月3日で準決勝まで行い、4日に決勝がある。優勝校は本大会（12月23〜29日・東京体育館）への出場権を獲得する。

　▽男子1回戦　香川誠陵93―55高松東　津田81―48大手前高松　三本松111―32琴平
　▽2回戦　高松商182―41香川誠陵　高松西99―42三木　寒川59―50高松桜井　丸亀122―60高瀬　高松中央96―58観音寺総合　高松一67―38香川高専詫間　藤井66―36笠田　高松83―48高松南　高松工124―32津田　香川高専高松174―17英明　高松北93―59観音寺一　多度津129―35丸亀城西　善通寺一53―51小豆島中央　香川中央114―35坂出一　坂出74―48志度　尽誠141―46三本松

　▽女子1回戦　高松中央183―8高松工　香川中央58―53津田　高松79―58笠田　高松北113―51高松東　善通寺一63―54高松桜井　小豆島中央86―31大手前高松　坂出63―22三本松　丸亀城西146―26観音寺一　高松商84―34飯山　坂出商47―42高松西　三木97―39観音寺総合
　▽2回戦　英明111―44高松中央　高松90―31香川中央　丸亀74―48高松北　高松南116―31善通寺一　高瀬164―24小豆島中央　丸亀城西111―32坂出　坂出商71―63高松商　高松一119―13三木

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