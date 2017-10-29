英明など８強決定　男子はベスト１６出そろう　全国高校バスケ県予選第１日

バスケットボールの全国高校選手権県予選は28日、高松商高などに男子35、女子27校が出場して開幕。初日は男女の1、2回戦があり、女子はシード1位の英明、同2位の高松一などがベスト8進出を決めた。男子はベスト16が出そろった。



大会は男女とも29日、11月3日で準決勝まで行い、4日に決勝がある。優勝校は本大会（12月23〜29日・東京体育館）への出場権を獲得する。



▽男子1回戦 香川誠陵93―55高松東 津田81―48大手前高松 三本松111―32琴平

▽2回戦 高松商182―41香川誠陵 高松西99―42三木 寒川59―50高松桜井 丸亀122―60高瀬 高松中央96―58観音寺総合 高松一67―38香川高専詫間 藤井66―36笠田 高松83―48高松南 高松工124―32津田 香川高専高松174―17英明 高松北93―59観音寺一 多度津129―35丸亀城西 善通寺一53―51小豆島中央 香川中央114―35坂出一 坂出74―48志度 尽誠141―46三本松



▽女子1回戦 高松中央183―8高松工 香川中央58―53津田 高松79―58笠田 高松北113―51高松東 善通寺一63―54高松桜井 小豆島中央86―31大手前高松 坂出63―22三本松 丸亀城西146―26観音寺一 高松商84―34飯山 坂出商47―42高松西 三木97―39観音寺総合

▽2回戦 英明111―44高松中央 高松90―31香川中央 丸亀74―48高松北 高松南116―31善通寺一 高瀬164―24小豆島中央 丸亀城西111―32坂出 坂出商71―63高松商 高松一119―13三木