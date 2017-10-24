バドミントン　県実業団秋季大会　記録

（22日・丸亀市飯山総合運動公園体育館）

▽団体1部1回戦 JR四国2―1百十四銀行 県庁2―1PLAYERSCLUB



▽準決勝

タダノ 2―1 JR四国

川崎重工 2―1 県庁



▽決勝

タダノ 2―1 川崎重工

木場・生本 1―2 森下・矢田○

○松本・池内 2―0 北川・三根

○鎌野 2―0 矢田



▽同2部1回戦 四国電力3―0川崎重工 YKKAP四国3―0県庁



▽3位決定戦

川崎重工 2―1 県庁



▽決勝

YKKAP四国 2―1 四国電力



▽同3部リーグ （1）東洋炭素2勝（2）タダノ1勝1敗（3）県庁2敗



▽ダブルス1部準決勝

鎌野・生本（タダノ） 2―1 柴村・藤本（百十四銀行）

松本・池内（タダノ） 2―0 木村・小山（県庁）



▽決勝

松本・池内 2（21―19）0 鎌野・生本

（21―14）



▽同2部1回戦

秦野・西村（四国電力） 2―0 小塚・尾松（YKKAP四国）

妹尾・古市（YKKAP四国） 2―0 香川・近藤（県庁）



▽決勝

秦野・西村 2―0 妹尾・古市



▽同3部準決勝

岡田・横田（タダノ） 2―1 谷本・中元（県庁）

藤岡・植田（県庁） 2―0 中島・水沢（タダノ）



▽決勝

岡田・横田 2―0 藤岡・植田