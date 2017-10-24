バドミントン　県実業団秋季大会　記録

（22日・丸亀市飯山総合運動公園体育館）
▽団体1部1回戦 JR四国2―1百十四銀行 県庁2―1PLAYERSCLUB
▽準決勝
タダノ 2―1 JR四国
川崎重工 2―1 県庁
▽決勝
タダノ 2―1 川崎重工
木場・生本 1―2 森下・矢田○
○松本・池内 2―0 北川・三根
○鎌野 2―0 矢田
▽同2部1回戦 四国電力3―0川崎重工 YKKAP四国3―0県庁
▽3位決定戦
川崎重工 2―1 県庁
▽決勝
YKKAP四国 2―1 四国電力
▽同3部リーグ （1）東洋炭素2勝（2）タダノ1勝1敗（3）県庁2敗
▽ダブルス1部準決勝
鎌野・生本（タダノ） 2―1 柴村・藤本（百十四銀行）
松本・池内（タダノ） 2―0 木村・小山（県庁）
▽決勝
松本・池内 2（21―19）0 鎌野・生本
（21―14）
▽同2部1回戦
秦野・西村（四国電力） 2―0 小塚・尾松（YKKAP四国）
妹尾・古市（YKKAP四国） 2―0 香川・近藤（県庁）
▽決勝
秦野・西村 2―0 妹尾・古市
▽同3部準決勝
岡田・横田（タダノ） 2―1 谷本・中元（県庁）
藤岡・植田（県庁） 2―0 中島・水沢（タダノ）
▽決勝
岡田・横田 2―0 藤岡・植田