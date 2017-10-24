天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

バドミントン　県実業団秋季大会　記録

2017/10/24 09:21

（22日・丸亀市飯山総合運動公園体育館）
　▽団体1部1回戦　JR四国2―1百十四銀行　県庁2―1PLAYERSCLUB

　▽準決勝
タダノ　2―1　JR四国
川崎重工　2―1　県庁

　▽決勝
タダノ　2―1　川崎重工
　木場・生本　1―2　森下・矢田○
○松本・池内　2―0　北川・三根
○鎌野　2―0　矢田

　▽同2部1回戦　四国電力3―0川崎重工　YKKAP四国3―0県庁

　▽3位決定戦
川崎重工　2―1　県庁

　▽決勝
YKKAP四国　2―1　四国電力

　▽同3部リーグ　（1）東洋炭素2勝（2）タダノ1勝1敗（3）県庁2敗

　▽ダブルス1部準決勝
鎌野・生本（タダノ）　2―1　柴村・藤本（百十四銀行）
松本・池内（タダノ）　2―0　木村・小山（県庁）

　▽決勝
松本・池内　2（21―19）0　鎌野・生本
　　　　　　　（21―14）

　▽同2部1回戦
秦野・西村（四国電力）　2―0　小塚・尾松（YKKAP四国）
妹尾・古市（YKKAP四国）　2―0　香川・近藤（県庁）

　▽決勝
秦野・西村　2―0　妹尾・古市

　▽同3部準決勝
岡田・横田（タダノ）　2―1　谷本・中元（県庁）
藤岡・植田（県庁）　2―0　中島・水沢（タダノ）

　▽決勝
岡田・横田　2―0　藤岡・植田

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. ライフル射撃は台風で中止／全日本社会…
  2. 全日本５０キロ競歩、勝木が初Ｖ／アジ…
  3. バスケ、千葉やＡ東京など勝つ／Ｂリー…
  4. セーリング、吉田・吉岡組が２位／Ｗ杯…
  5. ラグビー、リコーが６勝目／トップリー…
  6. 競馬、キセキがＧ１で重賞初Ｖ／菊花賞…
  7. オートバイ、マルケス今季６勝目／オー…
  8. スピード高木美帆が４種目制覇／全日本…
  9. バド世界Ｊｒ、金子・久保田組Ｖ／男子…
  10. 女子駅伝、豊田自動織機が優勝／全日本…
集計対象記事：22日13:30〜24日13:30配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 男子最優秀選手にロナルド　ＦＩＦＡ、…
  2. メッツ監督にキャロウェー氏　インディ…
  3. ＣＳファイナル、ＤｅＮＡが王手　第４…
  4. 村田選手「夢じゃない」と笑み　ボクシ…
  5. ダル「正直やりたかった」　ワールドシ…
  6. ＦＩＦＡ最優秀ゴールはジルー　ロナル…
  7. 初防衛果たした両王者が会見　一夜明け…
  8. ＩＨ、選考は「最終段階」　平昌五輪へ…
  9. ダル、前田ら最終調整　ワールドシリー…
  10. 宮里藍さんに五輪コーチ要請へ　ゴルフ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.