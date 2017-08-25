天気予報を見る
  
新聞購読申込
高校野球
 
 

２０１７全国中学校体育大会第８日／柔道　記録

2017/08/25 09:24

（福岡国際センター）
　▽女子40キロ級決勝
宮井（和歌山・箕島）　優勢　斎藤（埼玉・東松山北）
　▽女子44キロ級決勝
吉岡（千葉・八千代台西）　反則勝ち　稲垣（愛知・大成）
　▽女子48キロ級決勝
篠崎（福岡・沖学園）　反則勝ち　多田（奈良・広陵）
　▽女子52キロ級決勝
池田（東京・帝京）　優勢　高橋（愛知・大成）
　▽女子57キロ級決勝
五十嵐（埼玉・新座四）　内股　新名（兵庫・夙川学院）
　▽女子63キロ級決勝
奥井（愛知・大成）　反則勝ち　石岡（青森・五所川原一）
　▽女子70キロ級決勝
大本（福岡・敬愛）　横四方固め　桑形（兵庫・夙川学院）
　▽女子70キロ超級決勝
大高（東京・帝京）　横四方固め　竹村（広島・中広）

　…県勢の成績…
　▽女子40キロ級1回戦
山下叶夢（高松北）　横四方固め　古沢七凪（青森・東北）
　▽同2回戦
西ノ内智優（奈良・広陵）　反則勝ち　山下叶夢（高松北）
　▽同44キロ級1回戦
平田絢子（石川・北辰）　背負い投げ　瀬野智香（桜町）
　▽同48キロ級1回戦
高田ほくと（岩手・大宮）　内股　森唯華（山田）
　▽同52キロ級2回戦
兎子尾真結（国分寺）　送り襟絞め　藤田望紗（福島・郡山一）
　▽同3回戦
桜井未稀（神奈川・金目）　反則勝ち　兎子尾真結（国分寺）
　▽同57キロ級1回戦
西條里奈子（滋賀・粟津）　優勢　入江幸（太田）
　▽同63キロ級1回戦
秋山晴香（太田）　大外刈り　森里砂（奈良・広陵）
　▽同2回戦
新夕希海（埼玉・田島）　優勢　秋山晴香（太田）
　▽同70キロ級1回戦
楠本夏望（福島・四倉）　優勢　網谷祐里（太田）
　▽同70キロ超級2回戦
上久保さくら（滋賀・田上）　反則勝ち　溝渕菜月（太田）

同じジャンルの記事

過去の記事一覧へ

注目の情報

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中

顧客管理が簡単にできるＡＳＰシステム「クライゼル」を発売中
トライコーン株式会社では、本格的な顧客管理を実施したい法人向けＡＳＰサービスクライゼル」を発売しています。ＣＲＭもお任せください

詳しく見てみる→

スポーツニュースランキング

  1. ２４日の四国ＩＬｐｌｕｓ…
  2. ２０１７全国中学校体育大会第７日／新…
  3. 台北ユニバ、多田は１０秒３３／陸上男…
  4. 李が北朝鮮代表入り　Ｊ２カマタマだよ…
  5. ２０１７全国中学校体育大会　第６日／…
  6. 第９９回全国高校野球選手権大会／総評…
  7. 白球追い心地よい汗　台湾・桃園市と交…
  8. サッカー青森山田Ｖ４／バド男女は猪苗…
  9. 福原、山中が練習を公開／ＷＢＯミニマ…
  10. 小嶋、４００個人メドレー優勝／競泳の…
集計対象記事：23日10:22〜25日10:22配信分

この時間読んでほしいスポーツニュース

  1. 川井梨、土性、須崎が金メダル　日本女…
  2. アジア最終予選代表に大迫や本田　サッ…
  3. ソ１０―１西（２４日）　ソフトＢ、８…
  4. Ｄ５―４広（２４日）　ＤｅＮＡがサヨ…
  5. ＤＦ吉田麻也と新たに３年契約　サウサ…
  6. 世界バドミントン、奥原が８強　山口は…
  7. ヤ３―６神（２４日）　阪神の秋山が１…
  8. ロ２―１楽（２４日）　関谷が今季初勝…
  9. マーリンズ田沢は１回無失点　イチロー…
  10. 米ゴルフ、松山は７４で１０２位　プレ…
▲このページのトップに戻る
購読のお申込みは0120-084-459

SHIKOKU NEWS 内に掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。 すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。

Copyright (C) 1997- THE SHIKOKU SHIMBUN. All Rights Reserved.