２０１７全国中学校体育大会第８日／柔道　記録

（福岡国際センター）

▽女子40キロ級決勝

宮井（和歌山・箕島） 優勢 斎藤（埼玉・東松山北）

▽女子44キロ級決勝

吉岡（千葉・八千代台西） 反則勝ち 稲垣（愛知・大成）

▽女子48キロ級決勝

篠崎（福岡・沖学園） 反則勝ち 多田（奈良・広陵）

▽女子52キロ級決勝

池田（東京・帝京） 優勢 高橋（愛知・大成）

▽女子57キロ級決勝

五十嵐（埼玉・新座四） 内股 新名（兵庫・夙川学院）

▽女子63キロ級決勝

奥井（愛知・大成） 反則勝ち 石岡（青森・五所川原一）

▽女子70キロ級決勝

大本（福岡・敬愛） 横四方固め 桑形（兵庫・夙川学院）

▽女子70キロ超級決勝

大高（東京・帝京） 横四方固め 竹村（広島・中広）



…県勢の成績…

▽女子40キロ級1回戦

山下叶夢（高松北） 横四方固め 古沢七凪（青森・東北）

▽同2回戦

西ノ内智優（奈良・広陵） 反則勝ち 山下叶夢（高松北）

▽同44キロ級1回戦

平田絢子（石川・北辰） 背負い投げ 瀬野智香（桜町）

▽同48キロ級1回戦

高田ほくと（岩手・大宮） 内股 森唯華（山田）

▽同52キロ級2回戦

兎子尾真結（国分寺） 送り襟絞め 藤田望紗（福島・郡山一）

▽同3回戦

桜井未稀（神奈川・金目） 反則勝ち 兎子尾真結（国分寺）

▽同57キロ級1回戦

西條里奈子（滋賀・粟津） 優勢 入江幸（太田）

▽同63キロ級1回戦

秋山晴香（太田） 大外刈り 森里砂（奈良・広陵）

▽同2回戦

新夕希海（埼玉・田島） 優勢 秋山晴香（太田）

▽同70キロ級1回戦

楠本夏望（福島・四倉） 優勢 網谷祐里（太田）

▽同70キロ超級2回戦

上久保さくら（滋賀・田上） 反則勝ち 溝渕菜月（太田）